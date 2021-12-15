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2022年扭轉命運「星座+血型」TOP5 雙魚加這血型將實現理想

聯合新聞網 / 綜合報導
日本媒體分析星座血型，選出5個在2022年將有重大改變的組合。圖片來源／ingimage
日本媒體分析星座血型，選出5個在2022年將有重大改變的組合。圖片來源／ingimage

隨著新的一年即將到來，也代表著新的運勢出現，對某些人來說，正是一口氣扭轉的好機會。日本網站「ananweb」最近以「星座+血型」分析，列出五種命運將會在2022年遇上重大改變的組合。

第五名 B型+天蠍座

這組合將在這年內，對萬事的理解更加透徹。不只是表面上的東西，而是包括事物的本質等難以用肉眼直視的部分，都能夠有所領略。此外，也會變得容易理解他人的感受，進而成為大家信任的存在。

第四名 A型+處女座

擅長冷靜分析的這組合，將能在2022年有效活躍。雖然可能需要一點時間適應新環境，但只要能夠掌握現狀，就一定有讓自身能力發揮的空間，可以說是迎向挑戰的一年。

第三名 A型+魔羯座

這組合在2022年，將是在目前建立基礎上得到收穫的一年。只要願意認真完成使命，那麼自己也將向著願望邁進一大步。人際關係也相當不錯，特別受到後輩的擁戴，是個與周圍非常融洽的一年。

第二名 O型+射手座

這一年將扮演領導的角色，帶領大家朝著希望邁進。在這個個人意見被放大的時代，這組合也將會因此獲得重要的評價。重點在於不要拘泥小節，保持追尋大目標的意識下行動，才能夠開創局面。

第一名 AB型+雙魚座

浪漫的雙魚座，加上追求崇高理想的AB型，將在2022年將獲得能夠實現理想生活的力量。特別是一到四月是運勢極佳的時期，如果有什麼新年新目標，一定要儘早展開準備與行動，如此就能夠期待成果。

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