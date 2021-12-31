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塔羅：想多賺點錢！你適合做什麼副業？

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塔羅：想多賺點錢！你適合做什麼副業？(圖片來源：Shutterstock)
塔羅：想多賺點錢！你適合做什麼副業？(圖片來源：Shutterstock)

疫情期間，碰上薪水凍漲已經是幸運的了，不少人還丟了工作，更慘！山不轉路轉，想要多賺點錢，最快的方法就是多做幾種副業，難怪現在差不多人人都有自己的小副業。眼看著別人靠著副業賺了越來越多錢，你卻不知道從何下手嗎？想知道你的財源在哪裡？就讓科技紫微網用塔羅來告訴你吧。

占卜規則：
１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。
２、在心中默默念著：「我適合做什麼副業？」
３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

NO. 1：魔術師

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抽到這張牌，意味著你是個很有創造力的人。你不僅很有自己的想法，又比較擅長溝通，所以你完全不需要靠勞力賺錢，稍微動動小腦筋，只要找到你擅長又感興趣的項目，靠副業賺錢就是順手可得的事情。

建議你可走藝術創作、或內容輸出類的路線，其中最適合的是自媒體。如果喜歡製作美食，就拍攝自己的製作過程，育兒經驗豐富，就寫文章分享經驗……只要去找些適合你抒發想法的載體和平臺，不僅能斬獲一批粉絲，說不定還會有商家找你合作哦！

NO. 2：錢幣三

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選到這張牌的人，較適合跟人合夥做生意，在挑選副業時應盡量避免單打獨鬥，先找到志同道合的夥伴為宜，不然很可能中途放棄。你對資訊比較敏感，對許多事情也有自己的算盤，如果能善用人際關係，開拓得財管道，能為你招攬不少錢財。開店、成立工作室，會是適合你與人合作的方向。

這張牌也有能者多勞的意思，多指靠綜合技能賺錢。只要你肯花時間，做哪個領域都會有不錯的收穫。這裡十分建議選擇建築、裝修、設計、企劃等領域，中間商或仲介類型也可以，也就是從兩個群體之間賺取差額或回扣利潤的職業，能夠賺得盆滿缽滿喔！

NO. 3：女祭司

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選擇這張牌的話，代表你不僅直覺靈驗，而且很擅長整合分析資訊然後得到結論，這種技能相當適合研究投資理財的學問。如果你平常就比較關注這方面的資訊，那就再好不過，只要再多投入一些精力，手裡的資產定會等到水漲船高的時間點。

如果目前你對這方面不瞭解，可以先從入門級的書籍開始看起，並著手儲備一定的試用金，以這筆資金來嘗試多種不同的投資方式，但不要把雞蛋放在一個籃子裡。等到累積足夠經驗後，便會得到不少財富喔。

NO. 4：教宗

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教宗象徵著群體生活中的重要角色。也就是說，任何與組織、團體相關的事情，都有你的用武之地。抽到這張牌的你如果要做副業，建議選擇組織、策劃、領導等職位，或者為某個群體服務、聚集一群人傳達資訊等。

如果你本身有某些專長，可以試著接私單、辦講座、主持研討會、或線上開設自己的課程等等。若條件允許，也可以當培訓老師，或者開設實體培訓機構。這種副業進可攻、退可守，有利長期累積人脈與資源，為將來的日進斗金打下基礎。

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