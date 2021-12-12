聽新聞
test
0:00 / 0:00
心理測驗／說到聖誕老人最先想到什麼？ 瞭解你容易上誰的當
說到聖誕節，就會聯想到聖誕老人。而對於聖誕老人的想像，其實也能反映出一個人的個性。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，可以透過腦海中的聖誕老人，推測出自己容易相信，甚至上什麼樣人士的當。
請問：下列四種聖誕老人的特徵，你認為哪一種最不可或缺？
A 紅色的服裝
B 雪白的鬍子
C 胖嘟嘟的身材
D 爽朗的笑聲
選擇A紅色的服裝的你，容易相信「看似專業的人」。好比說有人嘴上滿滿的專有名詞，擺出一副頭頭是道的態度，你就容易信以為真。然而，不管對方學識如何，人格好壞都是另一回事，因此如果輕易地相信對方，就有被利用、牽著鼻子走的風險在，因此需要多加留意。
選擇B雪白的鬍子的你，容易相信「看似親切的人」。只要對方表現出親切的態度，你就會自然地順從對方，毫不懷疑在這份親切之中，是否隱藏了什麼樣的企圖。然而，明明還不熟卻故作親切的人，卻常常都是有什麼目的在，所以如此容易信賴人的習慣，最好及早改掉。
選擇C胖嘟嘟的身材的你，容易相信「可依賴的人」。你的個性上缺乏自信心，因此碰到事情時，常會希望有人能夠幫你一把，而你也會在一次次過程中信任對方。不過這麼消極的態度，將會讓自己的主動權在不知不覺中消失，所以是個相當危險的作法，畢竟有些事情，還是得靠自己解決才是正道。
選擇D爽朗的笑聲的你，容易相信「能言善道的人」。你是一個容易感到寂寞的人，總是渴望能融入團體之中，並且獲得認同感。這讓你在受到誇讚時，就輕易地對他人產生好感，久了之後更會讓別人覺得你很好哄騙。即使獲得讚賞，也不要盲信對方，是你必須要注意的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言