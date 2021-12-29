每日星座運勢／射手心懷感恩得好運 投資見好就收
2021-12-29
牡羊座
順心的一天，循序漸進就會有收穫。
整體運：★★★★☆
單身者接觸異性的機會增多，使你有些眼花繚亂，抑制不住內心的喜悅。工作上的財運普通，認真努力則有機會獲得額外的獎勵。財運不錯，先前投資有收網機會，切記不可過於貪心。
愛情運：★★★★☆
今日你們的戀情如茶水般平平淡淡。如果想要增加一點新鮮感，可以製造一些小驚喜，能獲得不錯的效果。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調，不妨趁今天重新聯繫、拜訪許久不見的客戶。
財運：★★★☆☆
財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光。
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：08:00-10:00香檳金
開運方位：正東方向
金牛座
心情放鬆更重要。
整體運：★★★☆☆
愛情磁場強度升高，有結婚打算的人不妨選今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財上可謂一波未平，一波又起，將理財權讓賢反而更顯輕鬆。人際關係遇險，需防備公司內一位與你實力相當的同事。
愛情運：★★★☆☆
已婚者空閒時應多陪另一半，不妨安排一些戶外活動，可以增進彼此的情意。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，工作上會有小障礙出現，大多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！
財運：★★★☆☆
暗財運偏弱，別奢望坐享其成。
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：08:00-10:00蕃茄紅
開運方位：東北方向
雙子座
情緒不好，也不要表露出來喔！
整體運：★★★★☆
戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。
愛情運：★★★☆☆
今天對另一半不夠關心，容易忽略對方的感受，彼此的親密互動不高。
事業運：★★★★☆
有機會向上級、同事表達創意和意見，或是有向客戶推銷的最佳時機，不過得抓住重點，把意思言簡意賅地表達清楚，說得太多效果反而不好。
財運：★★★☆☆
滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：04:00-06:00蕃茄紅
開運方位：東北方向
巨蟹座
差強人意的一天，待人處事應冷靜。
整體運：★★☆☆☆
今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。
愛情運：★★★☆☆
單身者易在「我愛的人不愛我，我不愛的人卻來糾纏我」的痛苦中掙扎，應理性對待才好。
事業運：★★★☆☆
若能將自己的心扉敞開，將能確保你的人緣不會下滑。
財運：★☆☆☆☆
思緒紛亂，不宜接觸財務的一天。跟錢有關的事務還是交由值得信賴的人來處理為好。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：06:00-07:00鉑金灰
開運方位：正北方向
獅子座
易遇到心思細膩的對象。
整體運：★★★☆☆
單身者對自己顯得沒有信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性的好感。做投資分析，會獲得意想不到的訊息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，導致工作進展較慢，甚至有受阻的危險。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶的人，感情進展平順，適時製造一些驚喜，有利感情迅速升溫。
事業運：★★☆☆☆
事業運不穩定，脾氣上顯得急躁、不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。
財運：★★★★☆
心情愉悅，投資者因獲利而內心暢快。
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：08:00-09:00橄欖綠
開運方位：東北方向
處女座
講信譽者得好運。
整體運：★★★☆☆
平常積累的良好信用使你今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。
愛情運：★★★☆☆
注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，讓伴侶有耳目一新的感覺。
事業運：★★★☆☆
頗有自己的主見，能獨立完成CASE，但與同仁溝通深度不夠，易造成人際關係緊張。
財運：★★★☆☆
不宜盲目投資，可以把錢花在知識、感情投資上，為日後的豐厚回報打基礎。
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：22:00-23:00碧空藍
開運方位：正南方向
天秤座
細節決定成敗。
整體運：★★☆☆☆
今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實，卻也顯得相當疲憊。
愛情運：★☆☆☆☆
感情濃烈，希望被關心，獲得伴侶的陪伴，但是，與伴侶的默契實在不佳，還需明示。
事業運：★★★☆☆
運勢不錯，工作較順利，但偶爾也會遇到困難，應虛心向長輩、同事請教。
財運：★★☆☆☆
財運多變，賺錢費力，易守不易攻。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：12:00-13:00朝霞紅
開運方位：正北方向
天蠍座
有點脆弱，不要把事情想過了頭。
整體運：★★☆☆☆
稍微一點小挫折都能觸動你敏感的神經，感覺自己受到打擊。單獨行動力不足，最好是與團體一起合作，更易完成任務。投資上更宜謹慎行事，加強風險防範意識，才能規避損失。晚上多待在安靜的地方獨處，讓心情平復。
愛情運：★★★☆☆
戀人之間約會減少，但彼此的感情濃烈；單身者與異性接觸機會多，但想戀愛不易。
事業運：★★☆☆☆
及時的調整不良情緒，抱著積極樂觀的心態面對問題，災難會如過眼雲煙。
財運：★★☆☆☆
在情緒不佳時恐放縱自己玩樂而把錢花光光。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：23:00-24:00大理石灰
開運方位：西南方向
射手座
心懷感恩，可得好運。
整體運：★★★★★
今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會收到異性朋友的禮物，有機會擦出愛情火花；有伴侶者感情融洽，易產生共鳴。
事業運：★★★★★
今日是個挑戰的日子，八成會忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！
財運：★★★★☆
財運還不錯！投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：21:00-23:00硃砂紅
開運方位：西南方向
摩羯座
真實的你更可愛。
整體運：★☆☆☆☆
在異性面前大肆吹牛，會有被對方揭穿老底的危險哦，還是實事求是的好；對信息資料的分析，今天充分派上用場，在投資上將有小小的收獲；今天切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險哦。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運很差，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！
財運：★★★☆☆
處理小財手法穩健，然而有過度保守的傾向喔！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：12:00-13:00咖啡棕
開運方位：正北方向
水瓶座
心態好，自然覺得事事如人意。
整體運：★★★★☆
另一半時髦的打扮，讓你的眼前為之一亮，會不由自主地想再深入認識對方。有機會參加朋友的派對，憑著你出色的言談，引來了眾人的目光，有機會在朋友介紹下，認識不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！
愛情運：★★★☆☆
單身者難有機會結識異性朋友，可請親友幫忙介紹；有伴侶者感情生活多波折，易爭吵。
事業運：★★★★★
事業運勢正旺，靈感豐富，點子多多，可憑著豐富的創意建立工作上的成就感。
財運：★★★☆☆
滿腦子的投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：08:00-09:00金桔綠
開運方位：正東方向
雙魚座
低調生活，會收穫更多快樂。
整體運：★★★☆☆
今天是購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，還可以省下很多錢。工作上的表現太突出，容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人，今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。
愛情運：★★★☆☆
單身者容易遇到自己的夢中情人，但卻有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧！
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，乖乖的聽命行事較好；有點有氣無力，持續力不太好，容易突然改變主意。
財運：★★★★☆
適合穩定、保守的策略，以穩紮穩打為理財原則。
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：16:00-18:00辣椒紅
開運方位：正西方向
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