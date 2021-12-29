每日星座運勢／射手心懷感恩得好運 投資見好就收

2021-12-29

牡羊座

順心的一天，循序漸進就會有收穫。

整體運：★★★★☆

單身者接觸異性的機會增多，使你有些眼花繚亂，抑制不住內心的喜悅。工作上的財運普通，認真努力則有機會獲得額外的獎勵。財運不錯，先前投資有收網機會，切記不可過於貪心。

愛情運：★★★★☆

今日你們的戀情如茶水般平平淡淡。如果想要增加一點新鮮感，可以製造一些小驚喜，能獲得不錯的效果。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調，不妨趁今天重新聯繫、拜訪許久不見的客戶。

財運：★★★☆☆

財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00香檳金

開運方位：正東方向

金牛座

心情放鬆更重要。

整體運：★★★☆☆

愛情磁場強度升高，有結婚打算的人不妨選今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財上可謂一波未平，一波又起，將理財權讓賢反而更顯輕鬆。人際關係遇險，需防備公司內一位與你實力相當的同事。

愛情運：★★★☆☆

已婚者空閒時應多陪另一半，不妨安排一些戶外活動，可以增進彼此的情意。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙出現，大多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，別奢望坐享其成。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

雙子座

情緒不好，也不要表露出來喔！

整體運：★★★★☆

戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。

愛情運：★★★☆☆

今天對另一半不夠關心，容易忽略對方的感受，彼此的親密互動不高。

事業運：★★★★☆

有機會向上級、同事表達創意和意見，或是有向客戶推銷的最佳時機，不過得抓住重點，把意思言簡意賅地表達清楚，說得太多效果反而不好。

財運：★★★☆☆

滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

差強人意的一天，待人處事應冷靜。

整體運：★★☆☆☆

今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。

愛情運：★★★☆☆

單身者易在「我愛的人不愛我，我不愛的人卻來糾纏我」的痛苦中掙扎，應理性對待才好。

事業運：★★★☆☆

若能將自己的心扉敞開，將能確保你的人緣不會下滑。

財運：★☆☆☆☆

思緒紛亂，不宜接觸財務的一天。跟錢有關的事務還是交由值得信賴的人來處理為好。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00鉑金灰

開運方位：正北方向

獅子座

易遇到心思細膩的對象。

整體運：★★★☆☆

單身者對自己顯得沒有信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性的好感。做投資分析，會獲得意想不到的訊息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，導致工作進展較慢，甚至有受阻的危險。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人，感情進展平順，適時製造一些驚喜，有利感情迅速升溫。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁、不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

財運：★★★★☆

心情愉悅，投資者因獲利而內心暢快。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00橄欖綠

開運方位：東北方向

處女座

講信譽者得好運。

整體運：★★★☆☆

平常積累的良好信用使你今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。

愛情運：★★★☆☆

注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，讓伴侶有耳目一新的感覺。

事業運：★★★☆☆

頗有自己的主見，能獨立完成CASE，但與同仁溝通深度不夠，易造成人際關係緊張。

財運：★★★☆☆

不宜盲目投資，可以把錢花在知識、感情投資上，為日後的豐厚回報打基礎。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00碧空藍

開運方位：正南方向

天秤座

細節決定成敗。

整體運：★★☆☆☆

今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實，卻也顯得相當疲憊。

愛情運：★☆☆☆☆

感情濃烈，希望被關心，獲得伴侶的陪伴，但是，與伴侶的默契實在不佳，還需明示。

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，工作較順利，但偶爾也會遇到困難，應虛心向長輩、同事請教。

財運：★★☆☆☆

財運多變，賺錢費力，易守不易攻。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00朝霞紅

開運方位：正北方向

天蠍座

有點脆弱，不要把事情想過了頭。

整體運：★★☆☆☆

稍微一點小挫折都能觸動你敏感的神經，感覺自己受到打擊。單獨行動力不足，最好是與團體一起合作，更易完成任務。投資上更宜謹慎行事，加強風險防範意識，才能規避損失。晚上多待在安靜的地方獨處，讓心情平復。

愛情運：★★★☆☆

戀人之間約會減少，但彼此的感情濃烈；單身者與異性接觸機會多，但想戀愛不易。

事業運：★★☆☆☆

及時的調整不良情緒，抱著積極樂觀的心態面對問題，災難會如過眼雲煙。

財運：★★☆☆☆

在情緒不佳時恐放縱自己玩樂而把錢花光光。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00大理石灰

開運方位：西南方向

射手座

心懷感恩，可得好運。

整體運：★★★★★

今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會收到異性朋友的禮物，有機會擦出愛情火花；有伴侶者感情融洽，易產生共鳴。

事業運：★★★★★

今日是個挑戰的日子，八成會忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

財運：★★★★☆

財運還不錯！投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00硃砂紅

開運方位：西南方向

摩羯座

真實的你更可愛。

整體運：★☆☆☆☆

在異性面前大肆吹牛，會有被對方揭穿老底的危險哦，還是實事求是的好；對信息資料的分析，今天充分派上用場，在投資上將有小小的收獲；今天切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險哦。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很差，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！

財運：★★★☆☆

處理小財手法穩健，然而有過度保守的傾向喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00咖啡棕

開運方位：正北方向

水瓶座

心態好，自然覺得事事如人意。

整體運：★★★★☆

另一半時髦的打扮，讓你的眼前為之一亮，會不由自主地想再深入認識對方。有機會參加朋友的派對，憑著你出色的言談，引來了眾人的目光，有機會在朋友介紹下，認識不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！

愛情運：★★★☆☆

單身者難有機會結識異性朋友，可請親友幫忙介紹；有伴侶者感情生活多波折，易爭吵。

事業運：★★★★★

事業運勢正旺，靈感豐富，點子多多，可憑著豐富的創意建立工作上的成就感。

財運：★★★☆☆

滿腦子的投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00金桔綠

開運方位：正東方向

雙魚座

低調生活，會收穫更多快樂。

整體運：★★★☆☆

今天是購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，還可以省下很多錢。工作上的表現太突出，容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人，今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易遇到自己的夢中情人，但卻有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，乖乖的聽命行事較好；有點有氣無力，持續力不太好，容易突然改變主意。

財運：★★★★☆

適合穩定、保守的策略，以穩紮穩打為理財原則。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00辣椒紅

開運方位：正西方向





