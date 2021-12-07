大雪紛飛時運驟變！3生肖好運如雪片般飛來
大家是否感到最近寒意逼人？因為節氣中的大雪（國曆12月7日）降臨囉！其實冬天不只有寒冷的天氣，還有很多美好如寶藏般的事物，甚至有三大生肖運勢特別旺，趕快跟著科技紫微網一起來了解吧！
#大雪好民俗
大雪降臨時是醃臘肉的好時機，在保鮮技術不發達的時代，人們善用醃漬來延長食物的保存期限，冬天乾燥寒冷正是時候。當臘肉風乾得恰到好處時，辛香料與肉香融為一體，正好趕上農曆新年，這也是屬於前人的生活智慧。
在台灣早期社會，醫藥水平不如民間信仰來得普及，大多會在冬天祭祀掌管各類疾病的神祇。其中痘疹娘娘的誕辰在農曆十一月一日，會在此時為痘疹娘娘祝壽，祈求染上天花或麻疹的孩童能順利痊癒，並且平安長大。
#大雪好活力
說到大雪，總讓人不自覺的想起沸沸揚揚的雪花還有白雪皚皚的大地。不過身處亞熱帶的台灣少有大雪紛飛的景象，更重要的是大雪時期隨著洋流大量湧入的烏魚，是沿海漁民眼裡珍貴的「烏金」，也是不少饕客引頸期盼的美味。
另外，大雪正逢落花生的採收期，熱騰騰的現煮落花生口感綿密、老少咸宜。或者走出戶外，欣賞開花季的梅花、茶花、杭菊，絲毫不受冬天蕭條落寞的氣氛影響，反而越冷越開花，再配上一杯溫熱的花茶，芳香迷人，誰說冬天進補一定會油膩膩的呢？
#大雪好運氣
俗話說：「大雪紛飛是豐年」，那麼從運勢的角度來看，大雪過後誰會擁有大豐收的好運呢？馬上開始點名！
生肖雞－感情運旺
能抓準時機適度展現自己的優點，自信指數恰到好處又不讓人覺得膩，使你的魅力指數大大提升，吸引到不少異性的注意，桃花紛紛。
生肖豬－事業運旺
事業心強，鬥志滿滿，時常為了工作腦力激盪，並且樂在其中，每完成一件事、想出一個好點子，都讓你充滿成就感，運勢扶搖直上。
生肖龍－投資運旺
雖然冬日有收斂、收藏的含義，不過此時你在投資方面倒是嶄露頭角，只要靈活運作就能比以往更快看到實質收益，好好把握吧！
大雪來，萬物藏。在這個美好靜謐的節氣裡，希望大家能在浪漫的情懷中，收穫暖暖的小確幸，向著福運出發，勾勒出更加幸福的明天。
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