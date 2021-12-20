每日星座運勢／處女合作的投資項目 有機會大豐收

2021-12-20

牡羊座

賺錢同時要懂得如何合理地降低稅費。

整體運：★★★☆☆

今天財運比較不錯，進行投資時別忘了算算稅收收帳，盡量爭取獲得收益最大化；工作中你的身體力行、求新求變很讓上司或部屬欣賞，但不易合作的個性會在執行力這部分大打折扣；商業應酬中不要顯得太過拘謹，輕鬆的氣氛會更有益於商業洽談。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間少談金錢問題，一談錢易產生不愉快；單身者有機會與樂觀的異性結緣。

事業運：★★★☆☆

對客戶的草率要求，也應盡力予以答覆，以免給雙方未來的關係造成隔閡。

財運：★★★★☆

多與親友互動，有機會獲得不錯的商機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00琥珀橙

開運方位：正西方向

金牛座

火爆的脾氣會惹來麻煩。

整體運：★★★☆☆

出門在外難免與人有些小摩擦，只要沒有什麼損失，用不著發那麼大的火氣，忍一時風平浪靜。與朋友協商合夥投資的問題時，要多一些耐性，冷靜客觀地進行分析，做好整體規劃，並做到心中有數。

愛情運：★★☆☆☆

別太憂鬱，事情沒有你想像的嚴重，發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！

事業運：★★★☆☆

工作心態不穩定，難以集中精神，再加上外界因素的干擾，很容易分散注意力。

財運：★★★☆☆

對高級享受特別感興趣，喜歡到高級餐廳享受，須小心看住荷包，量入為出才好唷！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00深茄紫

開運方位：正南方向

雙子座

顯得敏感，容易被一些小事刺激。

整體運：★★☆☆☆

今天戀愛中的人事務繁忙，與戀人聚少離多。財運較弱，沒有心情仔細研究市場動態，理財心不在焉，易出錯。心情不好不妨約上幾個朋友聚一聚，聊聊感受，朋友的關心會讓你覺得很貼心。

愛情運：★★★☆☆

多對另一半表達愛意，可讓愛情更甜蜜；單身者有喜歡的對象應抓住表白的機會。

事業運：★★☆☆☆

工作中容易遇到阻礙，如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。

財運：★★☆☆☆

說了一嘴理財經，卻沒有實質行動，鈔票仍然不會進口袋喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

決斷需要理性。

整體運：★★★★☆

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

愛情運：★★★★☆

愛情運特別旺，是適合告白的好日子！戀愛中人要好好珍惜、疼愛眼前人，單身者則有思念舊情人的傾向。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到方法解決。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00玉髓紅

開運方位：西北方向

獅子座

相信口頭宣傳會讓你吃虧。

整體運：★☆☆☆☆

對自己不完全理解的理財產品，不要光聽銷售人員的口頭宣傳，須仔細閱讀產品說明書及理財合約的條文，以及諮詢相關的專業人員。事業上在做決定前要三思，過於隨興只怕對工作不利；學習上應注意舉一反三，思維呈放射狀，這樣才記得住所學的東西。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣、鬧性子時別他跟一般見識喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的好惡之心，多用客觀的角度看待份內事。

財運：★★☆☆☆

算你遇上剋星了，討價還價的行為會讓你不勝其煩。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00苔蘚綠

開運方位：西南方向

處女座

愛情可望開花結果。

整體運：★★★★★

愛情運勢超強，單身者可望與心儀對象從傾慕轉為相戀；與別人合作的投資項目，有機會喜獲大豐收；工作上獨特的創意，能為工作團隊帶來靈感，易獲同事、上司的稱讚。

愛情運：★★★★★

今日的你表面正經，內心對愛情卻非常的狂野，努力的放電、製造點樂趣吧！

事業運：★★★★☆

事業運較佳，雖然忙碌了點，但可獲得名聲方面的收穫，例如：工作績效受到肯定。

財運：★★★★★

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對有錢人的影響較大，有利錢滾錢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00翡翠綠

