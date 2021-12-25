每日星座運勢／牡羊全方位展現自我 得到異性青睞
2021-12-25
牡羊座
氣勢如虹，才藝發揮得暢快淋漓。
整體運：★★★★★
閒暇之餘有機會參加團體娛樂活動。秀出自我，是一種推銷自己的方法。吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝采。如此出色的全方位展現自我，能得到不少異性的青睞，約心動的對象單獨出來走走，讓雙方的交流進一步加深。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論終身大事，會有不錯的結果。
事業運：★★★★☆
遇到突發事件能夠冷靜理性的去處理，使所有問題都能以最有效的方式順利解決。
財運：★★★★★
投資運較好，可考慮短線型投資項目，比如股票或外匯，快速買進賣出，賺取差價。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：09:00-10:00蜜瓜黃
開運方位：東北方向
金牛座
感情豐富，待人體貼，受人歡迎。
整體運：★★★☆☆
親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。
愛情運：★★★★☆
你積極熱情的表現，吸引了眾多異性的目光，不久將會出現一段美好的戀情喔！
事業運：★★★☆☆
家裡有許多大小瑣事讓你煩心操勞，做事容易分心。分清主次，合理安排就不難解決！
財運：★★★☆☆
對於做生意的人來說，顧客就是上帝，今天要特別注意顧客的心情。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：13:00-14:00芙蓉晶粉
開運方位：正西方向
雙子座
適合約會，愛情進展不錯。
整體運：★★★☆☆
單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽點時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方眼睛為之一亮，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。
愛情運：★★★★☆
把你的想法說出來，容易得到另一半的支持；戀愛中的人別整天黏著對方，距離產生美感喔！
事業運：★★☆☆☆
別把煩惱藏在心裡面，與親人、好友聊聊天會讓你釋懷，感到愉快。
財運：★★★☆☆
財務沒有大的起落，但是會有緊急的支出。
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：14:00-16:00金桔綠
開運方位：西北方向
巨蟹座
今日情緒較為愉悅。
整體運：★★★★☆
今天在房事上情侶倆易達到和諧與高潮，感情也暗暗迅速滋長；正財的收益較可觀，但偏財卻不如人意，金錢遊戲少沾為妙；與家人或朋友去野外踏青會讓你的心沉醉於大自然的氣息中。
愛情運：★★★★★
桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。有時不小心就會引來不喜歡的蜜蜂蝴蝶喔！
事業運：★★★★☆
沒有太大的壓力，精神格外清爽，出門走走或與朋友聚會都不錯，是享受親情和友情的一天。
財運：★★★☆☆
即使心情不佳，也能理性消費，控制支出。因此，在錢財上不會有太大的損耗。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：06:00-07:00艷棗紅
開運方位：正南方向
獅子座
平順安好，卸下偽裝就能自由自在。
整體運：★★★☆☆
與朋友來往甚密，輕鬆的閒聊讓人心情愉悅，也因此結識不少異性朋友。工作進展順利，雖然中途會遇到一些難題，但在貴人的協助下圓滿解決。易把錢財花在朋友身上，但能獲得友誼與快樂。
愛情運：★★★☆☆
愛情的氣氛頗為浪漫，與戀人約會時先把工作放一邊，以免影響了愉快的心情。
事業運：★★★★☆
好運常光顧，有不少意外的驚喜，先前付出的努力也容易看到成效！
財運：★★☆☆☆
消費上總得不到有效的控制，往往在最後一刻猶豫，打消節約的念頭。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：08:00-09:00夕陽橙
開運方位：西南方向
處女座
運勢平順，只是要留意理財。
整體運：★★★☆☆
愛情運有所緩和，沒有大風大雨，感覺甜蜜。花錢略缺計劃性，有勒緊腰帶過生活的危險。參加學習班的人會受到不一樣的禮遇，學習熱情也隨之高漲，斬獲頗多。
愛情運：★★★☆☆
單身者在遊玩中有機會遇見不錯的對象，讓你小鹿亂撞；戀人少黏在一起，以免發生口角。
事業運：★★★☆☆
輕鬆愉快的一天，有機會與親朋好友外出郊遊，調整緊張的情緒，徹底放鬆心情。
財運：★★☆☆☆
