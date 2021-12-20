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今年最後一波財運現身！3星座擁好財邁向2022年

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今年最後一波財運現身！3星座擁好財邁向2022年(圖片來源：Shutterstock)
今年最後一波財運現身！3星座擁好財邁向2022年(圖片來源：Shutterstock)

眼看著2021已經接近尾聲，大家都不免有些焦躁難安。年底能不能揚眉吐氣，就靠這最後一波攻勢了！最近財神會向誰微笑呢？哪些星座近期財運興旺，能笑到今年最後一刻？趕快和科技紫微網一起來看看！

TOP1 牡羊座


財運爆發★★★★★
最近牡羊座在賺錢方面說是一「羊」當先也不為過，財運亨通，賺錢速度一級棒，穩居12星座吸金榜首。只要你肯花心思專注本業，在一些重要會議以及場合上提出好點子、好想法，明年的升職加薪不但大有機會，還有可能獲得一筆豐厚的獎金喔！

如果你是自己創業或從事自由工作，一定要找機會多參加一些聚會及團體活動，自然而然就能因此打開生意大門，與很多值得結交的夥伴打好關係。若有人來洽談合作，千萬不要急著拒絕，近期正是開拓生財新道路的好時機，可與對方認真探討。

T0P2 天秤座


財運爆發★★★★☆
天秤座的財運最近呈現更上一層樓的趨勢，對求財的熱情達到巔峰。喜歡投資的天秤座，很可能會逢上一波買什麼就漲什麼的趨勢，趕快運用你的慧眼購入保值性強、低消耗性的產品吧！職場方面也將得心應手，存在感大大提升，更為年底加薪發獎金打下了好基礎。

如果你本身就是老闆，可以趁著這股旺運，抓住機遇，開展一些新的生意門路。之前累積的好人緣，將會帶動新方向的穩步發展，贏得2022年的開門第一喜！

TOP3 摩羯座


財運爆發★★★★☆
本年度你先前錯過的那些發財機會，如今會在小地方慢慢浮現，就連意外參與的抽獎活動都可能有機會中獎。即使不找偏財，你的生財方向還是很多，而且回報率很高喔！上班族把握住年底最後的衝刺機會，就能換來豐厚的獎金報酬，可別再錯失良機了。

自己當老闆，或者喜歡投資的朋友，記得要分散理財，別將投資資產放在同一個籃子裡。無論是股票、基金、還是不動產，本月財神爺會無形中幫助你找到生財亮點，助你招財進寶。

以上就是今年底財運興旺的星座，你上榜了嗎？沒上榜的人也別氣餒，畢竟財運是錦上添花，賺錢能力才是持續為你獲得穩定收益的關鍵。時刻把握機運，不愁沒有成為小富婆、小富翁的一天喔！

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