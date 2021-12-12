殺破狼周運勢／獅子當心爛桃花糾纏 射手荷包賺得飽滿

白羊座：

整體運勢

工作運佳，水星進入志業宮位，同時在志業宮位的金星與冥王星呈現合相，工作效率提升，表現良好，受到上司或客戶的肯定。某些白羊座會正式升職成為主管，挑戰更高階的工作。

本週須注意的部分

學業運方面，火星進入學業宮位，受到木星影響，同時滿月發生在考試宮位，準備作業與報告時不要偷工減料，抄襲他人的內容，容易被抓包。考試成績不太理想，有些科目有當掉的危機。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到火星影響，不論在職場或是在網路上，發言與行為要盡量低調，有些人看你不順眼很久了，正在找你的把柄，一旦犯錯，容易被霸凌。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星持續受到土星影響，不知不覺增加許多開銷，每個月感到入不敷出，經濟壓力變大。某些白羊座則是受到不景氣的影響，收入減少，得勒緊荷包過日子。

金牛座：

整體運勢

學業運方面，水星進入學業宮位，同時在學業宮位的金星與冥王星呈現合相，報告與作業獲得指導者青睞，甚至登上重要的期刊，或是在重要的場合中發表或展出。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入財務宮位，同時滿月發生在金錢宮位，受到海王星影響，帳單不小心逾期未繳，會多花很多冤枉錢繳滯納金。有投資習慣的金牛座，投資標的價值不斷下滑，套牢在高點。

工作運方面，在志業宮位的木星受到火星影響，名譽受到損害，必須尋求司法程序討回公道。某些金牛座目前擔任的職務十分吃力不討好，常常需要加班，造成身體嚴重過勞。

感情運方面，火星進入慾望宮位，對親密關係的需求大增，當心過度激烈造成自己或對方私密處受傷。單身的金牛座，與朋友之間的肢體接觸要保持適當距離，避免被吃豆腐，或是被人誤會。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，水星進入財務宮位，同時在財務宮位的金星與冥王星呈現合相，善用各種打折資訊，貨比三家，可購買到相對便宜的商品，省下很多錢。有投資習慣的雙子座，獲得可靠的投顧資訊，在相對低點進場，未來獲利可期。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，同時滿月發生在命宮，與喜歡的人鬧情緒，容易在不理智的情況下分手。某些雙子座一直在試探喜歡的人的容忍底線，當心被對方討厭，無預警封鎖你。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到夥伴宮位的太陽影響，覺得上司或某個同事做事緩慢又愚蠢，不斷地拖累整個團隊，會想離職，或調離這個單位。有些雙子座不斷地在收拾爛攤子，卻得不到別人的感謝，對工作感到倦勤。

學業運方面，在學業宮位的木星與土星相位皆不良，在學校的成績看似優秀，許多競賽都會找你代表參加，卻有著不能輸的壓力，功課與成績也不能有差錯，為了保持光鮮亮麗的表現，反而成為負擔。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，水星進入感情宮位，同時金星與冥王星合相在感情宮位，並呈現逆行前的停滯狀態，前任交往對象會捎來的訊息，往事幕幕上心頭，舊情復燃的機率高。某些巨蟹座會突然與某個人陷入愛戀，雙方會以結婚為前提交往。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，與太陽同宮，工作量越來越多，甚至必須配合海外的時差在夜間工作，會是十分辛苦的時期。某些巨蟹座每天需要加班，身體嚴重過勞，需注意健康狀況。

健康運方面，火星與太陽齊聚健康宮位，注意血光之災，當心發生意外傷害，工作嚴重過勞，體力過度消耗，要留意心血管方面的疾病。木星與土星齊聚疾厄宮位，有嚴重發福的傾向，容易罹患慢性疾病，需特別注意身體健康。

人際關係方面，滿月發生在秘密宮位，同時在人際關係宮位的天王星受到土星影響，突然發現十分信任的朋友做出背叛你的事情，會十分憤怒，但因為不善於跟人吵架，只能悄悄地封鎖對方。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，水星進入工作宮位，同時在工作宮位的金星與冥王星呈現合相，事務完成效率快速，會多出許多空閒的時間上上網、自我進修，或是出門喝杯下午茶。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，不要管他人情侶間的閒事，容易公親變事主，被人封鎖與排擠。某些獅子座的朋友對你亂發脾氣，會在此時封鎖對方，不想再跟情緒化的人往來。

感情運方面，火星進入戀愛宮位，同時在戀愛宮位的太陽受到慾望宮位的海王星與滿月的影響，與戀愛對象緊繃的關係尚未解除，不要對喜歡的人亂發脾氣，容易分手。單身的獅子座會尋求一夜情排遣寂寞，當心惹來爛桃花糾纏。

健康運方面，水星進入健康宮位，同時金星與冥王星合相在健康宮位，並進入退行前的停滯期，當心病毒感染，引發呼吸系統的問題。泌尿系統容易發炎，某些痼疾再度復發，會是身體病痛較多，不太舒適的時期。

處女座：

整體運勢

感情運方面，水星進入戀愛宮位，同時在戀愛宮位的金星與冥王星呈現合相，並進入退行前的停滯期，會再度與前情人碰面，雙方都有意想復合。某些處女座會在短時間內與某個曖昧對象確立交往關係，陷入熱戀之中。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，會卸下一個任務或職務，未來會轉調到其他單位，或是跳槽到比較理想的公司。某些處女座則是會在此時因為工作的調整而搬家，離開原來的舒適圈。

家宅運方面，火星進入家宅宮位，同時在家宅宮位的太陽受到海王星影響，與家人關係緊繃，常常發生爭執。某些處女座必須要在非常有限的時間內找到新住處搬家，居家狀況會有些混亂。

