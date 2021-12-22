每日星座運勢／雙子付錢之前先想想 事業努力表現

2021-12-22

牡羊座

獲得親友的關心，心情愉快。

整體運：★★★☆☆

今天會遇到許多事情，需要花錢的地方較多，但能因此而獲得友誼與快樂。工作上有機會接觸到新的領域，特殊才藝可望淋漓盡致的發揮。遇到困難或是感到鬱悶時，不妨向親友訴說，會得到幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者無心戀愛，很享受愜意、自由的單身生活；有伴侶者感情生活平順。

事業運：★★★★☆

觀察力增強，可多觀察、思考，涉足新的工作領域，會有不錯的成效。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐會因工作上的需要而花錢。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00玫瑰紅

開運方位：東北方向

金牛座

謹慎交友，切忌輕信。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間應尊重彼此的不同觀念，不要一口就否定對方，也不要擺出漠視的態度才好唷！

事業運：★★★☆☆

工作進展順利，但總覺得太過平淡，希望能做出點不一樣的成績來，但又有點力不從心。

財運：★★★☆☆

在資金周轉的過程中務必要謹慎，謹防財務的小洞變大洞。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00珠貝白

開運方位：西北方向

雙子座

錢財上要把握好用度。

整體運：★★★★★

金錢上有破財的可能，付錢之前最好先想想，這個東西是否真的值得購買；今天是事業上實際行動的好日子，同仁齊心協力，共同幫助你打開新的局面；愛情方面充滿溫情，最佳的約會地點是有藝術氣息的展覽館。

愛情運：★★★★☆

誤會化解日，彼此間如果有什麼誤會，趁今日講清楚、說明白，今日容易感受到對方的誠意。

事業運：★★★★★

事業運正旺，今日頗適合與人競爭，努力的表現自己！

財運：★★★☆☆

財運很旺，有利動口生財，巧妙的推銷策略能為你贏得一筆可觀的收入。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00大理石灰

開運方位：正東方向

巨蟹座

「嘗試錯誤」也很有必要。

整體運：★☆☆☆☆

與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方感受到你濃濃的愛意。財運低潮期，還是在家看看報紙吧！

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人易遇到感情阻力，來自雙方父母的壓力最為明顯，應多與長輩溝通。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，腦筋有些不靈光，反應會遲鈍點，把腦袋瓜放空一點，不要鑽牛角尖。

財運：★☆☆☆☆

切莫硬著頭皮亂投資。宜耐心等待新行情，有所準備才更能把握好機運。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00琥珀橙

開運方位：正南方向

獅子座

保持平和的心態，可提升運氣。

整體運：★★★★☆

學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

愛情運：★★★★☆

單身者只要主動與異性接觸，就有機會遇到有緣人。有伴侶者多黏著對方，易有被呵護的感覺。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情會有點迷糊呢！

財運：★★★☆☆

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，就能夠管理好當日的金錢了。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00桐花白

開運方位：正北方向

處女座

感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。

整體運：★★★☆☆

今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資上新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★☆☆

適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能讓你感覺充實、生活有重心。

財運：★★★☆☆

克制自己過強的購物慾，才能壓抑投機之心。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00芒果黃

開運方位：東北方向

天秤座

不同場合不同表現。

整體運：★★★☆☆

正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

愛情運：★★☆☆☆

容易忽略伴侶的感受，產生矛盾、衝突的機率高。應主動示好，聽一聽伴侶的想法。

事業運：★★★☆☆

運勢還好，只要能克服自卑心理就好。若再多下些功夫將專業能力表現出來，還有機會獲得上司表揚。

財運：★★★★☆

財運佳，可以相信直覺碰碰運氣，有小利可圖。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00深海藍

開運方位：正西方向

天蠍座

控制現金流量。

整體運：★★★★☆

追求愛情者能遇到氣質不凡的異性，主動出擊，獲得對方青睞的機會很大；應酬多，花費大，需合理規劃錢財；工作者思維敏銳，不但自己的工作安排得宜，還能幫助同伴解決困擾。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫，也引來了許多羨慕者。已婚者多讚美另一半，可讓你得獲更多的關愛。

事業運：★★★★☆

事情看似不多，但比較繁瑣，需要你耐心的處理！

財運：★★★☆☆

適合理財，請把多餘的錢拿去定存！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00蘑菇灰

開運方位：西南方向

射手座

精神狀態不佳，多關心身體健康。

整體運：★★☆☆☆

很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人、已婚者的感情較平淡，偶爾還會有一些小矛盾；單身者戀愛機會不多。

事業運：★★★☆☆

人多力量大，在工作中不宜孤軍奮戰，注意與他人的合作，團隊的力量往往是不可估量的！

財運：★★☆☆☆

財運不濟，而且賺錢上也不夠積極。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00水鑽藍

開運方位：正北方向

摩羯座

勤於思考。

整體運：★★★☆☆

易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能處理的很好，易得到上司的讚賞；財運一般，並無額外的收入。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時婉轉點，否則會搞砸喔！

事業運：★★★★☆

工作上易有突出的表現，能在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

財運：★★★☆☆

宜防與異性的金錢糾紛。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00可可棕

開運方位：正北方向

水瓶座

運勢雖然一般，但很容易滿足。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收獲，做點保守性投資就好。對工作期望過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。

愛情運：★★★☆☆

既然愛他就不要敷衍他，心裡有什麼想法都可以坦白的與對方商量，這才會有貼心的感覺！

事業運：★★☆☆☆

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，會嚴重影響人際關係。心緒很亂時，應及時讓自己轉移注意力。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，小心因口舌是非而損財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00祖母綠

開運方位：正西方向

雙魚座

群策群力才是上策。

整體運：★★★★☆

長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。

愛情運：★★★☆☆

有利付出的日子，有伴侶者可為對方製造一些小浪漫、小驚喜；單身者助人為樂，可交好運。

事業運：★★★★★

事業運特優，有喜訊傳出，例如升遷，或是被賦予重責大任；總之，是容易受到重用的一天啦！

財運：★★★☆☆

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢特別愛計較，得失心重了點。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00珠貝白

開運方位：東南方向





