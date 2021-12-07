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2022年12星座好運排行！處女職位晉升有機會 第2名事業財運都好順

聯合新聞網 / 安妞‧星座
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2022年提前知，水星順行要把握，木土順行趕快拚，三王逆行別氣餒。雖然今年依舊會遇到逆行的影響，不過好事也不少，上半年大多都是順行狀態，所以各位朋友們，好好把握上半年的好時光，該拚該衝的就多加油。運氣好壞都照輪，掌握好時機，勝過悲觀看待壞運氣，境隨心轉，只要心態改變，一切都能順利向前看。這次我們就來提前預知2022年好運星座的排行吧！

第12名:水瓶座 - 踏實保守有耐心，財務好壞需自知。

這一年的水瓶座，心態趨於嚴肅而保守，但是卻很實際，處事上更加有耐心，認真勤奮有責任感。財務上好壞參半，幸運的同時，要小心錢財來去一瞬間，因為賺錢踏實又努力，但是心地善良易被騙，尤其是款待朋友方面，小心因此與家人不和睦。不過你們開朗樂觀，會願意學習更多新事物，今年有很多旅行來往的機會，只是要小心容易在旅途中可能有麻煩產生。

第11名:魔羯座 - 改革浪潮少不了，謹慎理財機會多。

這一年的魔羯座，想擺脫上一年的不平順，開始秘密為自己進行改造，改革的信念存在已久，但是冒險也隨同存在，所幸強烈的性格、獨特魅力，以及冷靜的頭腦，有機會能夠穩定的朝目標前進。除了原本的聰明伶俐，也變得更有學習力，懂得如何與他人良性溝通，不止是在事業或工作職場，連同家庭關係方面，也得到改善；雖然賺錢機會多，但是財務管理上也趨於保守謹慎。

第10名:金牛座 - 不甘平凡搞創新，心地善良好人緣。

這一年的金牛座，想要突破自我，覺得不應該再被受限，創新的想法油然而生，有可能因此得到不同的新生活，變得更加獨立，也可能不會再流於傳統的平凡生活。雖然獨樹一格，但是也更加有藝術魅力、獨特的領導能力與自信、做事熱情度大增。若是想追尋夢想的，容易在今年達成目標；你的樂觀、積極與快樂，也使得人際關係增加不少，更加有人緣。

第9名:射手座 - 快樂家庭要滿足，小額偏財好運來。

這一年的射手座，有機會在家庭方面感到更快樂與自在，對家庭擁有的一切很滿意與自信。家庭和諧，倍感溫馨，這樣的情況下，容易受到家庭有形與無形的幫助，資金、物品或是精神上的支持，明顯增加不少，若能知足，萬事將更完美。也許在這樣的情況下，能夠有更好的娛樂偏財運，小額投資、樂透彩券或投機性的資產買賣，都有更多的好運相伴。

第8名:天蠍座 - 學習能力有創意，愛情享樂次數多。

這一年的天蠍座們，在創意及溝通方面，明顯成長許多，還有學習能力也更佳的完善，能夠靈活的運用並表達自己的想法，使得與他人的互動，得到不少良性的回應，人際關係也改善許多，更有說服力。在戀愛方面有更多的好運，很容易也更有機會遇到不錯的交往對象，尤其是在旅途中或是學習場所，除了容易有愛情上的享樂，也讓你們變得更加開朗。

第7名:獅子座 - 健康改善更樂觀，金融財務有回報。

這一年的獅子座們，最明顯的應該是身體及心理狀況都健康不少，也讓你們心態更加樂觀的看待生活一切事物，能有更好的體能從事你們想做的事情及娛樂活動。財務也有機會得到援助，不只是別人給的，也有一部分是自己投資的回報，例如基金、股票或保險之類的，若是有從事相關的金融事業，很高的機會可以在努力之下獲得良好的財務回報。

第6名:天秤座 - 家庭幸福好溫馨，工作事業機會多。

這一年的天秤座們，家庭會是你們的重心，影響你們的生活品質，而你們也會有能力給予家人更多的溫暖與幸福，並以家庭的美滿幸福感到自豪。當然你們也會得到家人及家族長輩的疼惜與關愛，不論是男性或女性，家庭和諧能為你們今年打開新的生活方式。除了家庭，再來就是與工作或事業的合夥關係，今年成功的機率提高不少，能增加更多的金錢報償，與事業拓展的機會。

第5名:巨蟹座 - 感情婚姻入佳境，精神壓力得舒緩。

這一年的巨蟹座們，會有美好婚姻的情況出現，與愛人之間的相處，是相當的甜蜜幸福；若是單身者，你們的溫柔浪漫，深受異性歡迎，所以別害羞，盡量表現自己，有機會找到美好的伴侶。而一直以來的精神壓力，有機會在這一年得到舒緩，會有釋放壓力的機會，經由自己獨特的見解，夠把過去的不愉快，自行轉化成一種能量，成為他人心靈上的指導者。

第4名:處女座 - 職位晉升有機會，可靠負責受景仰。

這一年的處女座們，對自己更加要求，在工作上也是個更可靠、認真又負責的好職員，容易受到同事或夥伴的欽佩與景仰，很有被賞識而晉升職位的機會。今年也容易吸引到愛慕者的追求，可以好好運用今年的藝術創作能力，有助於提升戀愛機會，要找到心靈契合的對象也不是難事。若是有機會，可以往外地發展或是旅遊，能夠為你們帶來新的視野與想法。

第3名:雙子座 - 房事歡愉感情順，財富名聲要珍惜。

這一年的雙子座們，房中事好害羞，卻又好滿意，愛情和諧，感情更順利。你們也更樂意投資自己，努力提升自己的實力，準確的直覺與敏銳度，在財務上會有傑出表現，也很有機會得到一筆巨大財富或事業，特別是來自親戚家人方面，若善加利用，能替自己開創新的終身事業。於此同時，名聲也伴隨左右，你們有機會得到更好的社會地位及形象，影響力與日俱增。

第2名:雙魚座 - 愛情事業兩得意，樂觀善良福滿至。

這一年的雙魚座們，多保持樂觀與善良的心，容易因此得到好的回報；本身的魅力指數也增加不少，很可能更加受到團體朋友的歡迎與喜愛，所以請多參加社交活動; 也有機會讓自身領導能力提升，使得事業更加成功，你們會因此變得較有自信，使得身心都更愉悅。事業與財運都雙雙大為提升，愛情則可能因為團體活動而認識婚姻伴侶。

第1名:牡羊座 - 獨特眼光有遠見，翻轉小人為貴人。

這一年的牡羊座們，交友圈更加擴展，自信樂觀的積極行動，為你們帶來的好運不中斷，銳利的眼光，使得你們更為有遠見。今年容易有獨特的理財觀念，雖然可能令人摸不透，特別是古董、古玩之類的收藏品，意外之財與賺錢機會隨之而來。準確的第六感與直覺特別的明顯，好好的運用，並善用你們的領導能力，在溝通上有機會將小人翻轉成意外的貴人。

愛情 婚姻 偏財運

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