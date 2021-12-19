殺破狼周運勢／雙子財運好有意外之財 雙魚桃花十分旺盛

白羊座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入志業宮位，與水星、金星、冥王星齊聚，金星在志業宮位退行，會回到過去待過的工作領域或單位，在熟悉的環境下工作，會感覺特別愉快。

感情運方面，在心靈宮位的海王星相位良好，會在職場重逢曾經暗戀過的對象，對方風采依舊，使你再度陷入戀愛的氛圍中，某些白羊座則是在職場中發展出秘密戀情，暫時不能對外公開，以免影響工作。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到天王星影響，很久沒聯絡的朋友突然在社群軟體聯絡你，要特別小心，別被對方的邏輯帶著跑，然後糊里糊塗買了保險，或簽了長期投資的合約。

學業運方面，火星在學業宮位行進，對積如山的報告、作業要在短期之內產出，還要應付接連不斷的各類考試、能力認證，常常要熬夜唸書、趕功課。會是學業壓力最大的時期。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，太陽進入遠行宮位，與水星、金星、冥王星齊聚，同時金星會呈現退行狀態，即便要花很長的時間隔離，也會趁著這段時間出國走走，緩解鬱悶的心情。某些金牛座則會因為工作或學業關係，必須到海外工作或唸書。

感情運方面，火星在慾望宮位行進，相位良好，與喜歡的人每天都能充分享受魚水之歡，靈性的交融，更能穩固彼此的關係。曖昧中的金牛座可能由性而愛，以身體的感覺確定一段關係。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到天王星影響，執行某個任務，看似光鮮亮麗，但背後也承受很大的壓力，既要抵擋外界許多威逼利誘，考驗意志，還要會看上司臉色，決策許多事都必須嚴謹。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，會收到補稅通知，金額還不少，感覺心在淌血。有投資習慣的金牛座，不要一昧追高正在上漲的標的，容易套牢在高點，甚至因此負債累累。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，太陽進入財務宮位，與水星、金星、冥王星同宮，金星在財務宮位退行，偏財運佳，可買張彩券試試手氣。有投資習慣的雙子座，某個放了很久的投資標的，價值水漲船高，在此時出脫，可大賺一筆。

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，在目前的工作領域會獲得大量的配股或是額外的業績獎金，足以讓你過個好年。某些雙子座則是開發副業有成，額外的收益增加許多。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的土星受到秘密宮位的天王星影響，發現師長或是學校之中的秘密或潛規則，覺得很不公平，卻也只能在這樣的體制之下遵守這些不成文的陋習。

感情運方面，火星在感情宮位行進，與情感對象常因為一些小事就吵了起來，不過對方很快會對你示好，此時不要過度倔強，適時給對方台階下，情感才不會因此生變。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入感情宮位，與水星、金星、冥王星齊聚，金星呈現退行狀態，會與前情人復合，雙方可望步入婚姻。單身的巨蟹座會對某個人一見鍾情，兩人進展十分快速。感情穩定的巨蟹座則正在準備婚嫁相關事宜。

學業運方面，在學業宮位的海王星相位良好，作業或報告如果能搭配一個優秀的學伴，兩人的能力是相輔相成，可產出十分優秀、受矚目的作品。某些巨蟹座則是和同學成為班對，被許多同學羨慕。

本週須注意的部分

工作運方面，火星在工作宮位行進，工作量暴增，每天都需要加班到很晚，每天都很疲累，有過勞的傾向，甚至因此累出病來。某些巨蟹座最近常常需要跑外務，在外奔波，體力耗損快速。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到財務宮位的土星影響，原本往來愉快的朋友性加入了直銷、或成為保險業務員，性情大變，用盡各種手段向你推銷你不需要的商品，如果不想買，對方便翻臉不認人。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入工作宮位，與水星、金星、冥王星齊聚，金星呈現逆行狀態，會回到過去待過的工作單位救火，有些早期的資料需要你回溯。某些獅子座會有一陣子暫時不需要到辦公室打卡上班，在家待命，生活比較悠閒。

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，會有一些賺外快、兼差的機會，多了許多額外的收入，經濟狀況將有大幅改善。有投資習慣的獅子座，這段時間可重新佈局，逢低買進，未來長線可期。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與木星齊聚感情宮位，同時火星在戀愛宮位行進，目前正在籌備婚嫁相關事宜，但容易為了許多儀式與禮俗和對方意見不一，雙方鬧得不愉快。某些獅子座尚未從分手的低潮走出，容易尋求一夜情排遣寂寞。

健康運方面，太陽進入健康宮位，與水星、金星、冥王星齊聚，金星呈現逆行狀態，會有許多痼疾在此時復發，身體非常不適。泌尿系統容易發炎。注意心血管方面的疾病，當心著涼感冒，呼吸系統與喉嚨受病毒感染。

處女座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，與水星、金星、冥王星齊聚，金星在此時呈現逆行狀態。同時在感情宮位的海王星相位良好，會與前情人舊情復燃，雙方有結婚的共識。某些處女座很迅速陷入一段愛戀中，甚至有閃婚的可能。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星受到天王星影響，工作需要經常性與外國人接觸，使用外語，但語言能力會覺得需要加強，感到自卑。某些處女座需要到海外出差，或是外派到外地工作，對於陌生的環境感到不安。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，家庭氣氛不融洽，某些家人身體狀況不佳，脾氣也不好，常鬧事讓你操心。居住環境要注意電器、爐火的使用，並要注意門戶安全，小心宵小入侵。

