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心理測驗／狐狸頭還是拼圖碎片？ 瞭解你下意識正為什麼努力著

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，可以瞭解自己會為了什麼事情而努力。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，可以瞭解自己會為了什麼事情而努力。圖片來源／ingimage

人的內心複雜，有時本身的一些習慣，反而是當局者迷，連自己都未必察覺得到。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己其實會下意識地為了什麼事情而努力著。

請問：圖中的這個物品，你認為它是什麼呢？

圖中的東西，你認為是什麼呢？圖擷取自TRILL
圖中的東西，你認為是什麼呢？圖擷取自TRILL

A 電源插頭

B 青蛙的頭

C 拼圖碎片

D 狐狸的頭

選擇A電源插頭的你，其實會努力顧慮周圍。你是個擅長讚賞他人，促進團隊和諧的性格。或許你認為這沒什麼，但是能夠一直在暗中輔佐大家，成為眾人的支柱，其實是一項高超，且需要耗費大量精力的技巧。或許你不會是最受矚目的那個人，但你所做過的努力，大家一定都看在眼裡。

選擇B青蛙的頭的你，其實會努力不輕言放棄。你是個韌性很強，即使遭遇失敗，也能夠重新振作，再度挑戰難關的人。同時你的集中力也相當出色，在達成目標之前不容易動搖。「好麻煩」「辦不到」這些語彙可說是和你無緣，而你也非常清楚，與其抱怨這些，不如正視問題，才是前進之道。

選擇C拼圖碎片的你，其實會努力維持習慣。有些事情無法一步登天，需要長時間累積才能達成目標。但對於擅長慢工出細活的你而言，在每天不斷地維持一點進度，最後終於聚沙成塔，正是你最擅長的領域。且藉由著日夜積累，你也會對一件事情越來越在行，結果反倒讓進度超前，也是常有的事。

選擇D狐狸的頭的你，其實會努力維持人際關係。現代社會繁忙，人和人的感情只要一不小心就會疏遠，反倒是要一直維持住才困難。即使如此，你仍會不嫌麻煩地，一直和曾經相識的對象保持聯繫，定時問候與招呼，把你的心意傳達給大家，使周圍變得更加溫暖。

日本 心理測驗 職場

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