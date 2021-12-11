每日星座運勢／巨蟹辛勤奔波可得財 與朋友相聚多

2021-12-11

牡羊座

有時候幸福就在行動之後到來。

整體運：★★★☆☆

今天要處理的事情雜亂，試著平靜下來，冷靜的頭腦才是處理問題的關鍵；遇到對眼的異性，趕快採取行動吧；財運不太妙，手氣也欠佳，把時間放在其他有意義的事上，會更有收穫。

愛情運：★★★☆☆

對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。

事業運：★★★☆☆

想離開現在的環境，但諸多的現實考慮，還是無法完全脫身。

財運：★★☆☆☆

提醒自己莫因物慾過重、貪戀花酒而舉債度日。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00玫瑰紅

開運方位：東北方向

金牛座

加強人際關係之日，多進行社交活動，會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

單身者在愛情上顯得有些遲緩，不能一昧等待，主動出擊才有希望，以免讓別人捷足先登。社交運良好，參加朋友聚會可以讓對方多介紹一些不同領域的人給你認識，玩得開心的同時能交到不少新朋友。

愛情運：★★★☆☆

不想約會，只想一個人待在家中看電視、看一本好書，可偏偏有異性朋友找上門來喔！

事業運：★★★★☆

運勢很不錯，易得貴人助力，遇到難以處理的事情，可求助於親朋好友。

財運：★★☆☆☆

「明知山有虎，偏向虎山行」的行為，其精神值得讚賞，不過容易引發不可預料的事，使你破財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00苔蘚綠

開運方位：正南方向

雙子座

慾望如火燎原般蔓延。

整體運：★★★★★

戀愛者和已婚者今天滿含激情，極易被對方撩撥起強烈的慾望；也許是被你對金錢的慾望所感應，正、偏財運態勢均佳，有可觀的進帳，但過於貪心小心過猶不及；情緒激昂的你不如約朋友或愛人去遊樂場瘋狂吧。

愛情運：★★★★☆

伴侶間的感情會有些疏遠，要注意別太冷落了對方；單身者有相親的機會。

事業運：★★★★☆

容易有好消息，讓你的心情開朗，與朋友的互動也增多了。

財運：★★★★☆

忙碌的一天，財運很不錯，財神爺在外地，所以要主動向外勤勞的開發、與人密切接觸才能遇到財神爺，對於洽商、業務工作者特別有利。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00薔薇粉

開運方位：正東方向

巨蟹座

財運全面升級中。

整體運：★★★★★

今天可謂好運連連，愛情、投資兩得意，身邊的異性讓你斬獲頗豐；休閒運極佳，輕鬆玩樂的同時還會得到不錯的人緣；學生族的功課做得很上手，除了將老師交代的部分完成，還會有心主動補充新知識。

愛情運：★★★★☆

嚮往溫暖、浪漫的兩人世界嗎？這一天就是好時機，與愛人一起安排一次甜蜜旅遊吧。

事業運：★★★★☆

與朋友相聚的機會多，在交流的過程中獲得不少對工作有益的資訊。

財運：★★★★★

動中生財，在辛勤奔波中可得財，有利向外拓展業務、金錢交易、商談投資等。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-10:00蘑菇灰

開運方位：正南方向

獅子座

勇氣是你抓住幸福的法寶，不要猶豫！

整體運：★★★☆☆

遇到讓你心動的對象，因為缺乏信心而遲遲沒有開口易錯失良緣，勇敢一點，其實幸福已經唾手可得。福禍相依，不要太悲觀，財運不濟讓你懂得了開源節流的重要，這種收穫也是一筆不小的財富。

愛情運：★★★☆☆

懂得與伴侶進行深層的心靈溝通，感情得以昇華；單身者孤獨感襲上心頭，想找個人陪伴。

事業運：★★★☆☆

聽到別人在你耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你舒服的度過一天！

財運：★★☆☆☆

宜防精神不佳而造成財物損失。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00苔蘚綠

開運方位：正西方向

處女座

旅遊運佳，適合外出散心。

整體運：★★★★☆

今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。

愛情運：★★★★☆

單身者適合旅行，旅途中有機會邂逅不錯的對象；已婚者不妨適當安排約會，感受浪漫。

事業運：★★★☆☆

生活較順心順意，但太過安逸又會讓你覺得缺少了點激情，不妨找些喜歡的事情來做。

財運：★★★★☆

今日你是超級幸運兒，有從天而降的財運，例如：收到獎金、紅包、禮物等。真是令人眼紅啊！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00艷棗紅

