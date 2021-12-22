一句話開運錦囊：給2022年想添福轉運的你

來到了年底，多數人應該對新的一年充滿期待吧！不過，現在卻有不少人感覺困難重重、壓力大，其實這和年底的行運轉變是有關聯的。那麼，該如何抓住年底的時機，為新的一年打造「添福轉運」的磁場呢？看完科技紫微網的提醒，你就會知道囉！

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星。命宮為雙星者，請參考兩顆星的內容，若內容有好有壞，並不能因此抵消，而是好與壞在不同時候都有發生的可能。

七殺星

強出頭只會帶來麻煩

先前尚未解決的問題，會讓你感到情緒失落，做什麼事情都提不起勁。或許你心裡憋著一口發不出的氣，讓你難受至極；也或許是身邊人的言行刺激到了你的某根敏感神經。然而，千萬不要因此選擇強出頭，耐心處理，才能迎來轉機。

破軍星

把握重點小心言多必失

一向藏不住話的你，有什麼想法都會說出來，但是這樣的直性子很容易吃虧，有時是忠言逆耳，有時則是說得太多而失掉重點。總之，言多必失，該說什麼，不該說什麼，還是得自己先在心裡盤算一下。

廉貞星

意氣用事易有散財傾向

可能是積壓了好久的情緒未能化解，造成你最近稍有不順心就會氣到爆炸。越到關鍵時刻，越要沉得住氣，千萬不要意氣用事做決定。錢財方面務需留意，容易因為處理不當而有財物損失，當心在2022年變成「散財童子」喔！

貪狼星

見好就收克制貪念

你天生就有貪多嚼不爛、喜歡呼朋引伴的特質，但是最近在金錢方面一定要懂得見好就收，不要為了愛面子、想賭一把而一擲千金。如果能夠在溝通、合作方面多下一些功夫，有機會擔任重要角色，所以最好還是踏實一點。

紫微星

建立良好的人際關係必有收穫

年底這陣子的事情可能讓你有些浮躁，但是越是高調訴苦，越容易陷入壞運的漩渦，因此凡事低調為宜。即便遇上令人火大的事情，還是要克制，盡量減少正面衝突，保持好人際關係，必要時能幫你解決不少難題。

天府星

不必太在意流言蜚語

年底易有意外收穫，比如中獎、得禮金、收紅包等。然而你身上的好運也易招來他人眼紅，面對流出的一些閒言閒語，你無需理會，也不要用尖銳的言語反擊，平常心看待，你會更快樂，運勢也會跟著好轉。

武曲星

增加自信就不會被一時的困難擊倒

活躍的思維、突發的靈感，讓你在年底繁雜的工作裡找到新的小技巧。但執行的過程卻並不是一帆風順，此時千萬別被一時的困難擊倒，首先要充分相信自己的能力，然後從經驗中歸納、整理，一定能找到新的突破口。

天相星

客觀面對問題會有好成效

近期你容易深陷感性的漩渦之中，這會導致你面對問題時不夠理性客觀，特別是在處理職場爭議時容易落人話柄。要時時保有大局的眼界，與人溝通時多動腦筋、用技巧，必要時可運用人際關係來處理。

太陽星

擺脫顧慮就能如願以償

最近的行動力爆表，是不是有一種躍躍欲試的感覺呢？先前你可能因為顧慮太多而搞得自己神經緊繃，或是做事情畏首畏尾，現在終於等到了推行新計劃的大好時機。放輕鬆，大膽些，達成所願的機會很大。

巨門星

找回原有的自己才是好方向

向來耿直的你，最近卻常常選擇妥協，讓你深陷僵局，而且你的退讓又無法獲得所有人的理解，有時候反而會被人當成好欺負的軟杮子。凡事都要有自己的立場和態度，保持自己的想法有何不可呢？

天機星

坦然接受批評會有更大的進步

越到年底，越容易受到周圍人的影響。先前確定的想法，此時開始搖擺不定，不但找不到重點，還會讓你錯失良機。決定好的事情就放手去做，只有竭盡全力，才不會留下遺憾，有問題及時糾正，更能提升你的格局。

太陰星

一心兩用容易顧此失彼

先前擬定的計畫，現在已經到了執行的關鍵時刻。進行過程中可能會遇到不少難題，可多利用身邊的人際關係，能有效緩解壓力。值得提醒的是，做事切不可三心二意，小心因此賠了夫人又折兵。

天梁星

善待自己勿累積太大壓力

工作上的發展不如想像中那般順利，年末的KPI可能會把你壓得喘不過氣來。別給自己太大的壓力，更不要因此禁錮自己的社交生活。先把心態調整好，大膽走出去，多與人交流，還有機會結識興趣相投的夥伴喔！

天同星

學會獨立思考對未來更有幫助

遇到事情不要第一時間就想著找救兵，給自己一點時間來練習獨立思考，有助於提升自我。你年末的壓力似乎沒有預期中的大，但可別因此就放鬆懶散，應把空餘的時間花在有意義的事情上，不但能讓生活幸福感翻倍，更有可能改變你的未來。

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