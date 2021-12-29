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無法掩飾！3星座「對你有好感」表現太明顯
由邱澤、許瑋甯主演的《當男人戀愛時》可說是2021年的黑馬電影，劇中主角甚至因戲結緣成了夫妻，讓更多人想再回味這部電影的浪漫與溫柔。話說陷入愛河時，雙方很容易猜來猜會錯意，但是科技紫微網要揭露的這幾個星座，喜歡一個人時，就算嘴上不說，表現也會很明顯，就跟電影裡的「阿成」一樣率真可愛！來看看誰上榜了？
牡羊座：1000%的好牡羊座要是喜歡上一個人，就是直來直往，喜形於色。對方要花，他就給一座花園；要星星，他絕對給出一整個宇宙。只要他覺得是好的東西，就會一股腦塞給你，管你喜不喜歡呢！我喜歡你就對了。
天秤座： 突然變嘮叨別看天秤平時一本正經的樣子，喜歡一個人之後他的小心眼會變得超多！平時一句話就能交代的事，硬是拓展成數千字，聊天聊地聊自己，甚至巴不得任何生活小事都分享給你。不過即使聊了這麼多，他卻連一句「喜歡」也不提，因為天秤座的小倔強不允許他主動出擊。
獅子座：吃醋吃到底獅子喜歡上一個人之後，便成了一位「釀醋」的好手。你和別人聊天？誇其他人好看？喜歡某個動漫人物？甚至是養了寵物——沒錯，這也能吃醋，理由就是：為什麼對寵物都比對我好！總而言之，獅子座就是想要你只看見他一人，這種醋意再怎麼掩飾都很明顯。
愛情很少有順其自然就能圓滿的，兩個人能夠相遇，多麼難得。如果你也被一個人喜歡，且你也有一點好感的話，那就好好珍惜吧！可別因沒有把握住，而錯過了更多美好的故事喔！
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