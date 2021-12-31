每日星座運勢／摩羯突顯能力好時機 盡情發揮專業

2021-12-31

牡羊座

為愛而勇敢。

整體運：★★★☆☆

工作狀態不佳，問題百出，宜平心靜氣處理，下午會有轉機，不可急躁。戀情因你的怯懦而不順利，甚至對自己沒信心；堅強起來，為愛而變得勇敢吧！約請朋友在家開個舞會，開銷不多，又能增進大家的感情。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人易忽視另一半的感受，若你能多關心對方，會獲得不少驚喜唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，腦袋空空的，做起事來要注意不可虎頭蛇尾喔！

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會與人合作，而且有豐厚收獲。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00辣椒紅

開運方位：正南方向

金牛座

關心一下身邊的人。

整體運：★★★★☆

與戀人之間的矛盾要及時解決，不然會走到難以挽回的局面；經濟上的問題，可找你的父親商量，他是你今天的招財福星；把你的方案呈給你的上級看看，他不但能給你很好的建議，還會對你另眼相看喲！

愛情運：★★★☆☆

平和的愛情運，多與人接觸互動，可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雖然不太想工作，可還是要努力一下，快點把事情做完就可以偷閒囉！

財運：★★★★☆

在朋友的引介下，有機會了解到新的投資方法。如果覺得方法不錯，不妨多收集一些資料。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00蜜瓜黃

開運方位：西南方向

雙子座

用心體會風平浪靜的好時光。

整體運：★★★☆☆

桃花運旺，已婚者與另一半一起回憶曾經走過的日子，彼此從對方的眼中能找到不少激情。單身者不要放過對你釋放電波的異性，就有機會開展美妙的戀情。晚上的娛樂活動別玩太晚，充足的睡眠是保證精神充沛的不二法門。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會趕很多場約會，但大多都是逢場作戲，想戀愛還應謹慎選擇。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，不要任意胡作非為喔，否則會引來許多的是是非非！

財運：★★★☆☆

心情不好時，千萬別瘋狂購物，會讓你後悔唷！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

巨蟹座

愛情需要用心經營。

整體運：★★★★☆

工作中的計劃停滯，你有點迷惘慌亂，再堅持下去便會有截然不同的結果；和他很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份來之不易的愛情哦；會有破財的危險，凡事多留意才能規避這些風險！

愛情運：★★★★☆

單身者多參加戶外活動，易邂逅心儀者；有伴侶者多擁抱對方，彼此都會有浪漫的感覺。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，腦袋會轉個不停，可是行動力卻不太明顯咧！

財運：★★★☆☆

先前有耕耘付出者，今日能獲得好消息。金錢上呈現有進有出，靈活運用金錢的跡象。有閒錢則不妨拿出來做點人情，對往後的財務往來會有幫助！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00玉米黃

開運方位：東南方向

獅子座

有受束縛的感覺，心境要平和些。

整體運：★★☆☆☆

工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

愛情運：★★★☆☆

容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。

事業運：★★☆☆☆

隨著繁雜事物的增多，遇到的阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。

財運：★★☆☆☆

為了表現海派，對情人、朋友、家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00竹葉青

開運方位：正北方向

處女座

易有好運氣的日子。

整體運：★★★★☆

單身者可約身邊的朋友去吃喝玩樂，有機會在朋友的引見下結識不錯的異性；認真完成手頭上的任務，可消除你日後工作的負擔；投資方面可以關注一些熱門題材，進行短線操作，容易獲取盈利。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗順，單身者有機會與溫柔體貼的異性結緣，戀愛指數頗高。

事業運：★★★☆☆

在待人接物上要再收斂、圓融一些！幸好你最近的直覺挺準的，能迅速找出有利於你的人事物，因此更應懂得把握機會，善加利用。

財運：★★★★☆

財運不錯，可做短期投資。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

天秤座

遇到問題，多尋求長輩的幫助。

整體運：★★★☆☆

今天容易遭遇對手的阻撓，不過最好不要找同齡人來商量，相同的閱歷讓他們無法給你更多的幫助，轉向年長者求助，才能讓你的損失降到最低。感情運平順，單身者有相親機會。

愛情運：★★★☆☆

另一半顯得較強勢，掌權慾望強烈，你不妨採取以柔克剛的態度，滿足對方的慾望。

事業運：★★★☆☆

顯得較嚴肅，而且有點固執，不易讓人親近，因此而錯失表現機會的機率高！

財運：★★☆☆☆

不宜去想金錢的問題，一想到錢就會破壞今日的好心情！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00墨玉綠

開運方位：西南方向

天蠍座

一切隨緣，莫強求。

整體運：★★☆☆☆

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由且還能增強桃花。注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人。多出門走動走動，呼吸新鮮氧氣，是淨化心靈的最好方法。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易得到另一半的支持與理解，讓你感動；單身者桃花較弱，想戀愛需等待時機。

事業運：★★★☆☆

做事比較急躁，遇到突發事件很容易失去理智，心慌意亂往往會讓你把簡單的事情複雜化。

財運：★☆☆☆☆

對金錢的敏銳度較低，勿在此日衝動消費或是大筆資金運作。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00深海藍

開運方位：正西方向

射手座

陷於內鬥讓你吃不到好果子。

整體運：★☆☆☆☆

好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與公婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育方式別太嚴苛，小心施壓得越重他的叛逆心就越強。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想戀愛的話就得積極尋找新的機會，太過隨緣被動容易錯過好姻緣唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺，經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

財運：★☆☆☆☆

花費上盡量的控制，非必要性商品就少買點。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00芒果黃

開運方位：正東方向

摩羯座

好運不斷向你靠近。

整體運：★★★★★

今天是突顯能力的好時機，盡情發揮你的專業技能，易得上司好評；你對戀人的支持，將是他最大的動力，試著幫他做些事情，分擔他的負擔吧；投資運不錯，獲利的機會較大，不過金額大的項目還需謹慎才好！

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人，戀愛中人也能有快樂、豐富的一天。

事業運：★★★★★

事業運頗旺，上司、長官的助力強，也有機會被重用。今日也很適合展現權威的一面，大膽的主導大局發展吧！

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要積極地奔波，多與人接觸，不難創造好績效。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00橄欖綠

開運方位：正西方向

水瓶座

工作時思想應集中，受干擾會讓失誤不斷。

整體運：★★★☆☆

今天情感上比較主動，一些甜蜜的事情讓你有點樂不思蜀；不過在工作中沉浸於甜蜜回想卻造成做事效率低，進度可能無法按預期時間完成，千萬不要因私忘公哦。投資者手上的金融類投資可繼續持有。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人關係發展平順；單身者在家人的有心撮合下，有機會與不錯的異性結識！

事業運：★★☆☆☆

面對客戶或參加面試時會出現考驗專業能力的情形，會面前要事先準備預想對方可能問到的專業問題並想好解答方法。

財運：★★★☆☆

今天你金錢的流失，大多是受最親密的伴侶或家人所牽連的。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00蘋果綠

開運方位：西北方向

雙魚座

積極樂觀面對生活。

整體運：★★☆☆☆

銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇哦；戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策；表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。

愛情運：★★☆☆☆

桃花較弱，多多表現你積極、親和的一面，你的好桃花轉眼又會出現喔！

事業運：★★★☆☆

對於周圍同事的求助你通常是有求必應，會讓你花大量的時間在他人的事務上，而自己的工作不得不延後完成。

財運：★★★☆☆

付出三分只得一分之運，倘若懶得付出，就連一分都沒有囉！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00石榴紅

開運方位：正西方向





