唐綺陽星座運勢週報：魔羯遇強勁對手 這星座正財運強「有機會加薪」

一轉眼，我們即將告別紛擾的2021年了，可慶幸的是疫情也已經逐漸趨緩，生活慢慢回歸正常。緊接而來的2022年，又將會是一幅什麼樣的風景呢？有什麼需要留意，或是取得先機的好方法嗎？就讓科技紫微網為12星座們一一道來。

2021-12-06 14:00