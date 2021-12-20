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心理測驗／優質男神也不能信！測出內心潛藏的出軌慾在哪

聯合新聞網 / 綜合報導
過去形象優質的王力宏深陷婚變風波。日本網站就分享心理測驗，可以測出一個人會因為什麼原因而出軌。 林士傑
過去形象優質的王力宏深陷婚變風波。日本網站就分享心理測驗，可以測出一個人會因為什麼原因而出軌。 林士傑

藝人王力宏驚爆長年出軌，優質形象在一夕之間徹底瓦解。有不少民眾在消息傳出後相當擔憂，深怕自己也會是出軌事件的受害者。日本網站「みのり」最近就分享一則心理測驗，藉由食物的選擇，可以看出一個人會因為什麼原因背叛另一半。

請問：假設接下一星期內只能吃一種食物，你會挑選下列何者？

A 馬鈴薯之類鹹的東西

B 巧克力之類甜的東西

C 咖哩之類會辣的東西

D 加了醋或檸檬之類會酸的東西

選擇A馬鈴薯之類鹹的東西的你，會因為生活一成不變而出軌。你是個喜歡尋求刺激的性格，對於談戀愛具有高度熱忱，因此在一切穩定之後，反而會開始對其他對象產生興趣。特別是另一半對你的限制越多時，越有出軌的可能。

選擇B巧克力之類甜的東西的你，會因為自己不被重視而出軌。你是個欲求不滿的性格，當你感到疲勞的時候，總是希望能夠獲得安慰與獎勵。所以在沒有得到好好對待時，你的不滿也會水漲船高，成為你出軌的原因。

選擇C咖哩之類會辣的東西的你，會因為自己不被理解而出軌。你是個直來直往的性格，有時也會因為這樣，讓你與另一半大吵起來。雖然因為率直而和好的狀況也常發生，但如果衝突無法順利平息，你就會開始對另一半感到失望，轉而尋找新對象。

選擇D加了醋或檸檬之類會酸的東西的你，會因為擔憂自己被嫌棄而出軌。你是個容易想東想西的性格，煩惱總是比別人多一倍，所以在出現負面情緒時，常常上演內心小劇場，最後變成出軌與分手。其實維持一段感情，需要雙方的努力溝通，所以有時大方說出自己的感受，而不是悶在心裡，才是解決問題的方法。

心理測驗 日本 出軌

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