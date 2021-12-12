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心理測驗／說到聖誕老人最先想到什麼？ 瞭解你容易上誰的當

聯合新聞網 / 綜合報導
透過對聖誕老人的想像，能看出自己容易信任什麼樣的人。圖片來源／ingimage
透過對聖誕老人的想像，能看出自己容易信任什麼樣的人。圖片來源／ingimage

說到聖誕節，就會聯想到聖誕老人。而對於聖誕老人的想像，其實也能反映出一個人的個性。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，可以透過腦海中的聖誕老人，推測出自己容易相信，甚至上什麼樣人士的當。

請問：下列四種聖誕老人的特徵，你認為哪一種最不可或缺？

A 紅色的服裝

B 雪白的鬍子

C 胖嘟嘟的身材

D 爽朗的笑聲

選擇A紅色的服裝的你，容易相信「看似專業的人」。好比說有人嘴上滿滿的專有名詞，擺出一副頭頭是道的態度，你就容易信以為真。然而，不管對方學識如何，人格好壞都是另一回事，因此如果輕易地相信對方，就有被利用、牽著鼻子走的風險在，因此需要多加留意。

選擇B雪白的鬍子的你，容易相信「看似親切的人」。只要對方表現出親切的態度，你就會自然地順從對方，毫不懷疑在這份親切之中，是否隱藏了什麼樣的企圖。然而，明明還不熟卻故作親切的人，卻常常都是有什麼目的在，所以如此容易信賴人的習慣，最好及早改掉。

選擇C胖嘟嘟的身材的你，容易相信「可依賴的人」。你的個性上缺乏自信心，因此碰到事情時，常會希望有人能夠幫你一把，而你也會在一次次過程中信任對方。不過這麼消極的態度，將會讓自己的主動權在不知不覺中消失，所以是個相當危險的作法，畢竟有些事情，還是得靠自己解決才是正道。

選擇D爽朗的笑聲的你，容易相信「能言善道的人」。你是一個容易感到寂寞的人，總是渴望能融入團體之中，並且獲得認同感。這讓你在受到誇讚時，就輕易地對他人產生好感，久了之後更會讓別人覺得你很好哄騙。即使獲得讚賞，也不要盲信對方，是你必須要注意的。

心理測驗 聖誕節

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