學業運方面，在學業宮位的天王星受到土星影響，目前所學習的領域並不是自己所擅長的部分，會因此想轉系。某些處女座則是為了打工，荒廢了學業，很多學分無法拿到，浪費時間，也浪費金錢。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與水星、金星、冥王星齊聚，金星呈現退行狀態，家中會有喜事發生，正在籌備婚嫁相關事宜，或有新成員誕生。某些天秤座居住環境有些老毛病需要整修裝潢，需要忍受一陣子不方便。

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，即將會接掌重要的案件或位置，正享受交接前的最後假期。某些天秤座正在接手家業，需要融合新與舊的元素，將產業發揚光大。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到天王星影響，戀愛正面臨現實面的問題，覺得經濟狀況無法滿足對方需求，對未來沒有把握。某些天秤座正在懷孕階段，注意胎兒健康狀況，有子女或養寵物的天秤座，孩子有些問題令你擔憂。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，常常需要出遠門跑外務，每天舟車勞頓，感到十分疲倦。開車當心行車糾紛，被開罰單的機率比較高，這段時間不論搭乘大眾運輸工具，或駕駛車輛，需特別注意交通安全。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入面試宮位，與水星、金星、冥王星齊聚，金星呈現逆行狀態，面試新工作巧遇共事過的上司，過去關係良好，很快就被錄取。工作穩定的天蠍座，會與合作過的業主洽談新案件，在有默契的情況下，簽約順利。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星相位良好，很享受目前曖昧不明的關係，不敢戳破自己的心意，怕連朋友都無法當。感情穩定的天蠍座，與喜歡的人會希望同居生活，有充分相處的時間與空間。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到天王星影響，家人不喜歡你的戀愛對象，會想離家與喜歡的人一起生活。單身的天蠍座被要求去相親，會十分排斥這樣的尷尬場合。某些天蠍座則是因為房貸加碼了，經濟壓力變重。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，預期外的開銷與支出龐大，存款燒得很快，感覺生活費用捉襟見肘。某些天蠍座有一筆大額的帳單或是保險費要繳，荷包嚴重失血。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，與水星、金星、冥王星齊聚，金星呈現退行狀態，容易受到許多消費資訊的誘惑，會先預付許多尚未正式上市的品牌限定新款，或是預定過年期間需要使用的票券，可獲得較划算的價格。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與金星有良好連結，家人對你特別大方，會購買昂貴的物品送你，或是在經濟上給予很多的支援。某些射手座會出租掉閒置在手上的空屋或房間，增加收入。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到土星影響，同時火星在命宮行進，除了例行公事外，還需要幫上司、同事處理工作之外的雜事，犧牲掉太多個人時間，甚至因為一些雜務，天天加班，十分忙碌。

健康運方面，火星持續在命宮行進，體力嚴重耗損，每天都十分疲累，工作感覺十分過勞。注意血光之災，發生意外傷害機率較高。火氣較大，容易長痘痘或嘴破。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，太陽進入命宮，與水星、金星、冥王星齊聚，金星呈現逆行狀態，會與生命中許多重要的人再度重逢，之所以有現在的自己，是因為與這些貴人曾經相遇，見面之後格外驚喜。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星相位良好，終於空出一段閒暇的時間，可以出門踏青、享受大自然，舒緩心靈的負能量。即便只是到附近的高級飯店住宿一晚，也可以享受旅行的感覺，使得一成不變的生活多了些樂趣。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星持續受到土星影響，金星又在命宮逆行，在某個場合意外與前情人重逢，對方身邊有了新伴侶，甚至已經結婚。有點不甘心，但自己當初也沒把握好這段戀情。

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到天王星影響，對於金錢非常沒安全感，即便目前的收入已經比過去增加許多，卻總是有種錢不夠用的恐懼感。某些摩羯座則是覺得自己的經濟狀況不穩定，不敢談戀愛，或是結婚生子。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入心靈宮位，與水星、金星、冥王星合相，金星此時呈現逆行狀態，對於某個特別的對象產生情愫，與過去的擇偶標準差很多，使你只敢默默暗戀對方。某些水瓶座會重逢過去暗戀的人，但喜歡的感覺有些變了。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，為了追星買了很多偶像週邊商品，或是限定款物件，獲得很多戰利品，但都捨不得用。某些水瓶座則是會花很多錢與時間去看一些有趣的展覽。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星在人際關係宮位行進，很多人在這段時間來聯繫，其實都是把你當工具人，為他們做一些高技術性的事情，得不到感謝，還被視為理所當然。此時會與某些損友保持距離，不想再往來。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到土星影響，家庭氣氛不佳，常常在外逗留，不想回家。某些水瓶座居住的地區治安不佳，附近被小偷闖空門之事時有所聞，讓你感到恐懼。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與水星、金星、冥王星齊聚，金星呈現逆行狀態，因為社群軟體的連結，會和童年時的玩伴在網路上相認，並且見面。某些雙魚座則是在路上遇到很久沒見的老同學，感到驚喜。

感情運方面，在命宮的海王星相位良好，容易散發著曖昧的氣息，使得許多人對你表達好感，桃花十分旺盛。抱著單身主義生活的雙魚座，會迷戀偶像，感覺就像在戀愛一樣愉悅。

本週須注意的部分

溝通運方面，在溝通宮位的天王星持續受到土星影響，說話常被人誤會，但又懶得對別人解釋，長期下來會使得你的評價變得很兩極。某些雙魚座表達的許多觀點過於前衛，與週遭的人格格不入。

學習運方面，在學習宮位的天王星持續受到土星影響，在學校需要出許多公差，許多課程無法好好學習，考試成績不理想，某些科目在被當掉的邊緣。有些雙魚座遇到脾氣古怪的指導老師，上他的課程會覺得不太愉快。

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