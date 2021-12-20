唐綺陽星座運勢週報：白羊財運卡關 魔羯面對愛情冷淡

李靚蕾5千字毀滅性長文，讓許多人震驚於藝人王力宏不堪的一面，消息量爆炸到猶如一顆核子彈的威力，許多人不解為何李靚蕾遇到這樣渣的丈夫，還可以容忍這麼久，也佩服她最後來個奮力一擊。國際天星命理風水專家邱彥龍分別就兩人的姓名、生肖、八字跟易經天星綜合解析兩人的性格跟命運。

2021-12-19 00:08