虎年5大生肖桃花夠旺 得好緣還能廣招財

進入虎年，你將在哪些領域虎虎生風？感情與財富的領域想必是很多人特別關注的，哪些人在虎年裡的桃花特別旺，可以同時感情順遂又財源廣進？科技紫微網就來點名五大生肖，你上榜了嗎？

生肖豬 桃花圍繞，互動生財

被動桃花增多，將會有意想不到的暗戀對象出現。他們會找藉口獻殷勤，有時讓你覺得煩，因為對方的條件並不太符合你的理想目標。此時千萬不要同情心氾濫，言行要小心，別讓對方會錯意，免得造成剪不斷、理還亂的局面。保持冷靜，等待讓你滿意的對象出現吧。



虎年間你的人際關係將明顯提升。但這並非天降的好運，必須由努力和機緣相加乘，才能事半功倍。只要願意先釋出善意，多表現溫暖，就會得到加倍的關心與回饋，而且這些回饋還很有可能是賺錢機會的分享喔！

生肖狗 重享濃情，其利斷金

這年的桃花特別有利於已有對象者。即使過去有摩擦或是誤會，現在都有機會上演大和解，主要是讓你能在生活細節的用心之中感受到對方的愛意。這將使心動的感覺再次迴盪，兩人情意更濃郁。



正所謂「家和萬事興」，也因為兩人同心，有共同的未來目標，所以不管是不是已結為連理，此時都能在事業上更加全心投入，招財能量大開。而除了工作收入的正財，今年在房地產或是投資也都會有更多的好運出現。

生肖馬 人際開闊，財源廣進

桃花相當令人欣羨，甚至可能出現不只一位愛慕者，令人難以抉擇。此時切莫貪心，單身者在進一步認識後就該有所表態，不可姿態過高，否則會不小心折斷了盛開的桃花。



受眾人關注的好運也延長到了財運上喔！由於桃花也代表人際關係，所以容易因為做事認真受欣賞而得到更多賺錢機會，甚至可能因專業受到青睞，職位得到拔擢。只要維持好人際關係，也就代表財源穩定，越存越多。

生肖鼠 好感閃燃，賺得暗財

職場桃花緣分大增，原本單純的同事或公事往來上的熟人，將會在短時間內互相發展出好感，還會獲得長時間相處的機緣，能因此更進一步感受對方言語和肢體所透露的情意。但是已有對象者就該知所進退，雖然保留好感，但也同時保持距離。



生肖鼠在虎年屬於謹慎得財，桃花雖多，是非也多。只要感情尺度拿捏好，不引發糾紛困擾，錢財運就不會遭到牽連，反而可以得到暗中相助。

生肖兔 情愫再起，眼光獨特

舊情綿綿型的桃花將再度光臨，像是舊情人、曾有好感的對象、或是進入曖昧階段卻無疾而終的關係，很有機會重新展開一頁新的篇章。此時最忌諱欲擒故縱，畢竟兩人曾經有過交集，現在對方若是得不到善意回應，恐怕沒有信心勇氣堅持下去。



虎年的你將擁有儲蓄財。此年的進財表面上並不太明顯，諸如定存、保險、基金之類的投資，短期內沒有變化，看不到令人興奮的數字；然而今年的眼光和選擇比以往更為有利，此時播種，幾年後才會發現當初是種下了錢母。

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