每日星座運勢／雙魚宜謙虛不宜躁進 以免落人口實

2021-12-17

牡羊座

計劃趕不上變化快。

整體運：★☆☆☆☆

今天的行程表安排得密密麻麻，但中途生變的機率高，難以事事順遂你意。不計較、不強求者可過得安穩愜意。財運不佳，消費的慾望強烈，有可能要動用銀行存款或透支消費。出去應酬，非必要時不要裝得那麼闊氣，可別贏了面子失了裡子。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的態度固執倔強，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了哦！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想偷懶不想做事，聽點音樂，走動一下可能會好些！

財運：★☆☆☆☆

接受贈與之財恐生是非，賭桌上贏錢會惹人眼紅。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

金牛座

心情愉悅，好運氣大大增強。

整體運：★★★★☆

愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。

愛情運：★★★★★

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合動腦型的工作，分內之事做完時，不妨提早規劃往後的進度。

財運：★★★★☆

多留意市場動態及媒體訊息，有機會獲得不錯的商機。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00辣椒紅

開運方位：東南方向

雙子座

精神恍惚，無法集中精力工作的一天。

整體運：★★★☆☆

出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心靈相通的異性交往，多製造神秘感和意外驚喜，很容易吸引對方喔！

事業運：★★☆☆☆

工作中夾雜著錯愕、機會與煩惱，對事情的掌握度不夠精準，事故重複出現的指數較高，常在同一地方摔倒兩次或兩次以上。

財運：★★★☆☆

有時間不妨多充電，閱讀一些理財方面的書籍。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00和闐玉白

開運方位：西北方向

巨蟹座

再忙也要關注愛情。

整體運：★★★★☆

工作中的計劃停滯，你有點迷惑慌亂，多一分毅力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份得來不易的愛情。有破財的危險，凡事多加留意才能規避風險。

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人；戀愛中人，也能有快樂、充實的一天。

事業運：★★★★★

事業運頗優，特別容易得到同事或是外人的扶持；人緣好的人，特別容易感受到今日的吉運。

財運：★★★☆☆

死守著錢，會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00乳酪白

開運方位：正南方向

獅子座

不與人計較，會讓你過得很快樂。

整體運：★★★☆☆

感情運較弱，但能妥善處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，帶點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，對你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

一群人鬧哄哄的，想兩個人戀愛也不成，還是一個人來得自在隨興，讓自己安靜待一會吧。

事業運：★★★★☆

情緒高昂，讓你看起來活力四射，在工作中會有出人意料的出色表現，也可以考慮挑戰高難度的工作。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳之下，特別容易弄壞東西！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00檸檬綠

開運方位：正西方向

處女座

幸運降臨，事事順心如意。

整體運：★★★★☆

已婚者的感情生活多彩多姿，伴侶之間激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計劃可望實施，占了天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，快卯足勁向前衝吧！

愛情運：★★★★☆

適合與情人約會或表白的一天，到充滿浪漫情調的餐廳約會效果更佳。

事業運：★★★★☆

工作上，寬大為懷可獲得良好的發展；溝通時，若言語太過尖銳，則易影響人際關係。

財運：★★★★☆

財運不錯，易有驚喜！

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00和闐玉白

開運方位：正北方向

天秤座

克制衝動的脾氣。

整體運：★★☆☆☆

工作中與同事有點小摩擦，但也不要大動肝火，包容一些小事能更好地維持和諧的人際關係。財運尚可，但是粗心大意的習慣不加約制，就會讓財神爺逃之夭夭。已婚者與伴侶之間多進行互動有助瞭解雙方的思想動態。

愛情運：★★★☆☆

佔有慾較強，想要控制另一半，與其刻意去把握，不如給對方充分的空間，彼此信任。

事業運：★★☆☆☆

很想在同事面前表現一番，卻很容易就扮演了濫好人的角色。

財運：★★★☆☆

收入上較平穩，沒有多餘的財路也較少因為應酬而損財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00香檳金

開運方位：東南方向

天蠍座

今天的精神狀態不錯。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人把時間和心思都放在戀人身上，易引起朋友的不滿，被取笑為「重色輕友」；精力充沛，幹勁十足，需半天完成的事恨不得一小時就能搞定，連工作夥伴都受你的影響；不過今天的財運並不好，還有破財的危險，要處處小心為妙。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易被另一半冷落，你不妨主動與對方溝通，瞭解對方的想法，才不會感到失落。

事業運：★★★★☆

工作得很起勁，雖然辛苦點，但流出的汗水能獲得豐厚回報，成就感強烈，收穫不小。

財運：★★☆☆☆

錢財進出頻繁，請客、送禮會是一筆不小的支出，人情往來應理性評估，別為了面子而破費。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00可可棕

開運方位：東北方向

射手座

要創造才有機會。

整體運：★★★☆☆

愛情不會有太大進展，需要自己創造機會，然後看清對方的意願行事比較穩妥；工作運勢佳，得遇貴人提醒，能將工作中潛在的危險排除；股票投資者今天不適合投資，宜觀望為佳。

愛情運：★★☆☆☆

感情上較鬱悶，外力的干擾容易讓你傷心煩惱，別小題大作，更別打翻醋壇子。

事業運：★★★☆☆

若是操心去管他人的閒事，就免不了會給自己增添多餘的煩惱。

財運：★★★☆☆

適合分析研究，有時間不妨多學習一些財經方面的知識，對你很有助益！

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00芒果黃

開運方位：正北方向

摩羯座

收斂強勢，你會獲得更多的支持。

整體運：★★☆☆☆

投資時會有犯迷糊的危險，對真假信息識別不夠仔細，致使投資困難重重。工作上小有成效，頗得人心，但需小心背後眼紅的人哦！戀愛中的人在感情上大花心思，讓對方也倍感甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

陪同另一半散散步，或看場愛情劇都會讓他感到很開心，從而把更多的愛回饋給你喔！

事業運：★★★☆☆

需要處理的事務繁多，讓你有些無法招架，設法與人合作可大大減輕負擔。

財運：★☆☆☆☆

投資風險係數高，不宜進行冒險性活動，以免受傷、損財等。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00寶石藍

開運方位：正西方向

水瓶座

易心煩意亂，應調整好心態。

整體運：★★☆☆☆

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，容易被別人偷襲，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

愛情運：★★☆☆☆

另一半很關心你，也希望能得到你的關愛，好好珍惜，增進互動，可感受到甜蜜與溫暖。

事業運：★★☆☆☆

同情心泛濫，操心操勞，難免會讓你的身心感到疲憊，身體狀況欠佳，應該注意休息。

財運：★☆☆☆☆

誤交損友易導致財務損失，在投資理財上應慎選合作夥伴。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00碧空藍

開運方位：正東方向

雙魚座

把好運發揮到極致。

整體運：★★★★★

不論是從財運還是從事業運上來看，今天挺適合去討債、收帳，軟硬兼施、威脅利誘……反正不達目的絕不罷休，如此就能追回款項；夫妻、情侶間不一定要有驚喜、感動才能穩定感情，兩人坐在家中、依偎著看看電視也能感覺甜蜜。

愛情運：★★★★☆

今日有利運用智慧關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，對方會感動不已。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，推動、運作上得心應手，可是要注意：宜謙虛，不宜躁進，以免落人口實。

財運：★★★★☆

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運，適合藏私房錢。不要讓別人知道你有錢喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00葡萄紫

開運方位：西北方向





