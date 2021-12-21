王力宏形象摧毀…不只大鼻子易出事 命相家教你拆穿渣男面相

王力宏被前妻李靚蕾連環爆出軌、約炮、召妓醜聞，由優質偶像變渣男，形象徹底摧毀，王也於20日在微博發文暫時退出娛樂圈。女生最怕就是遇到渣男，究竟有無方法避開不做渣男磁石？有堪輿學家教看8大渣男面相，原來內雙眼皮都很容易出事！

王力宏被前妻李靚蕾爆對婚姻不忠，約炮、召妓兼有性上癮，被網友冠以渣男稱號，優質形象毁於一旦。其實女生最怕將自己的感情錯付他人，幾年的甜蜜回憶，到頭來都只是渣男佈下的一個個謊言。偏偏沒有人能一眼便知此人是否「渣」，金玉其外，敗絮其中，到底渣男是不是真的那麼防不勝防，沒有東西可作分辨？

分辨渣男該從何入手？

台灣堪輿學家詹惟中曾在電視節目上分享了3個渣男常見的小動作，分別是舔嘴唇、抖腿和單眼。舔唇是飢渴和性慾強的表現，總是想著和異性做些什麼，容易劈腿；人搖福薄，樹搖葉落，愛抖腿代表他欠債，容易騙錢；而單眼則是他容易有愛恨不分明的情況。

英國《衛報》亦曾刊登了一項有關「出軌男」的研究報導，要求參加者觀看近200名男性的照片，並估計相中人出軌的可能性。研究人員事根據相中人提供的感情狀況，發現其中大部分「出軌男」都擁有：高眉骨、濃眉、薄唇和下頷線明顯的特徵。

原來渣男可以從樣貌得知！

綜合來說，渣男普遍擁有的8大面部特徵，其中除了常見的濃眉、大鼻之外，原來比起外雙桃花眼的狂峰浪蝶，內雙眼皮才是出軌的常見戶！

正所謂相由心生，無論是面相還是小動作也好，都能默默看出一個人的真實為人，各位女士若不想再落入渣男陷阱的話，記緊要帶眼識人了！別再為他的「貼心行為」和合理化大話而讓愛和心動掩蓋了理智。

8個渣男面相女生要提防。 圖擷自 香港01

8個渣男面相女生要提防：耳後見腮。 圖擷自 香港01

8個渣男面相女生要提防：眉毛－濃密。 圖擷自 香港01

8個渣男面相女生要提防：眉毛－稀疏。 圖擷自 香港01

8個渣男面相女生要提防：三白眼。 圖擷自 香港01

8個渣男面相女生要提防：鼻大。 圖擷自 香港01

8個渣男面相女生要提防：嘴細。 圖擷自 香港01

8個渣男面相女生要提防：內雙眼皮。 圖擷自 香港01

8個渣男面相女生要提防：臉部凹陷。 圖擷自 香港01

8個渣男面相女生要提防：皮膚白且瘦削。 圖擷自 香港01

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文章授權轉載自《香港01》