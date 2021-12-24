每日星座運勢／獅子過度計較佔便宜 反而因小失大
2021-12-24
牡羊座
運勢較差，需從積極面看待事情。
整體運：★★☆☆☆
戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗中努力者可順利跟進；負面思考者則無法跟上進度。財務狀況穩定，有機會獲得長輩照顧。
愛情運：★★☆☆☆
有點苦悶的感覺，已婚者向另一半表達負面情緒時應婉轉一些，太突然會讓對方受不了。
事業運：★★☆☆☆
職場中的人事紛爭較多，面對是非口舌要勇於面對，忍氣吞聲會讓你陷入困境。
財運：★★★☆☆
欠缺條理，欠缺系統，憑著直覺不按牌理出牌，易損財。
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：17:00-18:00臘梅白
開運方位：西北方向
金牛座
遠離是非，避免說人長、道人短。
整體運：★★★★★
早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大，你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。
愛情運：★★★★★
愛情運旺盛，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好！
事業運：★★★★☆
對工作很有耐心的一天，心情也頗為輕鬆，適合把以往堆積下來的繁雜瑣事處理妥當。
財運：★★★★☆
財運還不錯，雖然有點小操心、小困難，但多能得到協助而逢凶化吉，而且有小小的偏財運喔！
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：21:00-23:00琉璃銀
開運方位：正南方向
雙子座
想到就能做到。
整體運：★★★★☆
太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有異性正在默默為你付出哦！賺錢雖然辛苦，但並不影響獲得辛勞成果時的喜悅。工作實力大為彰顯，易得到上司、同事的認同。
愛情運：★★★☆☆
與伴侶溝通應注意技巧，語氣平和，避免說教，多說甜言蜜語可增進感情。
事業運：★★★★★
今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利推動完成。
財運：★★★☆☆
適合靈活運用財務的一天。例如：投資宜採多元化的策略進行，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：08:00-10:00玉米黃
開運方位：正東方向
巨蟹座
回顧和總結是必不可少的環節。
整體運：★★★☆☆
學習上急需總結與回顧，若一昧往前衝，可會顧此失彼喲；情人可能會只顧自身發展而忘記攜手共同進步，有些形單影隻；今日財運一路看漲，抓住機會高拋低進，準能讓你笑逐顏開。
愛情運：★★☆☆☆
別再鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？
事業運：★★★☆☆
運勢普通，抽些時間去散散心，除去一身的疲憊，調整好心情以便更好地投入工作。
財運：★★★★☆
在投資上與異性合作易有收獲。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-23:00和闐玉白
開運方位：正南方向
獅子座
今天情緒較低落，容易被小事刺激。
整體運：★★☆☆☆
今天你的事務繁忙，沒有時間與戀人聚在一起。工作上相當被動，易有繁重的壓力感，總是覺得力不從心。今天易與家人溝通，買份禮物送給自己的親人，讓他們感受到親情的溫暖。
愛情運：★★★☆☆
心思全在工作上，容易忽略了另一半，別忘了回到家給對方一個擁抱哦！
事業運：★★★☆☆
工作進展平順，會因為不經意地為同事分憂，而獲得一份珍貴的友誼。
財運：★★☆☆☆
過度計較、愛佔他人便宜、得失心重反而會因小失大，被財神拋棄唷！
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00珠貝白
開運方位：正西方向
處女座
低落的情緒是壞運氣來襲的主因。
整體運：★☆☆☆☆
情緒不好，愛情進展亦會因此不太順利，與戀人相處時只顧想自己的心事而冷落了對方，易引起對方的不滿找你理論而引發戰火哦！工作拖拉的狀況不改變的話，易受上司的責備。在空曠的場所找個有利的方向，深呼吸幾次，能使心情變好，有趨吉避凶的作用呢！
愛情運：★★☆☆☆
在愛情的世界裡少鑽牛角尖，芝麻綠豆的小事就讓它隨風飄逝吧，讓自己輕鬆愉快。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不穩定，小麻煩不斷，瑣碎事務從天而降，打亂了你原本的行程和計劃。
財運：★★☆☆☆
浮動不穩定型的財運，馬馬虎虎的態度與強烈的得失心易使貧神有機可乘。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：19:00-20:00古銅青
開運方位：正東方向
