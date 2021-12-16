4星座快衝刺！2022年初情場職場旺到沒朋友

2021年剩下不到一個月了！能否為一整年畫上完美的句點，就靠你的最後衝刺了。話說回來，哪些星座就是有著好運氣，能在年末迎來自己的收穫季，情場、職場一路旺到2022年年初？科技紫微網立刻來為大家揭曉這份榜單！

註：請參考太陽及上升星座

處女座

幸運指數：★★★★★

雖然已經步入冬季，但這段時間的你卻充滿了無限的生機。本職工作方面，收入步入穩定期，錢財方面還會有意外之喜。年底的工作雖然忙碌又繁瑣，但只要耐得住性子，腳踏實地的做，就易嘗到努力付出後的甜頭，連職場小人也會遠離你喔！



總之一句話，你的付出終將得到回報，所有的努力都不會付諸東流。不過，該表現自己的時候不要過分謙虛，勇敢展示自我，獲得的機會更多。

天蠍座

幸運指數：★★★★★

雖說防備心重了一些，但天蠍的內心是極度渴望被認可的。最近這段時間，你將在周圍人肯定的眼神中，找到想像不到的快樂。你那些新穎的思路、富有創造力的熱情，都會讓你展現不俗的成績，不僅讓人對你刮目相看，還有機會加入最有發展潛力的工作團隊喔！



恭喜你即將登上大舞台，拋下顧慮，勇敢向前衝吧！記住，眼光放長遠些，問題就都能迎刃而解。

水瓶座

幸運指數：★★★★☆

平時花時間、花精力為自己充電，所累積的能力在年末派上了用場，讓你終於也能體會到做事順風順水的暢快感。強勁的工作運勢，易為你帶來升遷的機會，把握得當的話，會因為薪酬的增加，讓主財更上一層樓。



當然，你的競爭者不少。但只要能平常心看待，做自己該做的事情，這種良性競爭會為你帶來向上的動力。對自己充滿信心的同時，切忌驕傲過頭，小心被嫉妒者盯上。

雙子座

幸運指數：★★★★☆

越臨近年底，你的桃花指數就越高。終於可以和喜歡的人好好的談一場戀愛了，即使冬天再冷，美好的感情仍使你倍感溫馨。遇到有人對你的戀情評頭論足，聽聽就罷，不必往心裡去，更不要因此而影響了兩人的感情。你給的信任感越足，對方的安全感就越大。



單身的你，可多展示才華，易吸引來異性主動搭訕，對於文藝傾向的異性尤其具有致命吸引力。年底的大型社交活動，會成為你的桃花專場哦！

沒有上榜的你也無需憂心忡忡，只要不停止努力，說不定下一個驚豔別人的就是你！越努力越幸運，願大家都能在2021年的年底迎來屬於自己的豐收季，並在2022年綻放光彩。

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