唐綺陽星座運勢週報：水瓶財運強強聯手 天蠍魅力大爆發
【唐綺陽星座運勢週報12/13-12/19】
木星水瓶衝刺，人潮湧現、網購興盛，掌握眾人聚集之處，就能引領潮流。火星進射手，注意安全以及多克制脾氣，避免過度樂觀造成後續麻煩，高知識者、大師有機會火紅。水星進魔羯，長輩議題成為焦點，社會大眾更加監督上層機關、關心底層族群。金星逆行，反思、研究老一輩的價值。
工作注意：巨蟹、獅子、處女、天秤
巨蟹：積極準備與防範，避免出錯狀況連連
獅子：有翻篇的機會，勇敢一點別放棄
處女：溝通時應往大方向，別太著墨小細節
天秤：擔任公平的仲裁者，多方協調溝通
桃花注意：雙子、天蠍、射手、雙魚
雙子：稍微賣萌示弱，更能贏得桃花
天蠍：魅力大爆發，多做能增加自信的事
射手：處處受人欣賞，還是要好好去經營
雙魚：柔弱的形象要維持好，避免嚇到對方
財運注意：白羊、水瓶
白羊：理財要從長計議，別一意孤行
水瓶：財運強強聯手，帶來不錯的效益
健康注意：金牛、魔羯
金牛：要提起精神，多多鍛鍊自己
魔羯：努力過度身心俱疲，要好好休息
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