學業運方面，在學業宮位的天王星受到工作宮位的土星影響，為了籌措學費與生活費，必須翹課去打工，使得許多功課都跟不上。生活一團糟。某些處女座因為身體狀況不佳，需要暫時休學或請一陣子長假，調理身子。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，水星進入家宅宮位，同時在家宅宮位的金星與冥王星呈現合相，家中正在辦喜事，許多事務的進度都進行得非常順利。需要搬家的天秤座，會找到理想的物件，目前正重新粉刷、裝潢，未來要居住的地方煥然一新。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的木星與溝通宮位的火星相位不良，與喜歡的人溝通不良，常一言不合就吵起來，最後演變成冷戰。單身的天秤座空虛寂寞覺得冷，容易尋求一夜情尋求慰藉，卻很容易招來爛桃花。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到滿月影響，許多海外的事務在此時結束，但過程不太愉快。某些天秤座語言程度不理想，跟異國的客戶或上司溝通不順，對自己會十分沒信心。

交通運方面，火星進入交通宮位，駕駛車輛請定期更新行車記錄器，容易發生行車糾紛，必須有充分的證明釐清肇事責任，被開罰單的機率也比較高，無論是自駕、搭乘大眾運輸工具，或是走路時，都需特別注意交通安全。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，水星進入面試宮位，同時在面試宮位的金星與冥王星呈現合相，面試新工作很快就被錄取了，並且要盡快到職。參加國家考試的天蠍座，會順利錄取公職，進入公務機關服務。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，受到海王星影響，容易衝動消費，刷卡分期付款購買昂貴的物品。有投資習慣的天蠍座，對市場過度恐慌，會急著出脫手上有前景的投資標的，之後反而止跌回升，害你蒙受損失。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到滿月影響，對喜歡的對象過度情緒化，使對方感到害怕，敬而遠之。某些天蠍座的小孩或寵物身體狀況不佳，讓你十分擔憂。

健康運方面，滿月發生在疾厄宮位，受到海王星影響，容易吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，飲食一定要注意衛生。某些天蠍座情緒壓力比較大，容易睡不好，甚至引發心理疾病。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，水星進入金錢宮位，同時在金錢宮位的金星與冥王星呈現合相，有固定工作的射手座，薪資在此時調升，收入增加。某些射手座，會多接一些兼職，或是開創副業，荷包賺得飽滿。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，受到海王星影響，與喜歡的人鬧彆扭，覺得對方有些情緒化，甚至無預警被封鎖。感情穩定的射手座，家人對你的戀情有意見，還自作主張為你尋覓相親對象，覺得心煩。

健康運方面，火星進入命宮，與太陽同宮，體力消耗過度，每天都感到十分疲累。當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，工作經常到處奔波，十分忙碌，注意心血管方面的問題。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到傳播宮位的土星影響，職場會有些流言蜚語使你困擾，但有些秘密必須守口如瓶，有口難言。在網路上或社交媒體上的發言須謹言慎行，容易招惹故意找碴的人。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，水星進入命宮，同時在命宮的金星與冥王星呈現合相，會收到許多老朋友的聯絡訊息，會在此時辦同學會，或是參加重要朋友的婚禮，交際應酬的邀約也比較多。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，階段性任務完成，會在此時卸下一些重擔，或是離開一個職務。某些摩羯座則是對工作感到倦勤，會在這段時間辭掉工作，或是休個長假。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星持續受到土星影響，同時金星在命宮呈現退行前的停滯狀態，曾經喜歡的人會再度重逢，但人事已非，使你在現實與情感層面上糾結不已。

健康運方面，火星進入精神宮位，同時在精神宮位的太陽相位不良，對許多事感到莫名焦慮，甚至影響睡眠品質，容易做惡夢或是失眠。滿月發生在健康宮位，小心吃壞肚子，腸胃消化不良。女性則要注意婦科方面的問題。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，火星離開志業宮位，工作終於忙完，屬於自己的時間變多，此時會找些有趣的事情研究或玩樂，或是趁著年末，與朋友相聚，心情上會比前一陣子感到輕鬆。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，與戀愛對象鬧彆扭，甚至冷戰，造成不可收拾的局面，分手的可能性極高。某些水瓶座的小孩或寵物，身體狀況以及情緒不佳，令你十分操心。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，同時在人際關係宮位的太陽相位不良，與同事或是朋友不愉快的事件浮上檯面，會用比較強烈的方式表達出你的不滿，讓對方知道他踩到你的底線了。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到滿月影響，受不了許多物質的誘惑，容易衝動性購物，買了很多不實用的東西。某些水瓶座會接到不熟的朋友寄來的紅色炸彈，荷包會大失血。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，同時金星與冥王星合相在人際關係宮位，進入退行前的停滯狀態，會接到很久不見的老朋友聯絡你，可能要團聚開同學會，或是要一起參加某個好友的婚禮。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入志業宮位，同時在志業宮位的太陽影響命宮的海王星，工作進入十分繁忙的時期，工作將會十分過勞，常常需要加班，沒有休息的時間。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，家人情緒不佳，也造成整個家庭被低氣壓所籠罩。某些雙魚座則是家庭與工作兩頭燒，有太多雜事忙不過來，家中十分凌亂，需要好好打掃整頓。

感情運方面，在命宮的海王星受到太陽影響，陷入職場戀愛的雙魚座，戀情曝光，引來許多同事異樣的眼神，工作會感到不太自在。某些雙魚座則是因為工作繁忙，忽略了重要的人與你相處的需求，會被對方抱怨。

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