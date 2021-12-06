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唐綺陽星座運勢週報：魔羯遇強勁對手 這星座正財運強「有機會加薪」

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報12/06-12/12】

重要星象：火星衝刺，木星衝刺，金星減速中。

火星衝刺，當心用火安全，避免情緒急躁誤事，大眾的心理健康受擾動，需要尋求安慰。木星衝刺，大環境氛圍紊亂，奇人怪事多，激發出不同的思考。金星減速中，原有的價值觀被動搖，意識到即將改變的開端。

工作注意：金牛、天秤、天蠍、魔羯

金牛：嘗試新方法做事，開創新路線

天秤：事情順利時，記得別掉以輕心

天蠍：視角要開放些，對自己多點信心

魔羯：遇到強勁對手，要相信自己的能力

桃花注意：獅子、處女、水瓶、雙魚

獅子：別自我矮化，要鼓勵自己

處女：下定決心做改變，能有反轉機會

水瓶：家人前輩熱心牽線，感到有點困擾

雙魚：逃避或是面對，都操之在己

財運注意：雙子、巨蟹

雙子：正財運強，有機會漲價加薪

巨蟹：為提升自我內涵而下重本

健康注意：白羊、射手

白羊：硬撐太久，當心隨時爆發

射手：好好睡覺注意養生，把健康照顧好

星座運勢 火星 木星 財運 每週星座運勢 唐綺陽

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