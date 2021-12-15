歡迎來到 iPhone人生 – 從 iPhone 13談起

終於換了一支新的手機 - iPhone 13。

對於一個財帛宮不旺、沒有祿入三宮，也沒有四星入命的人來說，一輛車從小孩還沒出生開(撐)到小孩快要大學畢業，應該不算什麼太誇張的事。

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因此，手上的 iPhone 6S 一直撐到 iPhone 13登場才換機，也還算合情合理。

換車的原因是因為車子的壽齡已到。就算想要換零件讓它繼續撐下去，但是長坡爬得氣喘吁吁，動不動就發燒(引擎溫度過高)，開在路上實在膽戰心驚。

換手機的原因也差不多，雖然已經換過電池，iPhone 6S還是呈現年老力衰的疲態；只要出門必定要帶著行動電源隨身伺候，否則手機就會突然當機罷工。不禁懷疑: 到底是用手機來服務自己，還是用支手機來找自己的麻煩?

非到萬不得已才換手機的另一個原因倒不是捨不得花錢，而是怕麻煩。尤其是舊手機裡的資料要備份，再移轉至新手機。雖然有iTunes可以代勞，但是不同社群軟體、與客戶的對話資料又有不同的備份程序，想來就令人頭皮發麻。

要換手機之前還特地跑到電信公司的門市，詢問新舊手機資料移轉的問題。服務人員講得模稜兩可，最後更語帶不耐與威脅，意思是說: 最好自己先備份，否則到時資料遺失，後果自行負責。

人生大部分的抉擇，都不是選一個比較好、比較優、比較有利的選項，而是「兩害相權，取其輕者」。一害是手機無預警罷工，另一害是手機中的重要資料遺失；但無論是哪一害，我都是受害者。

被iPhone啟發的論命哲學

在電信門市攪和了兩個鐘頭之後，終於換了新手機。先前沙盤推演，自認最合理、最省錢的採購方案，也被服務人員高明的行銷話術一一破解，採用了綁東綁西、但是「最划算」的方案。看來，行銷也是一種高明的騙術 - 讓消費者自己心甘情願被騙。

新手機好用嗎?

還不錯! 至少不會動不動就罷工!

但是，如果你問我: 最滿意的是哪一點?

那絕對是新舊手機之間「無痛資料移轉」!

對於手機來說，轉移的是資料。但是這些資料，卻是一路由Palm Vx、Palm Treo 細心保存下來，是我多年來生活、記憶、社交、工作的軌跡。

如果打造故宮博物院是為了留存數千年來的生活與文化軌跡，那麼你應該可以理解我想要留存這些個人軌跡的心境與不安。

原本打算買了新手機之後，回家自己慢慢研究的手機資料移轉；但是信用卡刷下去，一切已成定局之後，在服務人員舉重若輕、若有似無的操作之下，新舊手機間的資料移轉似乎一點都不困難。

再者，服務人員「以客為尊」的態度，解答了我所有的疑慮，也保證所有的資料都會安全無虞地出現在新手機裡。

這也讓我重新體認到「以客為尊」的深層涵義: 你必須先成為「客」(花了錢才是客)，才會感受到「尊」。不掏錢、只會在門市問一堆奇奇怪怪問題的中年大叔，是感受不到「尊」的!

雖然新手機有一些和舊手機不同的功能與操作方式，但是很快就上手了；舊手機正式宣告退休。

使用了一週之後，心裡突然冒出一個念頭: 如果 iPhone 13是個我花錢請來替我工作的員工，我會用什麼角度來看待它呢?

一般人在觀察一個人時，大多從外觀、外貌開始: 高矮胖瘦，身材好不好? 再來是五官面貌、特徵、行為舉止、個性。

而在挑手機時，外觀、造型、顏色、大小都是觀察的重點。甚至「有沒有『瀏海』」、「『瀏海』比以前小」，都成了宣傳或是評論的重點。

看來，「以貌取人」一直都是人們的劣根性。

這也好像大多數人在看命盤時，總是先看命宮。以傳統命理的角度來分析，主星會決定坐命者的身材高矮、體型胖瘦、毛髮是否濃密、眼睛是大是小；或是，個性是活潑外向、幽默風趣，還是內斂保守、多愁善感。

如果命宮有廟旺的主星，再加上吉星的加持，就會覺得這個人很優秀、很厲害；就好比手機有了功能強大的晶片、超大的容量、畫素很高的相機鏡頭，也會讓消費者認為這支手機規格或功能相當不錯。

從命理分析的角度來看，遷移宮主導坐命者的對外發展與人際關係；它的影響力雖然不及命宮來得重要，但是遷移宮的好壞也會影響坐命者的格局。這就好比一支功能、規格強大的手機，如果「使用者介面」(User Interface)設計不良，消費者也會覺得它並不好用。

在真實的人生中，有些人的「使用者介面」設計得很好，讓人有如沐春風的親切感，願意繼續與他們互動、交往。但是「使用者介面」設計良好的背後，如果沒有強大的功能(能力)與規格(自我要求)來支撐，時間稍久就會讓其他人察覺這個人虛有其表或是金玉其外、敗絮其內。

