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年底前這些生肖變有錢！投資理財正是時候

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年底前這些生肖變有錢！投資理財正是時候(圖片來源：Shutterstock)
年底前這些生肖變有錢！投資理財正是時候(圖片來源：Shutterstock)

迎接2021的尾聲，你能在今年年底感受到財神的眷顧嗎？最近哪些生肖能透過投資理財賺到錢？又有哪些生肖要當心破財危機？馬上跟著科技紫微網一起來看看吧！

財富運超旺TOP3

第一名：生肖鼠


不光是透過勞力賺錢，而且還是運用腦力賺大錢，有著獨特的眼光慧眼識商機，判斷投資趨勢，再加上自律與執行力，好財當然少不了你。

第二名：生肖龍


財星頗亮，尤其善於理財，精打細算，把錢花在刀口上。對於投資不盲從、不跟進，有你獨到的看法，為此帶來不錯的收益。只不過要當心財不露白，保護財物避免損失。

第三名：生肖豬


平時悠哉的你，近期賺錢能力大躍進，雖然難免辛苦，但你天生的貴人運發威，得到協助而逢凶化吉。另外最近小有偏財運，不妨考慮買樂透試試手氣。

財富運偏弱生肖

生肖猴


你在投資方面太依賴直覺，看到時下流行的新興投資就想嘗試，想透過搶快賺到錢，可是投資絕不能一頭熱，並且要針對自己的預算、實際情況來考量，若是貿然投入太多，小心被套牢喔！

生肖兔


財星黯淡，很多漏小財的機會發生在你身上，最近需要提高警覺，減少外出採買，也要少逛購物網站，避免被促銷活動吸引而花錢。有陌生電話更是能避則避，以免跳入有心人設下的圈套。

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