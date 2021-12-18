心理測驗／看圖第一直覺 測出家中什麼地方可以提升你的財運
許多人都希望自己能夠賺大錢，過著優渥的生活。日本網站「ananweb」最近就分享一則心理測驗，透過圖片的判讀，就能知道需要注意哪些地方的風水環境，才能提昇自己的財運。
請問：看到下圖，你腦中第一個浮現的印象是什麼？
A 沙漠
B 火星
C 寂寞
D 旅行
選擇A沙漠的你，需要注意的地方是浴室。好比說下水道年久失修、排水不良、水質腐敗等等狀況，都會造成財運的流失。而如果怎麼清潔，都沒辦法改善髒亂的環境，或許也將暗示著將有人捲款而逃之類的財務危機。
選擇B火星的你，需要注意的地方是錢包。錢包本來就和錢財息息相關，因此錢包的材質、以及錢包內部的狀態，有必要時時關注的。好比若是累積太多零錢或發票之類的東西，把錢包弄得鼓鼓的，就是絕對要避免的狀況。
選擇C寂寞的你，需要注意的地方是廚房。廚房的整潔與否，和錢財與人際關係的運勢息息相關。特別是水槽內擺放太多沒洗的東西，又或者殘留的油污一直沒有清理，可是會讓財神爺離你而去的。
選擇D旅遊的你，需要注意的地方是陽台。陽台是一個家的運氣出入口，在陽台上種植一些花草，有助於提升運勢。然而，如果這些花草沒有用心照料，漸漸枯萎的話，本來應該從外界吸收的正能量，反而會轉變為負的，結果給家中帶來厄運。
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