2022年「星座+生肖+血型」最強運勢TOP5 屬虎這組合「做什麼都順」

聯合新聞網 / 綜合報導
透過血型、生肖與星座的分析，可瞭解在2022年的運勢。圖片來源／ingimage
透過血型、生肖與星座的分析，可瞭解在2022年的運勢。圖片來源／ingimage

2022年即將到來，許多人一定很好奇，究竟在這新的一年，會有什麼樣的新氣象。日本網站「ananweb」最近就結合星座、生肖與血型進行分析，選出在2022年運勢最強的5個組合。

第五名：水瓶座+屬狗+O型

這組合有著樸實的性格，但偶爾也有靠自己才能綻放光芒的時刻。藉由著2021年所做的累積，一切成果將在2022年徹底顯現。重點在於要盡可能展現自我，而不是一昧地遷就他人。

第四名：金牛座+屬馬+AB型

嘗試憑著一股氣勢往前衝，或許將得到意料之外的成果。而且除了金錢以外，精神方面的成就感也將獲得滿足。可說是這組合最理想的一年，想要把握機會就趁現在。

第三名：射手座+屬虎+O型

這組合在2022年將獲得相當好的人際關係，因此比起單打獨鬥，更適合團隊作戰。特別是接納和自己意見不合的人，反而能夠提升自我運勢。靠著眾人的齊心協力，將能開創更廣闊的天地。

第二名：雙魚座+屬猴+A型

因為運氣的提升，這組合或將在2022年發生巨大變化，好比結婚或生小孩等等，日子變得更多彩多姿。本身的才能也終於獲得肯定，甚至會得到比想像中還要好的評價，是意氣風發的一年。

第一名：獅子座+屬虎+B型

這組合在2022年可說是銳不可擋，無論想做什麼事情，都能夠順利完成理想目標。感情上的運勢也相當出色，過去的累積即將開花結果。總之是個做什麼都好的一年，只要別太悠閒選擇主動出擊，一定會有所收穫。

運勢 結婚 星座 夢境

延伸閱讀

2022年十二星座財運排行！牡羊慢熱魔羯氣勢強 第一名將扭轉乾坤

2022年扭轉命運「星座+血型」TOP5 雙魚加這血型將實現理想

解夢運勢／小貝比笑跟哭意思大不同 8種嬰兒夢境全解析

殺破狼占星／2022年12星座整體運勢（下）天秤座～雙魚座 這星座迎人生最幸運的一年

相關新聞

解夢運勢／小貝比笑跟哭意思大不同 8種嬰兒夢境全解析

小嬰兒象徵著新生命，而在夢裡出現小嬰兒，同時也代表著多種可能性。最近有日本媒體「みのり」，就分析不同嬰兒的夢，分別代表著什麼意思。

2022年「星座+生肖+血型」最強運勢TOP5 屬虎這組合「做什麼都順」

2022年即將到來，許多人一定很好奇，究竟在這新的一年，會有什麼樣的新氣象。日本網站「ananweb」最近就結合星座、生肖與血型進行分析，選出在2022年運勢最強的5個組合。

心理測驗／優質男神也不能信！測出內心潛藏的出軌慾在哪

藝人王力宏驚爆長年出軌，優質形象在一夕之間徹底瓦解。有不少民眾在消息傳出後相當擔憂，深怕自己也會是出軌事件的受害者。日本網站「みのり」最近就分享一則心理測驗，藉由食物的選擇，可以看出一個人會因為什麼原因背叛另一半。

錯過要再等一年！冬至除了吃湯圓 「這些作為」也會帶來好運

冬至來臨，除了吃湯圓，也可以趁時節轉運。塔羅牌老師艾菲爾分享，冬至從食物到穿搭都可以幫助轉運、添財、保平安等，錯過就要再等一年了。

每日星座運勢／雙子付錢之前先想想 事業努力表現

2021-12-22 牡羊座 獲得親友的關心，心情愉快。 整體運：★★★☆☆ 今天會遇到許多事情，需要花錢的地方較多，但能因此而獲得友誼與快樂。工作上有機會接觸到新的領域，特殊才藝

冬至不只吃湯圓！這生肖獨攬好運超圓滿

2021年最後一個節氣登場！就是大家熟知的冬至（國曆12月21日），是一年之中白晝最短的日子，冬至過後北半球的白晝越來越長，因此也有陽氣漸增、萬物甦醒的涵義，此時哪個生肖獨攬好運？除了吃上一碗熱呼呼的湯圓，也跟著科技紫微網一起來了解冬至這個節氣吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。