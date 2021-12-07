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「大雪」節氣到 命理師：12生肖把握添財庫、積福德好時機

聯合新聞網 / 文／國際天星風水命理專家邱彥龍
圖／ingimage
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今天(7日)進入大雪，是冬至前的最後一個節氣，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，大雪之日的磁場正是幫自己添財庫、積福德，化解冤仇的好時機，但也是疫情再爆發的風險期，這段時間只能靠積福德、做防疫，擋掉不必要的麻煩，讓貴人、財富、好運跟新戀情靠近你。

邱彥龍老師表示，月令由己亥轉為庚子，大雪三侯：『一侯鶡鴠不鳴；二侯虎始交；三侯荔挺出。』代表變種魔王Omicron來勢洶洶，疫情遲早會來，現在是提早防範的最好時機，另外，「大雪」的天地磁場也是轉運的好機會，唯有拚福德，才能讓災難年的影響降到最低。

邱彥龍老師提醒12生肖拚福德的先決條件，要先懂得反思自身問題所在，學會跟自己的缺點做和解，財富、新戀情與貴人才會到來。

12生肖如何把握大雪節氣(12月7日-12月21日)為自己添財庫、積福德？邱彥龍老師建議:

★鼠

屬鼠的朋友，霸道的關愛，不是真愛，只會換來短暫的財富跟感情。這段時間放開心胸，用相信取代猜疑，用智慧去分辨是非，要懂得化解自己的壓力，不要轉嫁到他人身上。

★牛

屬牛的朋友，這段時間要斷開恐懼勇敢說出來，憋在心裡反會生病，不妨轉換念頭化解情緒，貴人、財富、名氣可望跟著降臨。

★虎

屬虎的朋友，2022年恰逢太歲年，來年運順不順就看現在。想家庭美滿、財富爆棚、事業順心，就要斷開瞋恨心，積極不懶惰，如果總是替自我缺點找藉口，只會讓子女、偏財運遠離你，建議用行動代替抱怨，趁這段時間好好打掃心靈，就可化解「煩事」業力，做什麼都幸運，還會有被錢砸到的幸福感。

★兔

屬兔的朋友，要學會自我溝通，掌控自身念頭，所謂惡念引惡果，善念引善果，拒聽負能量的言語，隨時積極行動，保持正能量，新的一年將會貴人相隨，大財入袋，好運旺旺來。

★龍

屬龍的朋友，言語是你最大的力量，但也是最大的敗筆，如果能時時給人肯定、成就他人，你將獲得巨大成就。記住，財富就藏在溝通、言語、傳播跟行銷當中，懂說話，說好話，貴人、幸運就在你身邊。

★蛇

屬蛇的朋友，2022年也是太歲年，屬偏冲的刑太歲，凡事不需要強迫自己，但也不要勉強別人，千萬不要因為他人不照自己意思做就生氣，否則容易導致病痛一堆。記住保持內心富足、認真工作，大財富就會隨之而來。請珍惜身邊的貴人與好運。

★馬

屬馬的朋友，行銷與包裝只是暫時得到，活出真實自我才是王道，短暫快樂只會換來空虛寂寞，要珍惜財富，不要活在懊悔中，也不要對未來恐懼，只要珍惜當下，從「心」活著，你將受到上天眷顧，得到幸運、財富跟貴人的幫助。

★羊

屬羊的朋友，習慣騙自己的人，也容易被別人蒙蔽，要對自己說實話。言而有信才是根本之道，感情債的累積只會傷己傷人，冤家宜解不宜結，不然財富終將一場空。認真在工作上，必有亮眼的收入，節省不必要的開支，財庫才不會有破洞。

★猴

屬猴的朋友，2022年也是太歲年，沖太歲，衝動的性格要轉變，轉念不怒，保持歡喜心，不與人爭執，離開住家到外地工作，成功做人，大財則至。

★雞

屬雞的朋友，這段時間會有非常多機會，選擇很重要，保持不貪求的心，切忌貪小失大、貪大虧多。選擇對了，可以飛黃騰達，大富大貴。

★狗

屬狗的朋友，做別人的貴人，雖然表面上是吃虧，但只要依智慧判斷，你將發現，幸運、財富、貴人皆擁有之，記住，大財在遠方或國外，好好把握機會。

★豬

屬豬的朋友，2022年是太歲年，數偏冲破太歲，要學會放下，別跟自己過不去，遠小人親君子，會是你來年的課題，只要改變思維，汰舊換新，當別人的貴人，你也會非常幸運。事業的大財正等著你。

疫情 偏財運

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