解夢運勢／小貝比笑跟哭意思大不同 8種嬰兒夢境全解析

小嬰兒象徵著新生命，而在夢裡出現小嬰兒，同時也代表著多種可能性。最近有日本媒體「みのり」，就分析不同嬰兒的夢，分別代表著什麼意思。

1.夢到嬰兒本身

夢裡頭出現小嬰兒，正面意義上有著轉機出現、碰上新事物、自我動機提升等等。不過也有著不成熟、缺乏氣力、隨波逐流等等負面意涵。

2.夢到嬰兒性別

嬰兒的性別對運勢也有差。夢見男孩子代表自身能量處在高檔，很可能在不久的將來有所發揮。夢見女孩子，則是反映出自我是個溫柔純潔的人。而無論本身的性別為何，夢到的嬰兒性別，也可能反映出潛意識中的自我性別認同。如果夢到的嬰兒缺乏精神，則代表自我對現狀的不滿，需要留意往後的事情。

3.夢到雙胞胎嬰兒

夢到雙胞胎嬰兒出現，需要留意意外的產生，特別是女性雙胞胎，很可能會有財物上的問題出現。同時，雙胞胎也代表著身邊或許有誰正需要協助。不過如果夢到三胞胎以上，則代表將有良機到來。

4.夢到外國嬰兒

這樣的夢代表著自我對現狀的不滿，又或者自己正憧憬、羨慕著某個人，反映出潛意識想要改變，好比換工作、搬家或出國留學等等。不過這並不表示夢不吉利，而是顯現出內心真正的想法是什麼，提醒你或許應該展開行動。

5.夢到嬰兒正在笑

正在笑的嬰兒，是相當吉利的夢境，它代表足以改變人生的好機會即將造訪，例如單身的人找到另一半、事業終於有所突破等等。當然，能不能掌握難得的機會，還是得靠自己努力打拚才行。

6.夢到正在哭的嬰兒

相對地，夢到嬰兒正在哭，代表將有危機到來。為了防患未然，最好將身邊的各種事物從頭檢視過一遍，找出問題的所在。如果再夢到嬰兒停止哭泣，就代表危機解除。若夢到的是只聽到嬰兒哭聲，但沒看到嬰兒，則表示自身有正在煩惱的事物。

7.夢到嬰兒正在睡

無論嬰兒性別，夢到睡著的嬰兒，代表作夢者之後將會往好的方向發展，願望也即將實現。不過看到嬰兒入眠時，在夢中的自己若是因此感到安心，則象徵著內心壓力已經累積到了一定程度。

8.夢到生下小嬰兒

這是非常罕見的夢，很可能代表著你開始想要小孩子了。如果生產過程順利，則也代表著你在事業方面，將有能發揮表現的機會到來。不過如果是難產，則代表著未來將遇上重重阻礙，甚至有失敗的可能。