天秤座
身邊的同事是你的貴人。
整體運：★★★☆☆
工作上遇到困惑，會得到同事的助力。愛好美食者，不妨邀上幾個同事一起去吃飯，順便聊聊工作，促進交流也能提升友誼。談話中還有機會獲得許多有價值的投資信息，不可錯過。
愛情運：★★★★☆
愛情運勢良好，適合約會，聊聊彼此的想法；單身者參加聯誼活動戀愛機會多。
事業運：★★☆☆☆
壓力太大，要學會自我放鬆，先制定短期計劃，才能達到預想目標。
財運：★★★☆☆
財物最好交給貼心人保管！
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：04:00-06:00玉髓紅
開運方位：正北方向
天蠍座
心靈的交流會讓今天變得更充實。
整體運：★★★★☆
桃花運不錯，有機會接受心儀對象的邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友聚在一起暢談，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合、默契十足，任務能順利完成。
愛情運：★★★★☆
單身者易有奇緣，彼此曖昧，很甜蜜也很特別，不過，這種浪漫愛情也容易成為泡影唷！
事業運：★★★☆☆
工作忙碌，有廢寢忘食的傾向，應多留意自己的身體健康。
財運：★★★★☆
財運不錯，心情開朗，即使是小小的進帳，都能讓你感到開心！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：08:00-10:00鉑金灰
開運方位：西北方向
射手座
情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。
整體運：★★★☆☆
今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新規劃一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。
愛情運：★★★☆☆
有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！
事業運：★★★★☆
在減少衝動、三思而行方面再加把勁，更能贏得大家的青睞，得到助力。
財運：★★☆☆☆
財氣不穩定的一天。容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：23:00-24:00蘑菇灰
開運方位：正西方向
摩羯座
財運不錯，有機會賺取異性財。
整體運：★★★★☆
今天你與異性特別有緣，無論是工作或是生活，都能獲得異性的幫助，讓計劃得以順利進行。特別是單身者，會有異性主動獻殷勤，讓你很有滿足感。朋友助力強，可因人際關係而獲得財源。
愛情運：★★★★★
桃花朵朵開的一天。與異性朋友接觸的機會多多，開開心心的玩一天吧！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，不過仍應秉持快樂的心情工作，趁著休息時間與同事互動，你會感到更開心。
財運：★★★★☆
上班族表現優秀者，可向上級長官提出加薪要求，多能如願以償。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：09:00-10:00鈦晶金
開運方位：正南方向
水瓶座
把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。
整體運：★★★☆☆
愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。
愛情運：★★★★☆
初戀者可以多約會，在玩樂中增進彼此的瞭解，兩人的戀情進展會很迅速喔！
事業運：★★☆☆☆
職場中要面臨困擾或突發狀況，主管階層開始認知到自我調整和團隊群策群力的重要性，開始重新省思並整合週遭的資源。
財運：★★★☆☆
同情心泛濫，出門在外易上當受騙。管好錢袋，以免被心懷不軌之人盯上。
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-11:00鈦晶金
開運方位：東南方向
雙魚座
感覺有些無助。
整體運：★★☆☆☆
今天花了很多的心思想要給對方驚喜，卻被對方潑了冷水，感覺真的很無助，太計較得失會讓自己活得更累哦！工作中的你勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動；今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。
愛情運：★★☆☆☆
在感情上外力干擾多，別輕信流言蜚語就責備另一半或戀人，因此而傷感情不值得喔！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖按照指令行事比較好！
財運：★☆☆☆☆
想賺錢不易，如果口袋還有錢花，別把時間和精力都耗在「想發大財」這件事情上，宜踏實求財。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：04:00-06:00珊瑚橙
開運方位：東南方向
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