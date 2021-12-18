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感情劇烈生變「星座+血型」TOP3 牡羊女+這血型會「果斷拋棄男人」
每個人在感情中的性格不同，有的人能夠保持冷靜，不讓自己被情緒沖昏頭。但也有人忽冷忽熱，心情起伏相當劇烈。日本網站「愛カツ」就分享，哪三種星座與血型組合的女性，在感情中最容易產生情緒波動。
第三名：牡羊座+O型
這組合的女性，會希望另一半能成為自己理想的模樣，因此特別是碰到軟爛的男人時，更會想要嚴加督促，想激發出男方真本事。然而江山易改，本性難移，會這樣就改變的男性可說少之又少，而在察覺到對方真的無藥可救時，牡羊座+O型就會乾脆地拋棄對方。
第二名：天蠍座+A型
這組合的女性希望能永遠一直待在男友身邊，為了達到這個目的，她們在檯面上或檯面下都做了許多努力。然而，她們就是不肯直言這份心意，導致可能做了很多事情，但卻沒辦法讓彼此的想法互通，最後很可能演變成自己單方面的煩惱，甚至走上分手一途。
第一名：水瓶座+AB型的女性
這組合的女性無論遇上什麼事情，都會想要靠自己的力量解決。即使有了另一半，也會優先重視兩人的個人空間。但如此一來，雙方就容易陷入只考慮到自己的狀況，將一切問題扛在肩上，關係慢慢地變得冷淡。其實偶爾依靠對方，更有助於加深兩人的感情與信任。
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