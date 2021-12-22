2022年12星座「幸運月份」公開：處女座易受長官厚愛、金牛財運被吸引而來

2022年運勢再好，若沒有把握先機，也很難有所突破。成功不是一句口號，若能善用幸運的好時機，並加以運用，要過個快樂的好日子其實也不難。所謂盡人事聽天命，命運就在手掌中，要能事半功倍，這樣的努力才有意義。這次就來了解2022年12星座幸運的月份在哪吧！

牡羊座: 4~7月份

牡羊座天生就敢衝敢拚，而在這四個月，對於困難與挑戰，整個人更加有自信與勇敢，事情不止有自己的主張，也能照自己的想法進行。你的熱情與信念，更顯得有領導者的魅力，能帶來財務上的收益，也更加的說服力，能使別人為你辦事，或引來貴人相助。這段期間除了受人歡迎，工作事業上的付出與努力，也能取得相對的成功，加上福星降臨，很多事都能順利完成。

金牛座: 5~6月份

金牛座總給人文質彬彬的氣質，這兩個月更顯得親切，待人有禮，也很注重自己的外表，給人舒服與美好的感覺，額外有些藝術家的味道。感情上會有美好的事情發生，特別當燈光美氣氛佳的場所，更容易有房事上幸福的好事。此時財運更容易被吸引而來，正偏財皆有機會，有部份還能因為感情或家人而輕鬆獲得，更應該好好把握這樣的好運。

雙子座: 6~7月份

雙子座的能力，在這兩個月得以完善得發揮，溝通與思考更加敏捷，口才流利、辯才無礙，語言與邏輯能力更是相當受人讚賞。在社交活動上更是積極，樂於助人，帶來歡樂，特別是關懷別人的這方面，得到相當不錯的人緣與好評。因此身邊的朋友也是貴人，財運、友情、愛情、工作事業，都會從朋友這邊介紹而得到相當的回饋，做好事就會有好報。

巨蟹座: 7月份

這個月顯得很敏感，強大的第六感會降臨在巨蟹座身上，能掌握很多訊號，特別在社交魅力這一點，更為吸引人。人脈會是事業成功的來源，喜歡與人為善，能得到很多人的認同感，而有完美的形象及不小的影響力，若有需要，朋友也會為此伸出援手來幫忙。另外靠著良好的記憶，帶來很多想像，有機會從房地產獲得不少利益，有部份還能從母親家族中得到不少財務。

獅子座: 8月份

獅子座的霸氣、自信、勇氣與活力，顯現出強烈的個人特質，在這個月顯得溫暖許多，充滿令人難以抗拒的魅力，受人歡迎，感情好運因此而來，好運也因為感情更為加分。善於利用資產分配，對於賺錢更為敏銳，議價與出色的業務能力，財運會在這個月增加不少; 同時野心勃勃的企圖心與積極態度，讓事業更加出色，容易在競爭中脫穎而出。

處女座: 8~9月份

這兩個月的處女座，在工作上的表現相當出色，執行力與分析事理能力更為突出，易受長官厚愛，受客戶信任，業績有望大幅度成長; 與主管上司緣分增加，懂得如何與上司及長輩溝通，說話得體有分寸，受人喜愛，易有升官加薪機會。在學習與進修方面，也容易有亮眼表現，學習能力大為提升，學有專精且能精益求精，若有考試者，上榜機會大增。

天秤座: 10月份

天秤的貴族氣息，在10月份會明顯表現在生活這方面，養生讓身體更為健康，閒情逸緻讓感情生活更有情調和情趣，家庭生活也更為舒適愉快 ; 同時與國外的緣份增加，有機會前往國外旅遊、與外國客戶及長官更能拉近關係、增加外國的訂單、學習外國的文化，或是增加與外國的人、事、物接觸的可能。心靈上也得到寄託，不再感到不安與惶恐，做事更顯安定許多。

天蠍座: 11月份

聰明與注專的能力，充份表現在學習上，若有課業或考試的朋友，在這個月可多努力一些，容易有明顯突出的表現; 相對的，若有創作方面的需求，可以好好的運用及呈現，個人特性會更加鮮明及強烈，要遇到伯樂的機會更高。原本低調的天蠍座，將一改常態，變得喜歡與人交談、風趣幽默、足智多謀，也有更多好奇心並善於挑戰，使得人緣指數攀升，得到大家欣賞。

射手座: 12月份

一帆風順，是這個月射手座的寫照。得到幸運女神的眷顧，就像得到天時地利一樣，占盡一切優勢，工作、事業、友情、金錢及身體健康，都有極大的好運，若有需要，機會的大門隨時都在身邊。自由不只來自於心態，而是現實層面，除了能有四處遊玩的機會，還有許多刺激的生活，錢財也變得更容易賺到手，投資理財更為在行，生活顯得輕鬆愉快。

魔羯座: 1~2月份

向來給人嚴肅認真的魔羯們，會顯得親切好相處，人緣魅力增加，男的帥而且有紳士感、女的美還有著高貴的氣息; 財務顯得相當充裕，能靈活運用，投資理財除了謹慎還有獲利，也讓生活相當的有品質 ; 兄弟姊妹與朋友，都相處的和諧與和善，不止情義相挺，還會給予彼此許多幫助，貴人就在身邊，而好運也都發生在離家不遠的地方。

水瓶座: 2~3月份

最幸運的就是財運，別人是需要勞心勞力才能獲得，而水瓶錢是滾滾而來，茶來伸手、飯來張口般的輕鬆 ; 在感情上能得到另一半的尊重，彼此間能夠自在的溝通，成為彼此最好的支柱。因為此時的頭腦與思考能力，是相當重視與人的溝通，多半能夠理解伴侶的想法，再加上性情溫柔，使得感情上顯得更為迷人，而且對房事充滿熱情，有機會能為感情更為加溫。

雙魚座: 1~4月份

雙魚座的這四個月，表現相當樂觀且積極，眼光精準且遠大，幸運之神的降臨，天助之外若能自助，勢必能鴻運當頭。辛勤之下，財運大有所獲; 和樂之中，會有事業貴人; 身體健康，保養得宜。此外活潑開朗有社交技巧、豪爽大方有人際魅力，有機會成為組織裡的領導、人群中的寵兒、感情中被熱烈追求的對象，而熱戀中更有幸福的房事。