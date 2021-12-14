2022年十二星座財運排行！牡羊慢熱魔羯氣勢強 第一名將扭轉乾坤
2022年即將到來，在這新的一年，或許自己的運勢也將有重大變化。日本網站「ananweb」，最近就列出十二星座在2022上半年的財運排行榜，讓人瞭解自己在新的一年運勢將會如何。
第十二名 射手座
雖然排名最後，但不代表財運很差。主要是出在本身可能心浮氣躁，導致賺錢的機會溜走，賺到的錢也不容易存下來。
第十一名 金牛座
2022年金牛座的財運，要等到入夏之後才會比較好轉。在這之前千萬不要焦急，慢慢等待時機成熟為上策。
第十名 處女座
靠著紮實的成果累積，或許財運在四月下旬將有正面回饋。不過比起錢財，處女座更應該注意人際關係，特別是感情方面，可能會有意外驚喜。
第九名 巨蟹座
上半年做的事情難以立竿見影，然而一時沒有回報也別慌張，只要努力累積實力，總有發揮用處的一天。
第八名 天蠍座
入夏之後，好財運將會登門造訪。此時要好好把握機會，徹底發揮長才，就能夠在自己擅長的領域中得到回報。
第七名 牡羊座
牡羊座在2022年算是慢熱，不過到了五月之後，運氣就會瞬間提升。除了本業之外，也可以多注意興趣和副業，或許會有意想不到的收穫。
第六名 天秤座
關鍵在於平常忽視的一些日常雜務，只要肯花時間好好處理，儘管過程可能稍嫌瑣碎，但就能夠開通自我的財運。
第五名 魔羯座
從年初就有很強的氣勢，不妨就利用這股勁乘勝追擊，最快在2月的時候，就能看到令人滿意的成果出現。
第四名 雙子座
財運好壞於否端看自己付出了多少，越是肯努力去做，收入就越可能提升。6月有可能因為碰上意外的對象，進而出現賺錢的好機會。
第三名 獅子座
上半年的機會很多，像是意外的工作和提案等等，是個能夠自我發揮的絕佳時機。透過完成這些任務，創造的財富自然也相當可觀。
第二名 雙魚座
雙魚在2022上半的運勢相當出色，由於新的挑戰到來，自己的潛能也將一口氣發揮，要找到同伴打拚也不困難。而這些東西都將為自己創造錢財。
第一名 水瓶座
榮登首位的水瓶座，或許到目前為止，都因為疫情陷入苦戰之中。然而到了2022年，將有本業晉升或者副業發達的機會，是一口氣扭轉局面的好時機。
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