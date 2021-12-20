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唐綺陽星座運勢週報：白羊財運卡關 魔羯面對愛情冷淡
【唐綺陽星座運勢週報12/20-12/26】
冬至、太陽進魔羯，開啟、改變的能量爆發，個人生涯的新起點，眾人為自己做佈局。木星衝刺，將面對弱勢、菸酒毒癮等議題，適合投入、支持慈善活動，柔弱及藝術家形象者較吃香，感受到想變美，以及看事情的視角昇華、改變。
工作注意：金牛、巨蟹、獅子、天秤
金牛：堅定一點，別置身事外或逃避
巨蟹：多展現企圖心，勿過度謙讓
獅子：去蕪存菁，能做得更好
天秤：有機會與女強人互動，要好好應對
桃花注意：雙子、天蠍、魔羯、水瓶
雙子：要有所行動，避免錯失良機
天蠍：感到失落，要學習表達出來
魔羯：散發拒絕感，反應較冷淡
水瓶：桃花來自友情的昇華
財運注意：白羊、雙魚
白羊：別跟著受起伏，長期持有比較好
雙魚：進度卡住，需要備用計畫
健康注意：處女、射手
處女：多注意醫療上的細節
射手：生理、心理都要注意
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