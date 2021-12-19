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塔羅：開始斜槓人生！「這件事」讓你走得更穩

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塔羅：開始斜槓人生！「這件事」讓你走得更穩(圖片來源：Shutterstock)
塔羅：開始斜槓人生！「這件事」讓你走得更穩(圖片來源：Shutterstock)

疫情以來，很多人的工作型態或生活型態產生了轉變。你也想在這時候開始你的斜槓人生嗎？科技紫微網今天用塔羅來為你分析，需要注意什麼事，可以讓你的事業生活走得更穩，避免觸礁，邁向成功。

占卜規則：
１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。
２、在心中默默念著：「當我想要開始斜槓人生時，需要注意什麼？」
３、憑直覺選擇下面一張牌。

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占卜結果：

選牌１：教皇

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吸取前輩的經驗是很重要的，可以讓你少走點冤枉路，在前人的基礎上發展得更順利。多方汲取經驗分享，更有利於激發新的創意想法。另外，參加聚會活動，一面累積人脈，一面尋找志同道合的夥伴，爭取團隊合作的機會，都會有不錯的收穫喔。

選牌２：惡魔

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你的方向是什麼？你要做的事，對你的未來有幫助嗎？一個人的時間、健康、精力是有限的，你需要多注意的是現實面，多打聽、考量實務與業界的工作狀況，了解工時、工作型態等等實際情形是否符合你的條件。更需要釐清你的目標是什麼，把資源用在對的地方。若確定要投入，便要實際動手，開始累積實力。

選牌３：戰車

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進入一門新的行業時，要達到你所設定的成功目標，可能是一條漫漫長途。為此，你需要畫分出大目標與小目標，制定明確而可行的計畫，依照時間與階段順序來執行任務。可制定一張規劃地圖，方便你檢視自己走到哪裡。能夠一路看見進度和成果，可以幫助你走得更順利、更穩、更安心。

選牌４：皇帝

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你的腦中有著很棒的想法，個人主張強烈，行動力也很強。可以放手施展你的特長，發揮你獨到的點子，展現意志力，將工作的大小細節控制與安排好。在與客戶接洽時，不要為了想接案而輕易在一些模糊地帶妥協，以免讓自己的權益受損。溝通時，不需全盤接受客戶的意見，應認真為客戶提供專業的建議，如此一來就能做出一番成功的事業。

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