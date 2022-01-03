越努力越幸運！看12星座如何召喚2022年的幸運

在人的運程之中，運氣其實只占一部分。很多幸運，其實是靠人本身的氣運吸引而來，好比樂觀的人總能找到生命的出口、以及努力的人多半會有收穫一樣。那麼，2022年你該如何召喚幸運，讓自己越努力越幸運呢？就跟著科技紫微網一起來看看吧。

牡羊座

要是不解決「拖延症」這個長期難題，你們恐怕很難實現自己在新一年的目標，更別說往高處走了。2022年，建議不要設立過高的長期目標，盡可能選擇可以結算進度的短期小目標，一步一步加碼。否則，很容易因為難度過高，放棄執行。

金牛座

或許你們不太喜歡，但廣闊交友確實很有必要。讀萬卷書不如行萬里路，行萬里路不如識千萬人。多參加一些公共活動，嘗試接觸不一樣的人。認識形形色色的事物，才能夠看到更大的世界；結善緣，才能製造更多的潛在機遇。

雙子座

不要再躲在別人身後，不敢展現能力、也不敢出頭了。試著多主動承擔，凡事親力親為。條件允許的話，還可以加強訓練自己的組織、領導能力，多看看相關的書籍，這對你們2022年會有非常顯著的幫助。

巨蟹座

穩定好情緒，保持理智思考。明年你們很有可能因為壓力或不安全感而做出某個重大決定，比如結婚或換工作。當你們面臨這種處境時，最好先停下來，平穩情緒，冷靜思考。比起一味追求更多利益，我更建議你們以安全性、穩定性為第一考量。

獅子座

2022年你們有機會解決一些長期困擾的問題。但請先審視一下自己，是不是有注意力分散、目標太多，分不清自己究竟要什麼的狀況？這一年的關鍵在於，你們必須釐清目標，集中注意力，然後一鼓作氣去完成，否則可能陷入渾渾噩噩的險境。

處女座

此年你們的重點課題是如何去實現財務穩定的目標。部分處女座會強烈渴望擁有自己的房產，或者對家庭有大膽的計畫，如搬遷、翻新等。所以你需要提前認真審視金錢狀況、財務報表、投資計畫之類的事，並學習理財相關的知識。

天秤座

此年是你們與父母關係發展的重要時間點。某件與親人相關的事情會推動你們進入另一個發展階段，部分人會考慮回家鄉發展，或者接父母到自己所生活的城市居住。無論遭遇的是什麼問題，總之需要提前做好心理準備。

天蠍座

多與知識或技能優於自己的人打好關係，這會是一個意料之外的出發點，將成為你在2022年改善工作條件、或開展商業計畫的契機。對於部分自信心不足的天蠍座而言，也許會想藉醫美或者打造裝扮外型來提升氣質，這將是好的開端。

射手座

此年你們的個人生活會發生顯著的變化。你將會投入一筆準備好的大筆金錢，來購置提升生活品質的事物，可能是買房、買車、裝修、或學業進修、商業投資等。部分射手座會在2022年迎來新的家庭成員，有可能是結婚或懷孕等狀況，因此你需要試著對新生活做些規畫。

摩羯座

明年你們將面對一些必須承擔的壓力。但記住，機會是無限的，而且你們也有足夠的運氣。在這個運勢中，你們最不容易做到的將是「掂量清楚自己的能力」，雖然要有野心去爭取，但不要貪圖那些不屬於你的東西。否則即使辛苦努力，到頭來還是一場空。

水瓶座

2022年是你們需要關注健康的一年。原本患有舊疾者，明年將是你調理身體、恢復健康、強健體魄的好時機。若你身體無恙，也可藉由運動來消除不良生活方式、不良習慣、或不良的心理模式。

雙魚座

你們在此年要更加小心分配財務方面的資源。原因並不是你的收入減少，而是會有一些突發的支出，將帶來短期或稍微長期的財務壓力。這可能是家庭支出，也可能是學習一門新的技能、或轉換新的工作跑道的花費。總之，你需要立刻開始儲蓄。

不管是危機還是驚喜，未來一年裡總是會有各式各樣無法預測的可能。這雖然會使人擔憂，但也令人滿懷期待，不是嗎？希望大家在新的一年裡都有所成長，一切順利！

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