每日星座運勢／天蠍可向外拓展業務 好財運多在外

2021-12-14

牡羊座

感情困惑重重。

整體運：★★☆☆☆

對方若即若離的表現，讓你有些無所適從，感情也需要有策略，調整追求的方式就會有所收獲。投資有點分不清方向感，今天的直覺不樂觀，匆忙做出決策會帶來損失哦！打打羽毛球當成休閒解壓，鍛鍊身體的同時又放鬆身心。

愛情運：★★☆☆☆

容易把工作、感情混淆，應有所取捨才好，做出合理安排，別賠了夫人又折兵喔！

事業運：★★★☆☆

很想把所有的事情拋到腦後，但一些繁雜瑣事不得不處理，得加強耐心才好。

財運：★★☆☆☆

勿留連風月場所，記住「色」字頭上一把刀，否則遇上仙人跳就不妙囉！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00冷泉藍

開運方位：正西方向

金牛座

直覺敏銳，能發現不少投資機會。

整體運：★★★★☆

看看相關的財經消息，能找到有價值的線索，有投資計劃的話就趕快行動。已婚者把不必要的應酬推掉吧，家庭才是你的重心；同時，你也多了一份責任，不妨陪愛人度過一個浪漫的兩人世界，感情才會更牢固！

愛情運：★★★☆☆

在跟對方交流互動的過程中，別隱藏你的情感，大膽表白，可拉近彼此距離。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思容易神遊，不易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

財運：★★★★☆

有意外的機會來到你身邊，使你的財路更加暢通。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00珍珠白

開運方位：西南方向

雙子座

身邊資源豐富，適合借力施力。

整體運：★★★☆☆

運勢平順，今天會獲得親人、朋友的鼓勵，讓你信心倍增。工作運勢旺盛，多勞多得，利用現有資源及良好的人際關係，可為你減輕工作壓力，且收穫頗豐。穿著鮮亮色彩的服裝，可有效帶動桃花運。

愛情運：★★☆☆☆

有利獨善其身，勿論人是非。

事業運：★★★★☆

工作順利，有機會得到長輩的照顧。有時間不妨多和同事聯絡感情，或是多自我充電。

財運：★★★☆☆

若想翹著二郎腿等著回收，恐有「肉包子打狗，一去不回」的跡象。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00咖啡棕

開運方位：東南方向

巨蟹座

人際關係融洽，有機會結識新朋友。

整體運：★★★★☆

今天心情愉快，親和力突顯，適合拓展人脈。約三五好友相聚，既能增進感情，又能經朋友介紹而結識新朋友，何樂而不為呢？求職者得到親友的幫助，有機會謀得一份不錯的工作。

愛情運：★★★☆☆

吃喝玩樂的機會很多，若想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。

事業運：★★★★☆

工作幹勁十足，希望獲得同事、上司認可的慾望強烈，因此會盡力表現你積極的工作態度，能挑不敢想、不敢做的事情來做，令人刮目相看。

財運：★★★☆☆

工作上有經手錢財的機會，然而多是過路財神，不是自己的錢啦！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00脆梅青

開運方位：正西方向

獅子座

失望時更不要丟掉希望。

整體運：★★☆☆☆

切忌認為眼見為實，會因誤會引起不必要的爭端，要想弄明白，還是找對方問清楚的好；得到的越多，慾望亦越強烈，投資熱情會有極大的提升；工作難度加大，舉步維艱，但雨過天晴總會到來。

愛情運：★★☆☆☆

借酒消愁愁更愁，內心感到苦悶可別用酒精來麻醉自己，多與另一半交心才好！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很差，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事，少說話的原則！

財運：★★★☆☆

消費有衝動、善變、揮金如土的傾向。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00雪花銀

開運方位：西南方向

處女座

有受束縛的感覺，心境應平和些。

整體運：★☆☆☆☆

對於公司公告的新規定，會感覺受到限制，有抗拒情緒產生。不是別人對自己挑剔，而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上出現競爭時，不要太過狂妄，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有一個計劃才行，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

