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冬至不只吃湯圓！這生肖獨攬好運超圓滿

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冬至不只吃湯圓！這生肖獨攬好運超圓滿(圖片來源：Shutterstock)
冬至不只吃湯圓！這生肖獨攬好運超圓滿(圖片來源：Shutterstock)

2021年最後一個節氣登場！就是大家熟知的冬至（國曆12月21日），是一年之中白晝最短的日子，冬至過後北半球的白晝越來越長，因此也有陽氣漸增、萬物甦醒的涵義，此時哪個生肖獨攬好運？除了吃上一碗熱呼呼的湯圓，也跟著科技紫微網一起來了解冬至這個節氣吧！

#冬至氣候


冬至，冬藏之氣至此而極，寒冬氣息濃厚，冬至過後的一個月是一年之中最為嚴寒的日子。漫長清冷的夜晚，容易累積負面的情緒。

不過，如同杜甫的詩云：「天時人事日相催，冬至陽生春又來」在年底感嘆時光流逝的時候，冬至的到來彷彿又在提醒我們「冬天到了，春天還會遠嗎？」確實，陰極生陽，季節如此，行運亦如此，無須太過擔憂。

#冬至習俗


冬至是最早被制定的節氣，古代會舉行「賀冬」活動，皇帝舉行祭天大典，祈求風調雨順。民間也將冬至當作僅次過年的大日子，一家大小團圓過冬、祭祖，由於冬至是陰陽轉換的重要時刻，相傳是轉運的好時機。

現代冬至最重要的習俗當然是吃湯圓，因為湯圓象徵凡事圓滿。早期台灣社會用湯圓來祭祀門窗、桌椅等家神，讓孩子吃下祭祀後的湯圓，有吃有保庇。而台南的冬至除了湯圓，還會吃傳統的菜包與菜粿，大家都嚐過嗎？

#冬至享福


今年的冬至節氣一到，輪到生肖牛的朋友獨攬好運，恭喜生肖牛的朋友們，記得把握這段時間的好運時刻喔！

生肖牛：事業大吉


辛苦踏實的生肖牛，終於迎來扶搖直上的時刻，享受難得輕鬆愉悅的職場氛圍。若有升職加薪的想法，不妨勇敢提出來。當然，要有良好的表現當後盾，也可以趁最近好好累積成果，會替你大大加分，鼓起勇氣大膽前進吧！

熬過冬日的嚴寒，萬物新一輪的生機即將爆發，機會與好運也將紛至遝來，腳踏實地，砥礪前行，幸運之神必將眷顧你。

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