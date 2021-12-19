聽新聞
test
0:00 / 0:00

李靚蕾毀滅性長文 命理師：兩人姓名屬業力姻緣 生肖龍虎鬥 八字非正配之合

聯合新聞網 / 文／國際天星命理風水專家邱彥龍
王力宏(左)和李靚蕾。圖／摘自微博
王力宏(左)和李靚蕾。圖／摘自微博

李靚蕾5千字毀滅性長文，讓許多人震驚於藝人王力宏不堪的一面，消息量爆炸到猶如一顆核子彈的威力，許多人不解為何李靚蕾遇到這樣渣的丈夫，還可以容忍這麼久，也佩服她最後來個奮力一擊。國際天星命理風水專家邱彥龍分別就兩人的姓名、生肖、八字跟易經天星綜合解析兩人的性格跟命運。

邱彥龍老師分析，王力宏跟李靚蕾兩人就姓名學來看，原本就屬業力姻緣，「王」字五行屬土，「李」字五行屬木，土木相剋，而且是女剋男，女方本應壓得住男方，也不容男方欺負，如果男方是優質男，則原應該是事業財運飛黃騰達、幸福美滿的家庭，但偏偏男方是渣男，就會是山崩地裂哀鴻遍野重傷的組合，容易讓女方淪為獨守空閨的感情婚姻模式。

從生肖來看，王力宏屬龍，李靚蕾屬虎，男龍女虎「龍虎鬥」，這場戰役也註定是你死我活。

邱彥龍老師分析，屬龍的人第二個名字有「力」，代表內心很縝密但非常愛面子，不容許自己外在形象有半點污點，且死不認錯，典型的千錯萬錯皆是別人的錯，就是那句話鬼話：「我知道錯，但是我辦不到」。另外，屬龍的男生如果第三個字是「宏」字，會中年大敗，且一定要走這一遭，才能讓他洗心革面，重新再起。

至於屬虎的女生，第二個字有「靚」字，雖然帶財，但另一半出軌的機率很高。第三個字「蕾」，一般在生子之後，容易虎落平陽被犬欺，生越多越痛苦，內心重創，心如刀割。

另以易經八字分析，邱彥龍老師指出，王李兩人八字元神皆是土命，陰陽顛倒，非正配之合，硬合則敗。王力宏是丙辰年癸巳月己巳日生，流年運剛好走到離婚運，且地火明夷，火受傷，官星火也受傷，事業會因離婚或自己的弊端被曝光而摧毀重建。

李靚蕾丙寅年壬辰月戊子日生，是一位要強的女生，內心動盪不安，因老公多方出軌沒安全感，財富沒達成預期，百般有苦難言，因愛生恨，又被抹黑誤會，氣憤難當，長期精神壓力，恐已有抑鬱傾向。

邱彥龍也以「易經天星」來拆解兩人狀況，王力宏太陽27度金牛座，行運木星刑本命太陽，所以誇張囂張的行徑會浮上檯面，11宮遇破壞再建設，粉絲人設舞台全毀。邱彥龍老師分析，王力宏命中帶易經·睽卦：「二女同居，其志不同行。」王力宏的母親與李靚蕾，婆媳不和確有其事，睽卦又云：「君子以同而異」，雖是一家人，但不論母子或婆媳或夫妻本人皆三觀不同，根本不合。

睽卦裡也云「匪寇婚媾，載鬼一車」，代表王力宏不能公開之事太多，如同豬滾了滿身泥巴沾了髒糞水，命中就容易婚姻不忠，且「一車」形容眾多，基本上王力宏成也女人，敗也女人。

李靚蕾是太陽26度牡羊座，流運金星合冥王星刑本命太陽，會因男人出軌、冷暴力跟財富問題，採取毀滅性報復。邱彥龍老師說，李靚蕾本屬於悶著不說的個性，但因行運水星走到摩羯宮位，所以才會將王力宏所有事情，大肆曝光在大眾面前，且刀刀見血骨，同時天星走到易經·訟卦：「不食舊德」，因此不再待念舊情，男女官訟之事，在所難免。

邱彥龍老師說，綜合姓名、生肖、八字跟易經天星來看，王力宏一生的使命是唱歌跟做音樂，但感情卻是它最大的考驗，因為背道而馳，因而引爆業力，這一次必須要靠智慧處理，才有機會像打怪升級，讓自己的靈魂更上一層樓。

李靚蕾 出軌 婚姻 離婚 王力宏

延伸閱讀

同是渣男淪落人…周揚青、李靚蕾誰是核彈攻擊？網一面倒指她

徐若瑄再發聲！強調「沒有對不起先生」 籲王力宏：勿殃及友人

王力宏低調返台 等兩小時才前往採檢並迅速離去

昔飯店人員爆王力宏化名「克斯」 嘆李靚蕾已手下留情

相關新聞

感情劇烈生變「星座+血型」TOP3 牡羊女+這血型會「果斷拋棄男人」

每個人在感情中的性格不同，有的人能夠保持冷靜，不讓自己被情緒沖昏頭。但也有人忽冷忽熱，心情起伏相當劇烈。日本網站「愛カツ」就分享，哪三種星座與血型組合的女性，在感情中最容易產生情緒波動。

心理測驗／看圖第一直覺 測出家中什麼地方可以提升你的財運

許多人都希望自己能夠賺大錢，過著優渥的生活。日本網站「ananweb」最近就分享一則心理測驗，透過圖片的判讀，就能知道需要注意哪些地方的風水環境，才能提昇自己的財運。

李靚蕾毀滅性長文 命理師：兩人姓名屬業力姻緣 生肖龍虎鬥 八字非正配之合

李靚蕾5千字毀滅性長文，讓許多人震驚於藝人王力宏不堪的一面，消息量爆炸到猶如一顆核子彈的威力，許多人不解為何李靚蕾遇到這樣渣的丈夫，還可以容忍這麼久，也佩服她最後來個奮力一擊。國際天星命理風水專家邱彥龍分別就兩人的姓名、生肖、八字跟易經天星綜合解析兩人的性格跟命運。

每日星座運勢／雙子拋除所有的煩惱 運勢也好起來

2021-12-19 牡羊座 必要時需拿出些魄力。 整體運：★★★★☆ 今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭

殺破狼周運勢／雙子財運好有意外之財 雙魚桃花十分旺盛

雙魚座感情運方面，在命宮的海王星相位良好，容易散發著曖昧的氣息，使得許多人對你表達好感，桃花十分旺盛。抱著單身主義生活的雙魚座，會迷戀偶像，感覺就像在戀愛一樣愉悅。

小孟塔羅：桃花盛開還投資運起飛？2022能被什麼好運加持

即將從2021年跨到2022年，跨到新的年度運勢也會有所變化。但凡在今年覺得不順的地方，也將在12/31這天劃下休止符。我們可以在1/1 00:00的時候，閉上眼睛想像一道金黄色的光，從你的前方照亮至全身發光，這是一個簡單的祈福儀式。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2022能被什麼好運加持？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。