開運方位：正北方向

天秤座

多聽聽他的聲音。

整體運：★★★★☆

容易因為戀人漏接了你的電話，心存猜忌為此而生悶氣，不妨聽對方的解釋再下斷定；今天是維護與主導同事間關係的好時機，把好東西與大家分享最能收買人心；今天與長輩聊天易有所收穫。

愛情運：★★★☆☆

已婚者眷戀居家生活，無意介入外界的種種紛擾；單身者容易結識趣味相投的異性朋友。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，心情愉快的一天，身邊的人也受到你的感染。

財運：★★★★☆

錢財來得快，積蓄會越來越多。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00脆梅青

開運方位：西南方向

天蠍座

渴望表現的一天。

整體運：★★★☆☆

今天特別希望受到重視，待人小心翼翼，但太過小心反而讓你變得緊張，影響正常水準的發揮。財運較弱，不應有比較心理，小心會花掉大筆的冤枉錢。感情方面，因願意與另一半分享心情，精神易獲得滿足。

愛情運：★★☆☆☆

愛情有些不順，對方一不小心說了你不愛聽的話，可千萬別惱怒，以免發生「戰爭」。

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，工作和學業會出現新的可能，越有想法的人將越能擊中自己渴望的目標。

財運：★★☆☆☆

與人發生財務糾紛的可能性比較高，要小心。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00深茄紫

開運方位：正南方向

射手座

與家人的互動良好。

整體運：★★★★★

今天適宜和朋友家人到郊外野餐，不僅能換來好心情還可交到好運；從事創作的人，還可以從大自然中獲取靈感，思維豁然開朗，文思泉湧；財務出現問題者，可將經濟上的困難之處告訴家人，易獲得物質援助。

愛情運：★★★☆☆

對另一半多一些寬容與理解，愛情會很甜蜜，太過強勢則會讓對方吃不消唷。

事業運：★★★★★

心情愉快，精力充沛，除學習工作外，可安排一些喜歡的休閒活動，輕鬆一番！

財運：★★★★★

宜買賣或是抽獎等，交易順利，易得錢財好運。此外，有利賺外快，易獲得高額回報。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00湖水綠

開運方位：正東方向

摩羯座

得了面子失了裡子。

整體運：★★★☆☆

今天比較拉不下臉，不肯在對方面前承認自己犯下的錯誤，小心因此與戀人進入冷戰；理解能力增強，他人傳授的知識能夠很快的收為己用；財運頗旺，收集的訊息大為合用，投資收益不錯。

愛情運：★☆☆☆☆

追求愛情容易四處碰壁的一天，別想著談情說愛了，好好享受獨處時光會更自在。

事業運：★★★☆☆

由於受到矛盾心理的煎熬而讓手中的事有停滯不前的現象，適時調整好情緒才好。

財運：★★★★★

財運暢通無阻，想要周轉金錢、討債的人，趕快利用今天的吉運吧，只要勇於開口，大多能心想事成！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00雪花銀

開運方位：東南方向

水瓶座

有機會與能力優秀者合作，獲利的希望很大。

整體運：★★★☆☆

今天有機會參加商業聚會，因貴人引薦而結識有權有勢的上層人物，也因此而獲得不錯的合作機會，成功的機率高。在聚會中也認識了一些新朋友，單身者有機會挑選到不錯的交往對象。

愛情運：★★★☆☆

桃花紛飛，愛情運強。可是你在選擇上意念飄忽轉變，容易錯過好桃花喔！

事業運：★★★☆☆

比較粗心，又想貪快，容易有小失誤。其實事情很簡單，稍微細心就能做得很好。

財運：★★★★☆

因深厚的手足之情而得兄弟姐妹的幫助，獲得額外收入。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

雙魚座

新環境新感覺。

整體運：★★★☆☆

你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。

愛情運：★★★★☆

對另一半較為大方，很樂意為對方破費購買溫馨別致的禮物，令對方很開心。

事業運：★★★☆☆

新計劃的執行宜多加反覆思考和審視，考慮周全可讓後續計劃進行得更順利。

財運：★★☆☆☆

控制物慾、降低貪念，方能有結餘。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00玫瑰紅

開運方位：東南方向





