2022年「星座+生肖+血型」最強運勢TOP5 屬虎這組合「做什麼都順」

2022年即將到來，許多人一定很好奇，究竟在這新的一年，會有什麼樣的新氣象。日本網站「ananweb」最近就結合星座、生肖與血型進行分析，選出在2022年運勢最強的5個組合。

第五名：水瓶座+屬狗+O型

這組合有著樸實的性格，但偶爾也有靠自己才能綻放光芒的時刻。藉由著2021年所做的累積，一切成果將在2022年徹底顯現。重點在於要盡可能展現自我，而不是一昧地遷就他人。

第四名：金牛座+屬馬+AB型

嘗試憑著一股氣勢往前衝，或許將得到意料之外的成果。而且除了金錢以外，精神方面的成就感也將獲得滿足。可說是這組合最理想的一年，想要把握機會就趁現在。

第三名：射手座+屬虎+O型

這組合在2022年將獲得相當好的人際關係，因此比起單打獨鬥，更適合團隊作戰。特別是接納和自己意見不合的人，反而能夠提升自我運勢。靠著眾人的齊心協力，將能開創更廣闊的天地。

第二名：雙魚座+屬猴+A型

因為運氣的提升，這組合或將在2022年發生巨大變化，好比結婚或生小孩等等，日子變得更多彩多姿。本身的才能也終於獲得肯定，甚至會得到比想像中還要好的評價，是意氣風發的一年。

第一名：獅子座+屬虎+B型

這組合在2022年可說是銳不可擋，無論想做什麼事情，都能夠順利完成理想目標。感情上的運勢也相當出色，過去的累積即將開花結果。總之是個做什麼都好的一年，只要別太悠閒選擇主動出擊，一定會有所收穫。