2022年3星座飛黃騰達！超旺事業運一整年都受用

每天勤勤奮奮工作，想要為自己掙一個未來，偏偏今年遇上疫情來攪局！到底什麼時候才能等到升職加薪，有一番作為呢？其實面對事業，除了努力，機遇也很重要。科技紫微網接下來要點名的三個星座，能夠在2022年遇上發展事業的最佳時機，一定要好好把握喔！

註：運勢內容可同時參考太陽與上升星座

巨蟹座

巨蟹座在2022年的工作上有事半功倍的好運氣喔！上半年你的話語權增加了，在會議上、專案中的良好表現，讓你進一步獲得了不少機會，得以展現能力，受到肯定。這也使你工作起來更有幹勁，對自己要求更高，整個人散發出認真、專注、上進的魅力。



下半年有機會因為參與某個重要專案，升格為團隊或部門的負責人，收入因此提升，甚至可能因為表現突出，受到挖角跳槽，順勢進入更好的平臺。對於想要創業或是經營副業的朋友，2022年會是自立門戶的好時機，也利於與人合夥開發小規模事業喔！

雙魚座

2022年對雙魚座而言是關鍵的轉型時期。職場上很可能遭遇變動，比如公司的業務方向大調整、部門重組、人員調動等等。雖然新環境會帶來不少壓力，但也會是你逆勢高飛的燃料。處理好職場關係，儘量減少人際摩擦，尤其多打點與主管的關係，將會有機會平步青雲。



這一年面對工作，少一份猶豫，多一份果決，將有助於提升職場競爭力和自身能力，為升職加薪打好基礎。部分人可能會在年後跳槽，事實上這一年正是非常適合事業轉型的時期呢！做好情緒管理，對自己的目標抱持信心，將可迎來新的舞台。

摩羯座

摩羯座在2022年的上進心繼續增強。你會感到工作目標明確，規劃力和行動力都大幅增加。上班族上半年的工作節奏有逐漸加快的趨勢，可能會被指派超出能力範圍的事情，不要急著拒絕，也不用擔心壓力，先嘗試看看。這個機會不僅能夠提升你的能力，還能成為你晉升的一大助力！



對於有換工作意願的摩羯座來說，2022年會是騎驢找馬的有利時機。但不要太倚賴投履歷求職，最好透過人脈關係尋找機會，沒事就向舊同事或朋友打聽打聽，有沒有可以介紹的工作機會，這樣反而容易找到意料之外的好工作。

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