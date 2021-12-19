李靚蕾毀滅性長文 命理師：兩人姓名屬業力姻緣 生肖龍虎鬥 八字非正配之合

李靚蕾5千字毀滅性長文，讓許多人震驚於藝人王力宏不堪的一面，消息量爆炸到猶如一顆核子彈的威力，許多人不解為何李靚蕾遇到這樣渣的丈夫，還可以容忍這麼久，也佩服她最後來個奮力一擊。國際天星命理風水專家邱彥龍分別就兩人的姓名、生肖、八字跟易經天星綜合解析兩人的性格跟命運。

邱彥龍老師分析，王力宏跟李靚蕾兩人就姓名學來看，原本就屬業力姻緣，「王」字五行屬土，「李」字五行屬木，土木相剋，而且是女剋男，女方本應壓得住男方，也不容男方欺負，如果男方是優質男，則原應該是事業財運飛黃騰達、幸福美滿的家庭，但偏偏男方是渣男，就會是山崩地裂哀鴻遍野重傷的組合，容易讓女方淪為獨守空閨的感情婚姻模式。

從生肖來看，王力宏屬龍，李靚蕾屬虎，男龍女虎「龍虎鬥」，這場戰役也註定是你死我活。

邱彥龍老師分析，屬龍的人第二個名字有「力」，代表內心很縝密但非常愛面子，不容許自己外在形象有半點污點，且死不認錯，典型的千錯萬錯皆是別人的錯，就是那句話鬼話：「我知道錯，但是我辦不到」。另外，屬龍的男生如果第三個字是「宏」字，會中年大敗，且一定要走這一遭，才能讓他洗心革面，重新再起。

至於屬虎的女生，第二個字有「靚」字，雖然帶財，但另一半出軌的機率很高。第三個字「蕾」，一般在生子之後，容易虎落平陽被犬欺，生越多越痛苦，內心重創，心如刀割。

另以易經八字分析，邱彥龍老師指出，王李兩人八字元神皆是土命，陰陽顛倒，非正配之合，硬合則敗。王力宏是丙辰年癸巳月己巳日生，流年運剛好走到離婚運，且地火明夷，火受傷，官星火也受傷，事業會因離婚或自己的弊端被曝光而摧毀重建。

李靚蕾丙寅年壬辰月戊子日生，是一位要強的女生，內心動盪不安，因老公多方出軌沒安全感，財富沒達成預期，百般有苦難言，因愛生恨，又被抹黑誤會，氣憤難當，長期精神壓力，恐已有抑鬱傾向。

邱彥龍也以「易經天星」來拆解兩人狀況，王力宏太陽27度金牛座，行運木星刑本命太陽，所以誇張囂張的行徑會浮上檯面，11宮遇破壞再建設，粉絲人設舞台全毀。邱彥龍老師分析，王力宏命中帶易經·睽卦：「二女同居，其志不同行。」王力宏的母親與李靚蕾，婆媳不和確有其事，睽卦又云：「君子以同而異」，雖是一家人，但不論母子或婆媳或夫妻本人皆三觀不同，根本不合。

睽卦裡也云「匪寇婚媾，載鬼一車」，代表王力宏不能公開之事太多，如同豬滾了滿身泥巴沾了髒糞水，命中就容易婚姻不忠，且「一車」形容眾多，基本上王力宏成也女人，敗也女人。

李靚蕾是太陽26度牡羊座，流運金星合冥王星刑本命太陽，會因男人出軌、冷暴力跟財富問題，採取毀滅性報復。邱彥龍老師說，李靚蕾本屬於悶著不說的個性，但因行運水星走到摩羯宮位，所以才會將王力宏所有事情，大肆曝光在大眾面前，且刀刀見血骨，同時天星走到易經·訟卦：「不食舊德」，因此不再待念舊情，男女官訟之事，在所難免。

邱彥龍老師說，綜合姓名、生肖、八字跟易經天星來看，王力宏一生的使命是唱歌跟做音樂，但感情卻是它最大的考驗，因為背道而馳，因而引爆業力，這一次必須要靠智慧處理，才有機會像打怪升級，讓自己的靈魂更上一層樓。