開運方位：正東方向

天秤座

心中有目標，積極向前行。

整體運：★★★★☆

工作態度十分積極，主動找事做，對同事也特別熱情，雖然忙碌，但能獲得快樂與滿足。愛情運佳，晚上有機會參加聚會，單身者可望快速投入新戀情。財運一般，不宜投機或賭博。

愛情運：★★★★☆

今日你對自己的魅力非常有信心，也非常了解自己內心的需求，只要多與異性接觸，緣份隨時都可能降臨。

事業運：★★★★☆

易得上司器重，若能圓滿完成任務，還有加薪晉級的機會。不過在實際執行時，容易思慮過多而拿不定主意，關鍵時刻需展現你的魄力才好。

財運：★★★☆☆

花錢慾望有點強，有閒錢的話，稍微放縱、享受一下，但可別寅吃卯糧喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00苔蘚綠

開運方位：西南方向

天蠍座

家人的理解和支持會讓你充滿力量。

整體運：★★☆☆☆

有人在你耳邊嚼舌頭根子，挑撥你和伴侶的關係，對他有足夠信任才不至於傷害兩人的感情；想要轉換跑道的人今天是一個很好的機會，你的才華容易得到新東家的賞識；與家人聚在一起高高興興的吃頓飯，事業上的煩惱和壓力會消散很多。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情意識頗強，追愛腳步迅速，只是也易衝動、感情用事。

事業運：★★★☆☆

無論別人怎麼說，至少要表現出虛心受教的模樣，這樣才不會讓你的工作評價變差。

財運：★★☆☆☆

對於賺錢這檔事，若非迫在眉睫，心態恐會略為鬆散。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00石榴紅

開運方位：東南方向

射手座

情緒比較壓抑。

整體運：★★★☆☆

心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。

愛情運：★★★☆☆

夫妻、戀人間感情相對平穩，沒有什麼大的問題產生；單身者異性緣佳，戀愛時機未成熟。

事業運：★★☆☆☆

判斷力較弱，易受他人意見左右，應加強自我主觀意識，以免受他人影響而錯失機遇。

財運：★★★★☆

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助，多能如願。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00雪花銀

開運方位：東北方向

摩羯座

事物都有美好的開始。

整體運：★★★★☆

愛情機遇頗好，極易在街頭偶遇昔日心儀的對象，單身者若能大膽主動攀談，你們有所發展的機率很高哦；今天能嘗到勤儉節約帶來的甜頭；前段時間在工作上的辛苦耕耘，今天總算看到了一些希望！

愛情運：★★★★★

這麼棒的好日子，千萬別錯過了！快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，出門才有好機會！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，要注意不要為了感情問題而分心，凡事宜親力親為。

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00芒果黃

開運方位：正東方向

水瓶座

拋棄不切實際的想法，滿意快樂就會多一點。

整體運：★★☆☆☆

今天對愛情有著強烈的衝動，單身者在表白前應多思考三秒，以免表錯情會錯意。財運方面阻力重重，感到有些力不從心，不宜決策或衝動投資。工作上適合外出拜訪客戶、拓展新客源，會有不錯的業績。

愛情運：★★★☆☆

與異性接觸的機會多，但想要邂逅心儀的對象還需耐心等待，多表現你溫和的一面。

事業運：★★★☆☆

工作中熱情洋溢，思維也特別的開闊，有機會接觸新的工作領域。

財運：★☆☆☆☆

意外之災多，不利外出求財。應把心思放在更重要的事務上，別為錢煩憂。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00瑪瑙黑

開運方位：西北方向

雙魚座

有些不安情緒。

整體運：★★★☆☆

戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

愛情運：★★★☆☆

適合多與戀人約會，特別是今天，多在戀人面前展現你的魅力，可增進感情喔！

事業運：★★★☆☆

精力充沛，學習慾望強烈，可以多研究專業方面的書籍，對你的工作很有幫助。

財運：★★★☆☆

金錢會在無形中流失，要勤奮一點賺錢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00薔薇粉

開運方位：正西方向





