錯過要再等一年！冬至除了吃湯圓 「這些作為」也會帶來好運

冬至來臨，除了吃湯圓，也可以趁時節轉運。塔羅牌老師艾菲爾分享，冬至從食物到穿搭都可以幫助轉運、添財、保平安等，錯過就要再等一年了。

艾菲爾指出，冬至有「陽氣漸始、一陽來復」的意義，稱為「冬至一陽生」，因此在古代有「冬至大如年」的說法，意思是在陽氣轉旺的日子，配合開運秘法，就有可能達到轉運的效果。艾菲爾也分享各種適合在冬至的轉運方法，包括紅包開運、迎財法，祈求平安、福氣、健康、吉祥。

冬至除了吃紅、白湯圓可以分別招桃花、招人緣，吃飩餛可以讓各種壞運氣換運，而一碗餛飩代表「混沌初開」，也可以增長一下智慧。而最常見、最便利的增運方法是在冬至當天吃豬腳麵，可以為自己添福添壽，去除霉運；或是佩戴自己屬相的三合貴人翡翠，為自己補運；男生也可以配戴觀音，女生則戴佛，常保菩薩慈悲心，可保佑年運平安。

其次，想要添財運的話，可以運用紅包迎財：將三個願望寫在紙條後放進紅包，同時把助運的物品也放進紅包袋中，例如想要整年順利，可放入自己生肖的三合貴人翡翠、水晶；求財者可放貔貅、金蟾；求姻緣者可放紅繩。然後將紅包放在枕頭底下超過15天以上，或直到明年1月10日（臘八），再將紅包攜帶十五天。

除此之外，如果媳婦與婆婆的關係不太好，在冬至的時候送公婆一雙新鞋或新襪，有機會改善雙方關係。而冬至陰陽二氣變化驟巨，男女關係會較為複雜，因此情侶不宜吵架，同時也不宜求緍、訂婚或結婚。