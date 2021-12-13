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唐綺陽星座運勢週報：水瓶財運強強聯手 天蠍魅力大爆發

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報12/13-12/19】

重要星象：木星水瓶衝刺，火星進射手，水星進魔羯，金星逆行

木星水瓶衝刺，人潮湧現、網購興盛，掌握眾人聚集之處，就能引領潮流。火星進射手，注意安全以及多克制脾氣，避免過度樂觀造成後續麻煩，高知識者、大師有機會火紅。水星進魔羯，長輩議題成為焦點，社會大眾更加監督上層機關、關心底層族群。金星逆行，反思、研究老一輩的價值。

工作注意：巨蟹、獅子、處女、天秤

巨蟹：積極準備與防範，避免出錯狀況連連

獅子：有翻篇的機會，勇敢一點別放棄

處女：溝通時應往大方向，別太著墨小細節

天秤：擔任公平的仲裁者，多方協調溝通

桃花注意：雙子、天蠍、射手、雙魚

雙子：稍微賣萌示弱，更能贏得桃花

天蠍：魅力大爆發，多做能增加自信的事

射手：處處受人欣賞，還是要好好去經營

雙魚：柔弱的形象要維持好，避免嚇到對方

財運注意：白羊、水瓶

白羊：理財要從長計議，別一意孤行

水瓶：財運強強聯手，帶來不錯的效益

健康注意：金牛、魔羯

金牛：要提起精神，多多鍛鍊自己

魔羯：努力過度身心俱疲，要好好休息

星座運勢 火星 木星 財運 理財 唐綺陽 每週星座運勢

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