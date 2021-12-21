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王力宏形象摧毀…不只大鼻子易出事 命相家教你拆穿渣男面相

香港01 / 文．爆檸哥
王力宏與妻子李靚蕾婚變鬧得沸沸揚揚。本報資料照片
王力宏與妻子李靚蕾婚變鬧得沸沸揚揚。本報資料照片

王力宏被前妻李靚蕾連環爆出軌、約炮、召妓醜聞，由優質偶像變渣男，形象徹底摧毀，王也於20日在微博發文暫時退出娛樂圈。女生最怕就是遇到渣男，究竟有無方法避開不做渣男磁石？有堪輿學家教看8大渣男面相，原來內雙眼皮都很容易出事！

王力宏被前妻李靚蕾爆對婚姻不忠，約炮、召妓兼有性上癮，被網友冠以渣男稱號，優質形象毁於一旦。其實女生最怕將自己的感情錯付他人，幾年的甜蜜回憶，到頭來都只是渣男佈下的一個個謊言。偏偏沒有人能一眼便知此人是否「渣」，金玉其外，敗絮其中，到底渣男是不是真的那麼防不勝防，沒有東西可作分辨？

分辨渣男該從何入手？

台灣堪輿學家詹惟中曾在電視節目上分享了3個渣男常見的小動作，分別是舔嘴唇、抖腿和單眼。舔唇是飢渴和性慾強的表現，總是想著和異性做些什麼，容易劈腿；人搖福薄，樹搖葉落，愛抖腿代表他欠債，容易騙錢；而單眼則是他容易有愛恨不分明的情況。

英國《衛報》亦曾刊登了一項有關「出軌男」的研究報導，要求參加者觀看近200名男性的照片，並估計相中人出軌的可能性。研究人員事根據相中人提供的感情狀況，發現其中大部分「出軌男」都擁有：高眉骨、濃眉、薄唇和下頷線明顯的特徵。

原來渣男可以從樣貌得知！

綜合來說，渣男普遍擁有的8大面部特徵，其中除了常見的濃眉、大鼻之外，原來比起外雙桃花眼的狂峰浪蝶，內雙眼皮才是出軌的常見戶！

正所謂相由心生，無論是面相還是小動作也好，都能默默看出一個人的真實為人，各位女士若不想再落入渣男陷阱的話，記緊要帶眼識人了！別再為他的「貼心行為」和合理化大話而讓愛和心動掩蓋了理智。

8個渣男面相女生要提防。 圖擷自香港01
8個渣男面相女生要提防。 圖擷自香港01

8個渣男面相女生要提防：耳後見腮。 圖擷自香港01
8個渣男面相女生要提防：耳後見腮。 圖擷自香港01

8個渣男面相女生要提防：眉毛－濃密。 圖擷自香港01
8個渣男面相女生要提防：眉毛－濃密。 圖擷自香港01

8個渣男面相女生要提防：眉毛－稀疏。 圖擷自香港01
8個渣男面相女生要提防：眉毛－稀疏。 圖擷自香港01

8個渣男面相女生要提防：三白眼。 圖擷自香港01
8個渣男面相女生要提防：三白眼。 圖擷自香港01

8個渣男面相女生要提防：鼻大。 圖擷自香港01
8個渣男面相女生要提防：鼻大。 圖擷自香港01

8個渣男面相女生要提防：嘴細。 圖擷自香港01
8個渣男面相女生要提防：嘴細。 圖擷自香港01

8個渣男面相女生要提防：內雙眼皮。 圖擷自香港01
8個渣男面相女生要提防：內雙眼皮。 圖擷自香港01

8個渣男面相女生要提防：臉部凹陷。 圖擷自香港01
8個渣男面相女生要提防：臉部凹陷。 圖擷自香港01

8個渣男面相女生要提防：皮膚白且瘦削。 圖擷自香港01
8個渣男面相女生要提防：皮膚白且瘦削。 圖擷自香港01

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文章授權轉載自《香港01》

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