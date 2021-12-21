王力宏也在榜上！命理師曝「性成癮星座TOP3」：第二名外表單純慾望極強
歌手王力宏和李靚蕾婚變風波鬧得沸沸揚揚，李靚蕾指王力宏被心理師認定性成癮。命理專家小孟老師也提出三星座容易性愛成癮，分別是雙魚座、金牛座、天蠍座，而王力宏也正好是第二名的金牛座。
Top3：雙魚座
雙魚座的人要特別注意，容易因為工作壓力大，生活產生抑鬱而想要藉由性來調節身心達到釋放壓力，雙魚座只要有壓力或工作忙碌過大，就會有慾火上身，因此小孟老師建議，倘若雙魚座要釋放壓力必須要早睡早起保持身心平衡，一旦有慾火來臨時請轉移焦點，看書或聽音樂是不錯的選擇。
Top2：金牛座
金牛座的人外表給人很單純很誠懇的感覺，但其實他們性慾極強，同時金牛座也很喜歡肢體接觸的快感，他們樂於享受性所帶來的樂趣，有時稍微輕觸一下，他們就會非常愉悅，很能在床地之間帶領對方達到很開心的境界，也容易性愛成癮，建議多泡澡，多聽心靈音樂，讓自己每天生活充實。
Top1：天蠍座
天蠍座的朋友，喜歡享受性所帶來的刺激感，對於前戲也是非常拿手，當他們喜歡某人時，就會如同天雷勾動地火般不斷在床上翻騰覆雨，直到對方說stop!! 小孟老師建議當性慾來臨時，不要待在家出去走走，或者跑步讓自己累，喝溫開水順道冥想草原或高山，能降低性需求。
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