快訊

哈囉你好嗎？ 路透2021暖心照片的「阿嬤故事」

掰了心煩疫亂的2021 回顧年度熱門大事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022年3星座飛黃騰達！超旺事業運一整年都受用

科技紫微網 / 科技紫微網
2022年3星座飛黃騰達！超旺事業運一整年都受用(圖片來源：Shutterstock)
2022年3星座飛黃騰達！超旺事業運一整年都受用(圖片來源：Shutterstock)

每天勤勤奮奮工作，想要為自己掙一個未來，偏偏今年遇上疫情來攪局！到底什麼時候才能等到升職加薪，有一番作為呢？其實面對事業，除了努力，機遇也很重要。科技紫微網接下來要點名的三個星座，能夠在2022年遇上發展事業的最佳時機，一定要好好把握喔！

註：運勢內容可同時參考太陽上升星座

巨蟹座


巨蟹座在2022年的工作上有事半功倍的好運氣喔！上半年你的話語權增加了，在會議上、專案中的良好表現，讓你進一步獲得了不少機會，得以展現能力，受到肯定。這也使你工作起來更有幹勁，對自己要求更高，整個人散發出認真、專注、上進的魅力。

下半年有機會因為參與某個重要專案，升格為團隊或部門的負責人，收入因此提升，甚至可能因為表現突出，受到挖角跳槽，順勢進入更好的平臺。對於想要創業或是經營副業的朋友，2022年會是自立門戶的好時機，也利於與人合夥開發小規模事業喔！

雙魚座


2022年對雙魚座而言是關鍵的轉型時期。職場上很可能遭遇變動，比如公司的業務方向大調整、部門重組、人員調動等等。雖然新環境會帶來不少壓力，但也會是你逆勢高飛的燃料。處理好職場關係，儘量減少人際摩擦，尤其多打點與主管的關係，將會有機會平步青雲。

這一年面對工作，少一份猶豫，多一份果決，將有助於提升職場競爭力和自身能力，為升職加薪打好基礎。部分人可能會在年後跳槽，事實上這一年正是非常適合事業轉型的時期呢！做好情緒管理，對自己的目標抱持信心，將可迎來新的舞台。

摩羯座


摩羯座在2022年的上進心繼續增強。你會感到工作目標明確，規劃力和行動力都大幅增加。上班族上半年的工作節奏有逐漸加快的趨勢，可能會被指派超出能力範圍的事情，不要急著拒絕，也不用擔心壓力，先嘗試看看。這個機會不僅能夠提升你的能力，還能成為你晉升的一大助力！

對於有換工作意願的摩羯座來說，2022年會是騎驢找馬的有利時機。但不要太倚賴投履歷求職，最好透過人脈關係尋找機會，沒事就向舊同事或朋友打聽打聽，有沒有可以介紹的工作機會，這樣反而容易找到意料之外的好工作。

【延伸閱讀】

上班族必算！幾月適合換工作？

雙倍透視力，看穿你真實的天賦

科技紫微網

職場 星座

延伸閱讀

前景轉好？調查：明年Q1八成八企業徵才、五成八加薪

市府拍板 中捷員工明年加薪7%

每日星座運勢／巨蟹交際能力對成功 具有重要作用

多的是你不知道的事！他曝加薪遊戲規則 網嘆：不如跳槽

相關新聞

2022年3星座飛黃騰達！超旺事業運一整年都受用

每天勤勤奮奮工作，想要為自己掙一個未來，偏偏今年遇上疫情來攪局！到底什麼時候才能等到升職加薪，有一番作為呢？其實面對事業，除了努力，機遇也很重要。科技紫微網接下來要點名的三個星座，能夠在2022年遇上發展事業的最佳時機，一定要好好把握喔！

唐綺陽星座運勢週報：獅子工作胸有成竹 水瓶魅力爆發

土星在水瓶，眾人忙於收拾殘局，探討網路、群眾等問題，思考如何規範與執行。木星進雙魚，社會變化快速，雙魚相關事物受矚目、成果豐碩，願意面對自我的弱點，向外發出求救，就能得到許多幫助。水星魔羯衝刺，關注長官、長輩、政府等議題。

每日星座運勢／水瓶別輕易洩漏得財 露白危險就來

2021-12-27 牡羊座 待人處事宜冷靜。 整體運：★★☆☆☆ 今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流

殺破狼周運勢／2星座尾牙抽獎運很高！巨蟹陷入新戀情

金錢運方面，木星進入財務宮位，年末參加尾牙抽獎，會抽中首獎，可獲得為數不少的現金，或是價值不斐的禮品。有投資習慣的獅子座，手上的投資標的價值水漲船高，可在適當的時機獲利了結。

拚事業、愛自由！這些生肖就是容易晚婚

都說成家是人生的歸宿，但許多人卻越來越晚婚。其實婚姻這東西，一來看時機，二來還看意願。很多人年輕時的生活重心根本沒放在感情上，所以難免會晚婚囉！科技紫微網今天就透過生肖來為大家分析，哪些生肖註定晚婚？

小孟塔羅：錢錢不要走！測2022年會在哪方面破大財

很多人喜歡購買貔貅增加財運，無論當做擺件還是隨身攜帶。那你知道貔貅有分公母嗎？貔貅的頭向左歪的為公，主要作用為你開創財源；貔貅的頭向右歪的為母，主要作用幫你守住錢財。因此貔貅很適合買一對，才能在賺錢同時守好財庫。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2022年會在哪方面破大財？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。