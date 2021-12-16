每日星座運勢／水瓶事業可大膽嘗試 積極正面進展

2021-12-16

牡羊座

好運旺旺來，連走路都有風。

整體運：★★★★☆

有機會接手重要任務，不但能手到擒來，還能令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起時，不妨再勇敢一些，向對方表白成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀幾個朋友到家裡開個派對吧！

愛情運：★★★☆☆

有利約會的日子，不必拘泥於形式或太過傳統，用新奇的方式可拉近彼此的距離。

事業運：★★★★☆

面對工作中的狀況，不再那麼思前想後、猶豫不決，能積極主動的尋求解決方法。

財運：★★★★☆

有不錯的偏財運，有好機會就試試手氣吧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00石榴紅

開運方位：西北方向

金牛座

時運不佳，處處要小心。

整體運：★★☆☆☆

隱瞞的事情，有要東窗事發的跡象，還是快點向對方坦白從寬吧；財物的頻繁外露，極易招來不善之人的襲擊，造成不小的損失；工作拜訪的過程中，要做好遭到拒絕的心理準備。

愛情運：★☆☆☆☆

感情生活顯得暗淡，有伴侶者感情易出現變數。別讓問題不斷累積，宜心平氣和溝通。

事業運：★★☆☆☆

情緒多變，暴躁易怒，工作上一旦遇到不順就會讓你的情緒變得低落。

財運：★★★☆☆

認真的經營事業可以緩緩的帶動財運。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00翡翠綠

開運方位：東北方向

雙子座

心情舒暢，閒暇之時可安排一些戶外運動。

整體運：★★★★☆

今天情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐、看電影，感受兩個人的美好。工作上可以關注一些新的產品、市場或客戶，能夠有不錯的機會，而且能有效帶動財運。

愛情運：★★★★★

戀愛中人特別容易得到伴侶的實質幫助，對方別出心裁的情意讓你很感動。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在工作中多能保持愉快的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。

財運：★★★☆☆

今日出手大方、慷慨，所以呢，荷包有錢也不容易留住！適合請客來維持人際關係。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00香檳金

開運方位：正西方向

巨蟹座

紙包不住火。

整體運：★★★☆☆

你的不專情行為有被愛人發現的可能，容易出現感情危機，在乎對方的話就一心一意的對他好，如不想糾纏下去還不如及早分手；今天的思維很清晰，有助於業務工作者與客戶洽談生意；把臥房的傢俱挪動一下，有利於增強運勢。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運勢相對較低迷，容易因為不敢表白，或是太被動、懦弱而錯失良緣。

事業運：★★★★☆

有機會受到邀請參加大型Party，或是團體活動，讓你興奮不已，但工作有點心不在焉唷！

財運：★★★☆☆

在投資上過度主觀，堅持己見，恐有劃地自限之虞。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

獅子座

太過固執讓同事不滿。

整體運：★☆☆☆☆

情人間易因小問題而引發摩擦，單身者能在一些慶典類活動中找到相談甚歡的異性；工作容易因固執而犯錯，愛根據喜好來做事，表現謙虛方能減小阻力；情緒有些低落，古典民族音樂特別適合此日的你。

愛情運：★★☆☆☆

很心疼另一半，很多事情都攬到自己身上，雖然能取悅對方，卻委屈了自己！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很不順，似乎陷入施展不開的困境，當腦筋一片渾沌時就先放著明天再來解決吧！否則做錯決定，日後就很麻煩囉！

財運：★☆☆☆☆

財氣一團混亂，保守者殺傷力較小，貪心者易有大筆錢財損失。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00大理石灰

開運方位：東北方向

處女座

可別把愛情當遊戲。

整體運：★★☆☆☆

愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。

愛情運：★★★☆☆

多傾聽另一半的想法，並適時給予中肯的意見，對方很需要你的建議和提醒喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，好心幫助別人，卻容易遭到對方的反感與誤會，讓你感覺很受傷。

財運：★★☆☆☆

避免玩變化太快的金錢遊戲，一旦投機心起，貪念過重，就會陷入金錢圈套。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00可可棕

開運方位：正北方向

天秤座

態度決定一切。

整體運：★★★☆☆

與戀人間平淡的感覺，難以滿足你對浪漫愛情的無限渴望，主動一點能夠獲得回應；經營店舖者，注意服務態度，將能迎來不錯的生意；工作中能夠虛心聽取他人的教導，為你博得好的人氣。

愛情運：★★☆☆☆

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然的生悶氣不如說清楚！

事業運：★★★☆☆

思維活躍，注意把握瞬間的靈感。在工作上若能運用一些小技巧，會有不錯的進展。

財運：★★★★☆

暗財運還算不錯，易有外人不知的暗中收入。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00琉璃銀

開運方位：正南方向

天蠍座

無生活負擔的單身貴族容易盲目消費。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天要慎用信用卡，刷卡往往掩蓋了過度消費，會很容易讓你消費時沒有節制觀念；今天在工作中特喜歡發號施令，眼高手低，讓下屬或同事心裡極為不爽，你們之間的關係出現僵持；心情不順時找朋友出去喝幾杯會舒暢不少，但可不能貪杯。

愛情運：★★★☆☆

單身者渴望戀愛，容易有較衝動的行為，與異性交往應從朋友開始，別太心急。

事業運：★★☆☆☆

很多事情需要親力親為，讓你備感壓力，與其硬撐，不如紓解壓力，放鬆心情。

財運：★★☆☆☆

財務問題頗多，處理起來也較不順心，易因口舌是非惹來財務糾紛。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

射手座

相信明天，把握今天，懷抱希望。

整體運：★★★★☆

很多工作必須在今天處理，所幸你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

愛情運：★★★☆☆

今天容易為感情的事而傷心，有不願面對現實的傾向，沉浸在一段舊關係中不能自拔。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可以多運用邏輯、推理來提升工作績效。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人，就感受不到今日的好運。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-23:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

摩羯座

不要輕易接受他人的好意。

整體運：★★★☆☆

今天可要避免衝動，小心自己因頭腦發脹而過早做出決定，反而錯過良緣。切忌一頭栽進炒得火熱的行業，倒是能從那些被你忽視的行業中覓得投資的潛力股。有機會得到上司的嘉獎，但令同事頗為眼紅。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題！

事業運：★★★★☆

若有升職機會，除了工作表現外，身體語言所表現出來的精神狀態也會成為重要參考標準。因此，一定要注意儀態。

財運：★★★☆☆

今天有沒錢花的感覺，會為了沒錢而煩惱、不快樂。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00深茄紫

開運方位：西北方向

水瓶座

值得慶賀的一天。

整體運：★★★★★

積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮，讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；先前的投資可望在今天嚐到甜頭，可以與之前幫助你的人分享豐碩成果。

愛情運：★★★★☆

愛情運很順，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，可以大膽嘗試不敢做的事情；主動點，積極點，會有正面的進展。

財運：★★★★★

財氣順暢，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00鈦晶金

開運方位：西南方向

雙魚座

邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。

整體運：★★★☆☆

單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發暈，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人容易感受到伴侶的冷淡，你不妨多關心對方，讓他把心裡話說出來。

事業運：★★★☆☆

人際相處上易生是非，逢事盡量別強出頭，謙遜退讓為妙，這樣麻煩事、吃力不討好的事就不會上身。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲，判斷錯誤等等！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00朝霞紅

開運方位：正南方向