愛情運：★★☆☆☆

對待感情顯得理性，容易給人太過現實的印象，想戀愛還應浪漫一點才好喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人但卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

財運：★★☆☆☆

喜歡速戰速決型的投資遊戲，宜防過度快速而失財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00夕陽橙

開運方位：西南方向

天秤座

過去的就讓它過去吧，別一直回頭看。

整體運：★★☆☆☆

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐。易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，小心因此讓你的魅力大打折扣。財運不錯，在投資上頗能果斷作出決策。

愛情運：★☆☆☆☆

單身者渴望戀愛，但今日頗難遇到稱心如意的對象，還需要耐心等待機緣。

事業運：★★★☆☆

對自己的能力不夠自信，他人的一點想法就能很快的改變你的初衷。凡事還是多思考為宜。

財運：★★★☆☆

賺錢意識強烈，四處奔忙也樂意，但要注意把握好方向，才能更好的進財哦！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00冷泉藍

開運方位：東北方向

天蠍座

鴻運當頭，辦事相當順利。

整體運：★★★★★

對他發出約會邀請能獲得他的首肯，精心策劃的小節目也能取悅他；工作的效率有所提高，最後成果也不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙；進行一些有氧運動，有助於提高大腦的思維、反應能力。

愛情運：★★★★☆

有機會結識新的異性朋友，然而大多都是走不進你心裡的過路桃花。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率還不差。

財運：★★★★☆

有利行動的一天，好財運多在外，向外拓展業務可有成效，宅在家易錯過好運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00玳瑁棕

開運方位：正西方向

射手座

受他人影響，愛情顯得較被動。

整體運：★★★☆☆

有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立不被干擾的空間。

事業運：★★★☆☆

易受到情緒的影響，工作費時費勁，但收效甚微。覺得不順時，不妨和長輩或貼心人聊聊。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合請客，與朋友歡聚，好好慶祝一番！

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00桐花白

開運方位：正東方向

摩羯座

授人以魚，不如授人以漁。

整體運：★★★★☆

多與對方交流，今天是你們增進感情的好時機！把錢包塞滿，會對你的財運帶來絕佳開運作用！將自己的工作技能告訴他，既能享有好心情，還能實際幫到他，真是一舉兩得。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在工作中，結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子。要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

財運：★★★☆☆

花錢海派，有點打腫臉充胖子的味道，所幸貴人運不錯，不至於兩手空空。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00杜鵑粉

開運方位：正北方向

水瓶座

危機感增加，感到有點不安。

整體運：★★★☆☆

今天愛情上的表現一般，與對方會發生小摩擦，不過處理得當則問題不大。工作方面表現比較平常，應該多與同事互動，調節自己的人際關係。財運方面較差，投資上的波動讓你有些頭疼。

愛情運：★★★☆☆

愛情運還不錯，與另一半相處宜輕聲細語對待，會獲得對方熱情的回應，感情升溫。

事業運：★★★☆☆

自我表現時，要特別注意並選擇適當的時機，以免表現得不合時宜，反而降低你在上司、同事心目中的印象。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上面吧！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00羽絨白

開運方位：東南方向

雙魚座

珍惜眼前的幸福。

整體運：★★★☆☆

今天有些抱怨的情緒，與家人易生嫌隙，而怨天尤人更會給自己增加無謂的痛苦。工作上你容易顯現出自己的優越感，這樣很容易被同事排斥和孤立，還是低調一點為好。已婚者有機會和伴侶來個浪漫約會。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖啦，越是亂想會越孤單的喔！

事業運：★★★★☆

凡事靠自己！對於工作者來說，在處理事情上宜感性與理性相結合，避免偏激。

財運：★★★☆☆

財氣時好時壞，不夠穩定。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00葡萄紫

開運方位：東北方向





