每日星座運勢／水瓶別輕易洩漏得財 露白危險就來

2021-12-27

牡羊座

待人處事宜冷靜。

整體運：★★☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流才能找到解決的方法。財運不佳，業務工作者別急於簽約，多留意各項條款，小心因疏忽而損財。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人少跟其他異性朋友有接觸，以免引來另一半的不滿及妒意。

事業運：★★☆☆☆

因為不忍拒絕同事或上司的要求，中途插入的瑣事很多，會打破原有工作進度。

財運：★★☆☆☆

少逛街、少參加不必要的應酬，要有效控制支出。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00葡萄紫

開運方位：正南方向

金牛座

過多的忽略，是出自你內心深處的不在乎。

整體運：★★★★☆

分隔兩地的戀人因缺少聯繫，致使戀情發生摩擦，心中感到十分不安；資金周轉困難，進行短期投資收益會比較不錯；上司分配給你新的任務，讓你熱情高漲，幹勁十足。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，沒有什麼明顯進展，不過呢，可以在腦中編織美麗的幻境。

事業運：★★★★☆

能清楚地認識自我並稍做調整，遇事多了幾分耐心與想法，表現不錯。

財運：★★★★☆

財運平順，適合快打快攻。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00薔薇粉

開運方位：正南方向

雙子座

易沉浸於過去的時光。

整體運：★★★☆☆

今天顯得特別懷舊，適合與戀人一同回憶往日的甜蜜，此刻會感到特別的溫暖；過去失敗的教訓讓你難以釋懷，投資時會變得畏首畏尾，小心因此錯過最佳的投資時間；很想念過去單位的同事，不妨通個電話，方能解除你的牽掛。

愛情運：★★★★☆

已婚者雖常小吵小鬧，但增添了不少生活情趣，感情生活多姿多彩；單身者戀愛機會多。

事業運：★★★☆☆

腦袋瓜千頭萬緒理不清，對未來產生不確定感，內心不停尋求精確的答案。

財運：★★☆☆☆

賺錢不容易，當省則省。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00秋葵綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

有意見的話與別人當面談清楚。

整體運：★★★☆☆

單身女性今天容易惹出緋聞，如不想是非上身就須盡量注意自己的言行舉止；千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係；今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人在親友的催促下，想結婚的念頭益發強烈，但苦於找不到合適的伴侶！

事業運：★★★☆☆

情緒平穩，內心易有滿足感，平淡祥和的感覺能降低你工作的壓抑感。

財運：★★★★☆

多與朋友聯系，有機會賺取外快。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00鉑金灰

開運方位：西北方向

獅子座

運勢旺盛，心情愉快。

整體運：★★★★☆

財運不錯，今天對市場的把握相當敏銳，正是出手的好時機。工作上，和同事的合作能產生好成績。公園是晚上約會的好地方，夜深人靜時漫步湖邊，能夠讓夫妻感情迅速升溫，彼此產生奇妙的情愫。

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象，戀愛中人也能有快樂精彩的一天。

事業運：★★★☆☆

運勢不強，宜穩定情緒，除去內心的浮躁，腳踏實地做好本職工作。

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，只要積極地開展，就能有所收穫，對於商務、業務、開發工作者的影響較大。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

處女座

包容度是愛情的重要維持力量。

整體運：★★★☆☆

你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下不定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷應更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。

愛情運：★★★★☆

單身者在朋友的引薦下結識了各種類型的異性朋友，有機會發展一段戀情。

事業運：★★★☆☆

以往的工作方式已不適合你，應及時做重新的審視，更換一下自己的工作方式。

財運：★★★☆☆

缺錢時容易產生非分之想，宜多警惕自己，以免做出後悔的事。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00鉑金灰

開運方位：正西方向

天秤座

今天的運勢跌宕起伏。

整體運：★★☆☆☆

在與他做愛時表現出來的不專心，讓他感到很惱火，甚至懷疑你是否有外遇；工作中取得的卓越成績會有被人竊取的危險，千萬要保管好原版的資料、文件；財運不錯，有機會從朋友處獲得有利訊息，易有一筆可觀的收入。

愛情運：★☆☆☆☆

有伴侶者不易感受到伴侶的溫暖，遇到問題切忌冷戰，應以理性平和的態度跟對方溝通交流。

事業運：★★☆☆☆

情緒會受你爭我奪的混亂環境影響，轉強的好勝心將會使你陷入無意義的戰場。

財運：★★★☆☆

財運不太好，呈現求財不易，得財費力的困境。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00可可棕

開運方位：正東方向

天蠍座

心情不錯，注意外出安全。

整體運：★★★★☆

今天戀情有上升趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊飾，能讓彼此情投意合。財運方面表現比較平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事合作相當有默契，易有突破性的成果。

愛情運：★★★★☆

桃花盛開，單身者有機會與成熟類型的異性結緣，對方的細心關懷讓你很感動。

事業運：★★★★☆

這是你展現不凡見識的大好時機，你對管理提出的新穎理念，可望獲得公司高層的接受。

財運：★★★☆☆

死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00墨玉綠

開運方位：正東方向

射手座

心神安靜，不被外物所打擾。

整體運：★★☆☆☆

今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛要做好心理準備，情路較為坎坷。喜歡的難追到，不喜歡的難拒絕。

事業運：★★☆☆☆

今天你只要按照自己的心意做事就好，強迫自己去幫助他人，反倒容易被誤會。

財運：★★★☆☆

欠缺開源的企圖心，恐怕看得到錢卻拿不到錢。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00水鑽藍

開運方位：西南方向

摩羯座

語言也是門藝術。

整體運：★★★☆☆

今天你有點心直口快，說話時要特別的注意場合，否則易讓戀人陷入尷尬；財運不錯，生意人選擇氣氛高雅的場所談生意，談成的機率很高；工作上一昧的按部就班，難以讓你的工作有所突破，試著改變一下工作方法，會有不錯的效果。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定的一天，感情生活一塌糊塗，伴侶之間容易因芝麻綠豆的小事而起爭執。

事業運：★★★☆☆

運勢不明朗，進行求職或拜訪客戶的人會處於被一拖再拖的局面。

財運：★★★★☆

財運不錯，小額投資易有回報。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00玉米黃

開運方位：東南方向

水瓶座

連身邊的人都被你的好心情所影響。

整體運：★★★★★

愛情指數可望衝破最高點，雖然棋逢對手，但好運的你會在今天讓他看到什麼才是真正的實力；今天0、5是你的幸運數字，投資時注意運用它們，會有不錯的收穫；工作方面外在助力強，可望獲得實質性的突破。

愛情運：★★★★★

愛情運很棒，有實質的收穫，例如：收到小禮物啦，得到有形的協助啦！

事業運：★★★★☆

有利與同事互動，完成工作任務後，不妨找同事聊聊天、玩玩遊戲。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題；可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

雙魚座

今天特別容易受他人影響。

整體運：★☆☆☆☆

情緒低落時，桃花顯得寥寥無幾，愛情運難有突破。財運稍有不順，多年不見的朋友突然登門拜訪，則多半是向你尋求錢財上的援助。身心疲憊，繁忙的工作讓生活品質下降，對健康頗有影響。

愛情運：★★☆☆☆

把心態調整到最佳，在穿著打扮上得體不張揚，言談舉止彬彬有禮，可為愛情加分。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，杯葛糾紛比較多，放下個人的主觀意識以及比較之心，才能讓工作順利的推動。

財運：★★☆☆☆

悶悶不樂會使財神遠離。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00芥末黃

開運方位：東南方向





