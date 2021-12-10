十二星座該找什麼兼差？金牛最適合找副業 雙子做這行可避免厭倦

在自己空閒時，從事一些自己有興趣的副業，既能賺取外快，也能從中獲得一些成就感。日本網站「All About」最近就分析，選出十二星座的人，分別適合從事什麼樣的副業。

牡羊座：銷售員

牡羊座雖然看似挑戰心高，不過在熟悉了一個東西之後，很可能就會感到厭倦，開始想找另一件事情去做。而如果是當銷售員，至少在過程中會因為不同的客人，而有著不同的變化。不過最重要的，是要找一份性質跟本來工作不同的副業，才不會容易厭倦。

金牛座：漫畫家

金牛座對財產的執著很強，並且有著能看透什麼東西會紅、怎麼理財可以賺錢的才能。這樣的金牛座雖然非常適合找另一個副業賺錢，不過因為天生個性慎重，因此必須要在本業穩固下行事，才不會過於勉強自己。

雙子座：旅遊業

雙子座的慾望眾多，總是這個也想做，那個也想試試看，因此很容易對單一事情感到厭倦。旅遊業自然是排解這種情緒的一個好方法，但是最重要的，還是要定下心來，思考自己最想要的本業，到底是屬於哪一行。

巨蟹座：導遊

巨蟹座關心家庭，如果是為了家庭著想，再多的工作都甘之如飴。不過有時也會因為工作，少了陪伴家人的時間。因此對巨蟹座而言，能夠在家進行的本業是最理想的，既然如此，那麼找一個在外的副業，剛好能相互補。

獅子座：企劃人員

獅子座對自己的信心十足，不管是本業還是副業，都有著要搶第一的氣勢，拚命程度甚至讓人分不清楚到底哪個是本業，哪個又是副業。有時也會因為蠟燭兩頭燒，結果出現兩面不討好的狀況，因此最重要的，就是自己得做出取捨。

處女座：翻譯

細心的處女座賺錢靠的是累積，透過一件件規模不大的工作，不只慢慢替自己堆起財富，也能在多次經驗中，瞭解如何更有效率的處理事情。比起自己當家，處女座較適合輔佐類的工作，被動地接受任務，更能發揮出本身長才。

天秤座：寵物美容師

天秤座天資聰穎，做事明快，不過不善於與人競爭，在團體內總是會確保自我獨立的位置。由於性格比較被動，因此常是接收工作的那一方。為此不妨可以多從事和本業相關的副業，好累積知識幫助本業。

天蠍座：占卜師

天蠍座的性格專一，常常都會埋首在同一件事情上，因此算是比較不適合選擇副業的人。不過天蠍座雖然會對一件事情非常認真，但那件事未必會是賺錢的好工作，因此倒可以選擇一些收入高的副業，好讓自己過得更充裕，更能放心專注於本業之中。

射手座：口譯

射手座生性浪漫，不受常規拘束，因此本身很可能就不會侷限在單一企業或行業，而是在職場學得一些技能之後，就會自我到外頭闖蕩。所以本來就很可能沒有正職，而是以各種副業和打工維生。

魔羯座：醫療類

魔羯座外表看似樸實努力，其實內心隱含著想要登峰造極的野心。而這類型也像是「龜兔賽跑」中的烏龜一樣，是個需要時間磨練，大器晚成的類型。因此在選擇副業時，不妨考慮什麼東西才是對自我成長有幫助的，其他條件則放在其次。

水瓶座：Youtuber

水瓶座是個面面俱到的類型，不管被指派什麼樣的工作，總是能夠交出令人滿意的結果。因此不用自己特意尋找，各種委託也會自然上門，而藉由這些案子，自己也能夠增加人脈，無論想做什麼，選擇都相當廣闊。

雙魚座：美容業

雙魚座的品味出眾，許多人常常是藝術家、音樂家或作家等等。不過即使是創作，也不是光靠靈感就能進行，經驗累積仍屬必要，且一旦中途放棄，就什麼都沒有了。先瞭解這點，才能找尋到對自己有幫助的副業。