相反地，如果某個人的個性與能力都不錯，但是不善表達、溝通能力較差(也就是「使用者介面」設計不良)，人們也就不容易發現他的優點，人生發展的機遇也會受到影響。

而官祿宮的好壞，則反映出手機的的工作表現與解決問題的能力。有人會拿手機來拍攝影片，因此「微距攝影」、「低光源夜拍」、「電影級的景深變換」的功能，有助於手機滿足消費者在拍攝影片方面的需求。

購入新手機時，上課時所使用的錄音筆正好故障；於是利用藍芽耳機AirPods加上手機中語音備忘錄的功能，充當錄音筆，解決了我工作上的需求。

雖然手機所提供的規格、功能是一致的，但是消費者使用手機的情境、滿足的需求、解決的問題卻大不相同。就像格局類似的坐命者，有可能從事不同行業、不同性質的工作，處理不同的工作問題。

疾厄宮所描述的是坐命者對於身體勞逸、動靜的狀況，也是健康狀況的指標。如果從分析手機的角度來看，就是它的平均使用年限、防水能力，以及電池的續航力。

電池的容量不夠大，續航力不足，就會影響手機的整體表現；縱使有再好、再強大的功能，也容易陷入英雄無用武之地的困境。這點和老生常談的「人生幸福算式中，沒有健康這個『1』，後面的0再多也沒有任何意義」，有異曲同工之妙。

而手機的防水能力和人體抵抗細菌、病毒的能力類似；縱使再怎麼小心翼翼，使用手機的情境難免會遇到水的侵襲，就如同生活中難免會遇到細菌猖獗、病毒肆虐的環境，人體的自然保護力與抵抗力便是基本但是重要且不可或缺的功能。

要維持電池的續航力，並不是拼命充電；就像拼命地吃喝，並無法維持身體的健康。物理性質與人體的生理性質，似乎都符合自然界中的某種定律。

而我最滿意的「無痛資料移轉」功能，其實必須憑藉著強大的作業系統(Operating System)來控制以及整合軟體(韌體)與硬體之間的運作與溝通。

就像福德宮掌理坐命者思想的源頭、價值觀、思考邏輯，有別於命宮所呈現的行為模式。命宮的行為模式容易觀察，福德宮的思維和思路卻是深藏於內、不易覺察。

如果用更直觀的方式來形容福德宮與命宮的關係: 福德宮下指令，由命宮來執行。例如: 福德宮有七殺，代表坐命者有種勞碌、閒不下來、一定要找點事來做的傾向；命宮的天相則以熱心服務(雞婆)與必須承受奔波變動之苦，演繹了這種勞碌不得閒的心態。

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有人或許會質疑: 既然是作業系統，就已經脫離了手機的基本功能，也不算是手機的規格了。但是作業系統對於手機的硬體規格也有所要求；作業系統與時俱進、不斷演進的同時，也無法照顧到每一代不同的手機。

況且，同樣的作業系統在不同的手機上，也會有不同功能的展現；畢竟「控制及整合軟體與硬體之間的運作與溝通」翻譯成白話文，就是「先看你有多少能力與本事，再決定要讓你做什麼事」。

而在命理中，相同的福德宮主星天府(作業系統)，也會有不同的命宮主星(紫微破軍、武曲破軍、廉貞破軍)，呈現不同的行為模式與個性(手機)。

iPhone的行運啟示

有些人會嫌 iPhone 13是 iPhone 12的小改款，令人驚豔的新功能並不多。寄望明年或是後年，iPhone會有大改款，推出更新、更炫的功能。

這就好比有許多人覺得日子一天一天地過，今天和昨天差不多，明天可能也和今天差不多。甚至於前年和去年差不多，去年也和今年差不多。好像非等到大限轉換，才會有所感應或感覺。

但是，換了大限，日子就會過得比較愜意、比較有趣嗎?

iPhone的指紋辨識是個相當不錯的功能，免除了動輒需要輸入密碼解鎖的惱人與不便。

在某一代大改款之後，臉部辨識(Face ID)取代了指紋辨識(Touch ID)。既然要用手機，必然就會看著手機來操作，因此在直覺上臉部辨識會比較方便。

但是Covid-19疫情全球肆虐之後，「戴口罩」成了生活中的必要防護，臉部辨識功能有了新的變因(使用者必須脫口罩才能辨識)而產生不方便。於是消費者要求改回指紋辨識的聲浪，反而是始料未及。

這就好比我們常期望在某個大限能夠有所作為，讓策畫已久的願望得以進行、實現。但是策畫歸策畫，現實當中的變化總會將我們打個措手不及、失望連連。於是，我們不禁又懷念起過往的日子，甚至希望能夠再回到從前。

歡迎來到 iPhone人生!

雖然下一代的手機不見得會令你滿意，但是你始終會懷著希望與期待!

「Stay Hungry」，所以需要更大容量的手機，才能稍微滿足你貪婪且無止境地探索人生。

「Stay Foolish」，所以你可以裝笨，將複雜、繁瑣的事交給更聰明、善體人意的手機來處理。

「沒有指紋辨識」，就是要提醒你: 活在當下、適應多變的環境!

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