情緒極好或極壞時，揮霍的毛病隨之而來。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：12:00-13:00夕陽橙
開運方位：正東方向
天秤座
別強迫別人，多反省自我。
整體運：★★★☆☆
與人交流的時候不要把自己的意識強加給他人，也就能省去無謂的紛爭。即使玩些小牌之類的遊戲，也不可有大撈錢財的念頭，當成純娛樂，反而讓你輕鬆許多。適合聽聽輕柔歡快的音樂，你的心情會相當愉悅。
愛情運：★★☆☆☆
忙於應付工作，與另一半的溝通短缺，感情容易出現危機；單身者在工作中能得異性助力。
事業運：★★☆☆☆
熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是吃力不討好，這會讓你感到內心鬱悶！
財運：★★★☆☆
在投資上要膽大心細，方能見成效。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：19:00-20:00珊瑚橙
開運方位：正西方向
天蠍座
你的愛情有點像苦咖啡。
整體運：★★★☆☆
想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂的好哦！努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會與讓你心動的異性結緣，但你缺少安全感而遲遲不肯表露自己的情感。
事業運：★★☆☆☆
流言蜚語不絕於耳，表面上不在意，但內心卻很難受，向親友傾訴，尋求支持方可克服。
財運：★★★☆☆
想留住更多的財富可裝裝窮、藏藏私房錢，最怕錢財露白，一旦讓人知道你有錢，易引來借錢者！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：14:00-16:00寶石藍
開運方位：正西方向
射手座
善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。
整體運：★★★☆☆
幽默風趣的話語吸引眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。到裝潢不錯的書店轉轉，看看書，會有意想不到的艷遇。你的善心滿滿，捐些錢做公益，會有福報。
愛情運：★★★☆☆
喜歡回憶過去的點滴。單身者勾畫著夢中情人的模樣。呵呵，有時做做白日夢也不錯。
事業運：★★★★☆
在表達上會表現得很優異，有事情需要溝通時不妨好好表現一番！
財運：★★★☆☆
有買彩券方面發小財的契機，得失心不要太重，對自己更有利。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：23:00-24:00萊姆黃
開運方位：東北方向
摩羯座
表現活躍，很有異性緣。
整體運：★★★★☆
戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。
愛情運：★★★★★
戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。
事業運：★★★★☆
會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！
財運：★★★☆☆
理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-08:00珍珠白
開運方位：正東方向
水瓶座
散播快樂，樂於助人。
整體運：★★★★★
今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計劃就趕快行動吧！
愛情運：★★★★☆
已婚者多與另一半分享你的心情，對感情有加分作用；單身者異性助力強，有戀愛機會。
事業運：★★★★★
衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的事務快快處理完吧！
財運：★★★★☆
金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：21:00-23:00薔薇粉
開運方位：西北方向
雙魚座
過多的語言反而會使感情顯得蒼白。
整體運：★★★★☆
給他一個溫暖的擁抱吧，這比所有的甜言蜜語都來的讓人感動、溫馨；今天的財運很好，一有機會就應該馬上出手；對於朋友來借錢，能幫就幫，但如果自己手頭沒錢的話，也就別撐面子了，省得轉身還要找別人借。
愛情運：★★★☆☆
戀愛機會相對較少，可將重心多放在興趣及自我實現上，享受充實的單身日。
事業運：★★★☆☆
遇到高興的事也不要過度興奮，高興過頭很容易變得急躁易怒，這會給你帶來不少麻煩。
財運：★★★★★
動腦生財，特別消耗腦力，所幸在辛苦構思後獲益匪淺。不適合玩弄金錢遊戲。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：21:00-23:00臘梅白
開運方位：正西方向
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