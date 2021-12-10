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小孟塔羅：好運降臨還是被當工具人？測2022年你的工作運勢

聯合新聞網 / 小孟
圖／ingimage
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全球受到新冠疫情的影響，每個行業或多或少都被波及。在這個艱難的大環境下，政府與全民共同努力，讓台灣的景氣走向復甦。2022新的一年即將到來，每個在職場打拼的人們，無不想知道未來的走向。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2022年我的工作運勢能再創高峰嗎？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Minerva Siegel(Disney Villains Tarot)




A：當工具人、被佔便宜。(隱者牌正位)

牌面的男子披著黑色斗篷，雙腳交叉著而且帽子騰空。

A：當工具人、被佔便宜。(隱者牌正位)
A：當工具人、被佔便宜。(隱者牌正位)

這張牌表示2022年的工作運，容易被他人從你身上竊取東西。簡單說就是會被人利用，像是主管或同事請你幫忙做事，但你卻沒有得到任何實質好處。通常對方很能言善道不合理的事也能頭頭是道，往往到最後只能無奈答應。小孟老師在此提醒你，要懂得幫自己找理由開脫，才不會一直被他人使喚。

B：隱而未見、鬱鬱寡歡。(寶劍五正位)

牌面的貓露出利牙的微笑，牠上方浮著五把鋒利寶劍。

B：隱而未見、鬱鬱寡歡。(寶劍五正位)
B：隱而未見、鬱鬱寡歡。(寶劍五正位)

這張牌表示2022年的工作運，會因為有志難伸而感到疲累。韓愈曾說：「千里馬常有，而伯樂不常有」，好比會唱歌的人很多，並非每人都會被發掘。因此，當你在職場缺乏表現舞台，默默付出若沒被重視，停滯不前會感到心累。小孟老師在此提醒你，主動跟上司打好關係，並爭取毛遂自薦的機會。

C：花言巧言、大夢初醒。(命運之輪正位)

牌面的織布機有一枚尖刺，後方的牆上有女巫的人影。

C：花言巧言、大夢初醒。(命運之輪正位)
C：花言巧言、大夢初醒。(命運之輪正位)

這張牌表示2022年的工作運，遇到困境想方設法解決，卻可能只得到表面的讚美。你拼死拼活把死馬當活馬醫，卻可能只換得一句辛苦了。往好處看你會學到很多東西，然而缺少實際回饋的工作，終會將你的上進心給耗掉。小孟老師在此提醒你，你需要多看看其他機會，找到付出有所回報的地方。

D：精誠所至、金石為開。(聖杯騎士正位)

牌面的男子大笑露出皓齒，並舉起雙手展示強壯臂膀。

D：精誠所至、金石為開。(聖杯騎士正位)
D：精誠所至、金石為開。(聖杯騎士正位)

這張牌表示2022年的工作運，在工作上的表現會達成目標，因而獲得你想要的豐碩成果。若工作屬於有業績目標的人，你會達到公司設定的目標，得到該有的榮耀與奬勵。其他人則因為表現搶眼，得到主管青睞並給予獎賞。小孟老師在此提醒你，遇到挫折時不要氣餒，每次的修正會更接近成功。

E：好運降臨、如虎添翼。(錢幣六正位)

牌面的男子穿著完整西裝，其中背心有六枚金色鈕扣。

E：好運降臨、如虎添翼。(錢幣六正位)
E：好運降臨、如虎添翼。(錢幣六正位)

這張牌表示2022年的工作運，會遇到貴人拉自己一把，並幫助你化危機為轉機。當你工作遇到難題時，會有好心的同事或主管，如同雪中送炭幫你度過。面對僵持不下的目標時，會有好心人助一臂之力，讓你最終能夠達成使命。小孟老師在此提醒你，平時對人就要嘴甜謙虛，能為自己創造人和的氣場。

工作運 塔羅牌 職場 疫情

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