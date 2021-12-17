小孟塔羅：桃花盛開還投資運起飛？2022能被什麼好運加持

即將從2021年跨到2022年，跨到新的年度運勢也會有所變化。但凡在今年覺得不順的地方，也將在12/31這天劃下休止符。我們可以在1/1 00:00的時候，閉上眼睛想像一道金黄色的光，從你的前方照亮至全身發光，這是一個簡單的祈福儀式。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2022能被什麼好運加持？

請憑直覺選則一張牌。

塔羅牌圖作者：Rome Choi & Kwon Shina(Dreaming Way Tarot)

A：付出有所回報。(魔術師正位)

牌面的男子雙手插入口袋，四周的物品在空中漂浮著。

A：付出有所回報。(魔術師正位)

這張牌表示在2022年，你默默耕耘的付出會達到目標。並非毎個人的性格都很外顯，有些人比較喜歡低調行事。儘管一開始沒給人為之一亮的驚奇，但經過時間淬煉會有積沙成塔之效。因此，你不用在意他人的眼光，專注在自己想要的事物就好。小孟老師在此提醒你，時間會是你最好的幫手，堅持到底最終會水到渠成。

B：讓自己變更好。(聖杯二正位)

牌面的男女各拿一個杯子，男生在背後準備一束花。

B：讓自己變更好。(聖杯二正位)

這張牌表示在2022年，你有讓自己看起來更好的好運。也許透過運動、健身的方式，讓全身的肌膚更加緊實；或是藉由日新月異的醫美技術，讓五官皮膚更加年輕細緻；抑或搭配健康食品的輔助，與穿搭將體態修飾的更好。小孟老師在此提醒你，找到最適合自己的方式，你會看到自己變得愈來愈好。

C：釋放內心壓力。(聖杯侍者正位)

牌面的女士頭上頂著茶壺，身旁有三條魚漂浮在空中。

C：釋放內心壓力。(聖杯侍者正位)

這張牌表示在2022年，你會找到讓內心安定的方式。我們每天承受的各種壓力，如果沒有釋放的出口，就會一直累積在身體中，長此以往會影響到身體。像是出現經期混亂，皮慮過敏等等不適。小孟老師在此提醒你，也許是透過上課或閱讀，藉由對的人指引等方式，幫助你釋放內心的壓力。

D：桃花魅力盛開。(太陽牌正位)

牌面的嬰兒在地面上爬行，身旁有許多綻放的向日葵。

D：桃花魅力盛開。(太陽牌正位)

這張牌表示在2022年，你的桃花運將會大大敞開。目前單身的人別擔心，你將會遇見正緣，可能有人介紹的對象，或在聚會中新認識的朋友。正在曖昧關係中的人，彼此的感情將會繼續升溫，最後將會修成正果。小孟老師在此提醒你，愛情是需要做出努力的，而浪漫是最重要的關鍵。

E：投資運勢起飛。(錢幣八正位)

牌面的男子使用桌上的工具，讓每個錢幣上的圖案都一樣。

E：投資運勢起飛。(錢幣八正位)

這張牌表示在2022年，你對投資會變得很感興趣。因此你可以好好研究投資理財，等待對的時機點投入，日後便會有不錯的獲利收入。倘若過去有套牢的投資，有望在今年解套或減少損失。小孟老師在此提醒你，如果你沒有很懂這塊，可主動跟懂的人請教，如果有人主動跟你分享，也請虛心學習並仔細驗證。