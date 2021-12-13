每日星座運勢／摩羯過去擱置的計劃 可在今日提出

2021-12-13

牡羊座

機會要靠自己爭取。

整體運：★★☆☆☆

單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策劃、設計工作。

愛情運：★★★★☆

已婚者適合與另一半安排約會，尋找浪漫的感覺；戀愛中的人感情甜蜜。

事業運：★★☆☆☆

缺乏貴人運，遇到困難時，需要考驗你獨自處理事務的能力。

財運：★★☆☆☆

金錢是非特別多，辛苦賺來的錢往往需要支付許多的開銷，不然就是花了冤枉錢！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00琉璃銀

開運方位：東南方向

金牛座

對金錢的敏銳度顯然較高，把握得好將會有不錯的進帳。

整體運：★★★☆☆

今日工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、海報告示，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹而結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半溝通時略顯沉默，別以為對方都了解你的心思，愛要表達出來才行唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待分內事。

財運：★★★★☆

財運很不錯，只要努力向上、與人良性競爭，就能有意想不到的財富收獲。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00碧空藍

開運方位：正北方向

雙子座

精神振奮，有喜事降臨。

整體運：★★★★☆

心情舒暢的一天，工作順心如意，特別是管理者，工作易獲得下屬的支持、配合。生意人因朋友介紹而獲得大筆訂單的機率高。愛情平順，單身者在工作中易與合作夥伴擦出愛情火花。

愛情運：★★★☆☆

閒聊的時間少一點，給對方更多清閒的空間，不要過度干預對方，以免對方會不耐煩！

事業運：★★★★☆

廣交朋友，是今天職場運勢提升的最大助力。

財運：★★★★☆

財運不錯，可小額投資。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00玫瑰紅

開運方位：正南方向

巨蟹座

人際關係上避免加入傳播八卦消息的行列。

整體運：★☆☆☆☆

特別不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。面對新任務的挑戰不夠熱情，單憑經驗很難有進展。去書店看看，買點專業書籍，給自己充充電。氣溫的變化較大，稍微不留神，就易感冒。

愛情運：★☆☆☆☆

難以真正打開心扉，甚至有離群索居的傾向，易與良緣擦肩而過。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不應與酒色財氣沾上邊，金錢損失往往來自於異性或是賭博！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00淺海藍

開運方位：西南方向

獅子座

言行舉止要得體。

整體運：★★★☆☆

容易因為小事而引起客戶的不滿，在談生意或處理客戶投訴時，一定要注意自己的言行舉止。財運普通，太過相信直覺而大筆投資，小心損失慘重。夫妻之間交流較少，難以碰撞出激情。

愛情運：★★★☆☆

單身者與異性接觸機會多，雖多為工作往來，但在相互接觸中易萌生好感。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，日子過得很忙碌，可是越急越容易出錯喔！

財運：★★★☆☆

恐有曇花一現的財運波動。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00辣椒紅

開運方位：東南方向

處女座

借力使力會更輕鬆。

整體運：★★☆☆☆

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強；向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛；毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會向心儀的異性表白，感情進展會很快；已婚者容易得到另一半的支持！

事業運：★★☆☆☆

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，小心被孤立唷！

財運：★★☆☆☆

財運較弱，別想以投機取巧獲利，賭性太強會讓你掉入陷阱，不能自拔喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00苔蘚綠

開運方位：正北方向

天秤座

微笑、大方會帶給你好運。

整體運：★★★★☆

單身者可用自己的爽朗熱情來感染心儀對象，形象可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，工作能力和態度也可圈可點；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請可別拒絕！

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，易引起異性為你爭風吃醋，處理好兩性關係是今天的重點。

事業運：★★★☆☆

溝通、協調能力不錯，有機會與上司交流；保持平和的態度，可以獲得上司器重。

財運：★★★★★

財運旺盛，先前有投資計劃者可放手一搏，可望收益豐厚。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

天蠍座

多關心家人。

整體運：★★★☆☆

已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。

愛情運：★★★★☆

愛情穩定甜蜜，夫妻間互相信任，彼此都感到很滿足；單身者多與異性接觸可提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

不妨將自己的擔憂和建議與上司溝通，讓他幫你做出決定，但要注意自己的態度，溝通時可別太急躁。

財運：★★☆☆☆

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

射手座

世上無難事，只怕有心人。

整體運：★★☆☆☆

情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收獲。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者不停的追蹤會讓另一半產生壓力，注意自己說話的語氣，可別像盤問犯人一樣唷！

事業運：★☆☆☆☆

工作上易遇到困難，不宜單打獨鬥，多與同事合作，可大大提升工作效率。

財運：★★★☆☆

花錢時要謹慎評估一番，千萬別出手不計後果唷！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00竹葉青

開運方位：東南方向

摩羯座

過去擱置的計劃可在今日提出。

整體運：★★★★★

今天是感情的幸運日哦！無需過度顧忌在對方面前的表現，自然的你早已深得他的歡心；工作運會在正午之後掀起小高潮，好的建議和意見能得到同事的認同，滿足感強烈；偏財運不佳，不適合參與賭博類活動。

愛情運：★★★★★

大膽示愛的好日子，趕快跟心上人說「我愛你」吧！單身者也有機會遇到理想中的情人喔！

事業運：★★★★★

事業運很好耶！有差遣他人辦事的力量，也要注意自己的態度，免得太強勢會引來反感！

財運：★★★☆☆

投資應顧全大局，有些細節可不予考慮，切莫因小失大。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00脆梅青

開運方位：正西方向

水瓶座

能言善道，易吸引異性的目光。

整體運：★★★☆☆

嘴巴說個不停，很懂得接續他人的話題，氣氛很快會被你炒熱，也因此受到異性的關注，單身者可望被不錯的異性看中。工作上能確保進度，但沒有明顯進步，應多利用人際關係上的優勢，會有意外收穫。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人與情人之間很有默契，若能時常製造一些驚喜，感情生活會更有情趣。

事業運：★★★☆☆

具有時效性的工作任務較多，需要投入更多的精力，吃苦耐勞者易有收穫。

財運：★★☆☆☆

容易亂花錢，或興起下賭注的念頭，最好不要玩金錢遊戲，免得不賺反耗財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00瑪瑙黑

開運方位：西南方向

雙魚座

你的社交圈子大小，會大大影響著你的消費。

整體運：★★★★☆

薪水階級若不量力而為卻盲目亂花錢，容易導致財務吃緊，應根據自己的收入和實際需要進行合理消費；對愛人保持一種性吸引力，會讓感情更持久穩定；靠著平時的多才多藝、善於交際，今天在工作中遇到困難時能得到異性的助力。

愛情運：★★★★☆

穿著方面還是休閒一點比較好，不然戀人會覺得不自在吧！

事業運：★★★★☆

公事繁忙，少有自己的時間，有空去野外走走能減輕壓力。情報運不錯，不用刻意打聽，就能知道公司的不少內幕。

財運：★★★☆☆

今日出手大方又慷慨，所以荷包有錢也不容易留得住。適合請客來做好人際關係。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00遠洋藍

開運方位：正西方向





