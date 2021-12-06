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唐綺陽星座運勢週報：魔羯遇強勁對手 這星座正財運強「有機會加薪」
【唐綺陽星座運勢週報12/06-12/12】
火星衝刺，當心用火安全，避免情緒急躁誤事，大眾的心理健康受擾動，需要尋求安慰。木星衝刺，大環境氛圍紊亂，奇人怪事多，激發出不同的思考。金星減速中，原有的價值觀被動搖，意識到即將改變的開端。
工作注意：金牛、天秤、天蠍、魔羯
金牛：嘗試新方法做事，開創新路線
天秤：事情順利時，記得別掉以輕心
天蠍：視角要開放些，對自己多點信心
魔羯：遇到強勁對手，要相信自己的能力
桃花注意：獅子、處女、水瓶、雙魚
獅子：別自我矮化，要鼓勵自己
處女：下定決心做改變，能有反轉機會
水瓶：家人前輩熱心牽線，感到有點困擾
雙魚：逃避或是面對，都操之在己
財運注意：雙子、巨蟹
雙子：正財運強，有機會漲價加薪
巨蟹：為提升自我內涵而下重本
健康注意：白羊、射手
白羊：硬撐太久，當心隨時爆發
射手：好好睡覺注意養生，把健康照顧好
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