每日星座運勢／射手事業須積極應對 會有意外收穫
2021-12-8
牡羊座
好運氣與你相隨。
整體運：★★★★☆
今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作時倍感輕鬆。
愛情運：★★★★☆
桃花運旺盛，女生有機會收到匿名禮物，男生則有機會邀約心儀的對象共進晚餐。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放慢，不要把自己逼得太緊了。
財運：★★★★☆
有不錯的進帳，但切勿得意忘形，應多行善事。
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-22:00葡萄紫
開運方位：正南方向
金牛座
行動前應三思。
整體運：★★☆☆☆
工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨能力。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者與另一半的相處上易出問題，要注意別把工作上的負面情緒遷怒在對方身上。
事業運：★★★☆☆
面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越復雜。
財運：★☆☆☆☆
財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢方面的困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：16:00-18:00芒果黃
開運方位：西北方向
雙子座
運勢波動較大，需能適應起伏。
整體運：★★★☆☆
友情面臨考驗，覺得朋友有些小家子氣，因一點點小事就會鬧得不愉快，其實仔細想想也不全是別人的錯，你也要多注意自己的言行！將更多的精力投入事業，令自己沉浸在工作中會很有收穫。
愛情運：★★★☆☆
戀愛已步入成熟期的戀人，兩人可規劃一下未來，商討結婚事宜。
事業運：★★★☆☆
適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能激起你的鬥志，也頗有成效。
財運：★★☆☆☆
今天最好別想買樂透的事，容易受到周圍環境的影響而判斷失誤。
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：12:00-13:00夕陽橙
開運方位：東北方向
巨蟹座
易得外力援助。
整體運：★★★☆☆
特別害怕孤獨，失戀者的傷痛感今天越發強烈，和朋友聚聚，讓友情來撫平你愛情的傷悲吧！經濟上遇到危機，易得到親人的援助。工作上遇見從未碰到過的問題，幸好緊要關頭有貴人相助。
愛情運：★★☆☆☆
感情不順，有伴侶者要小心矛盾激化而陷入冷戰，有衝突應及時化解。
事業運：★★★★☆
運勢不錯，對行政工作者特別有利，表現容易獲得肯定。
財運：★★★☆☆
宜保持心態平衡，正常看待金錢，得失心不要太重哦！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00玉髓紅
開運方位：東南方向
獅子座
工作用心，方能大獲全勝。
整體運：★★★☆☆
今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。
愛情運：★★★☆☆
單身者顯得內斂被動，依然有機會遇到心儀的對象，下午就有表白機會，要好好把握！
事業運：★★★★☆
運勢平順，很多事情都能把握得當，唯獨玩樂心較重，可別讓自己太懶散喔！
財運：★★☆☆☆
今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免做出錯誤的決定。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-07:00鈦晶金
開運方位：正南方向
處女座
寬容更能顯示出你的魅力。
整體運：★★☆☆☆
把問題細節化反而激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；今天的你倍受冷落，對他人多一些信任，則同樣能獲得他人的信任。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者或熱戀中的人容易得到對方的關心，感受到互動的溫馨；單身者想戀愛得加把勁！
事業運：★★☆☆☆
職場競爭激烈，各方的壓力洶湧而來，若信心不足而產生逃避的念頭，你將會變成他人成功的踏腳石。
財運：★★★☆☆
財運搖擺不定，顯得得而復失。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-23:00萊姆黃
開運方位：西北方向
天秤座
睡覺也能成為煉金石。
整體運：★★★★☆
今天的精神不太好，與其到超市買一大堆的營養品，不如睡個美容覺，這樣更健康又有效；財務狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街時可不要瘋狂血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。
愛情運：★★★☆☆
隨和順從的態度，加上天真無邪的笑容，能提升戀愛運唷！
事業運：★★★★☆
工作穩定，有不錯的進財機會；生意人不妨多向外發展，可提升財運。
財運：★★★☆☆
今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然見識遠大，但必須仔細評估後才可以有動作喔！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：22:00-24:00香吉士黃
開運方位：東北方向
天蠍座
把握好說話尺度，以免得罪人。
整體運：★☆☆☆☆
工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友的建議疑慮重重，很容易錯過最佳時機。
愛情運：★☆☆☆☆
不安寧的一天，感情生活有一點亂，外界干擾多，需要冷靜處理。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，工作中遇到瓶頸時多用客觀的角度來思考，不要過度偏激了喔！
財運：★☆☆☆☆
衝動是魔鬼，若不想拆夥，說話可要謹慎著點。
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-06:00嫩芽綠
開運方位：正北方向
射手座
心情舒暢，笑起來也就特別甜，與人接觸能拉近不少距離哦！
整體運：★★★★★
陪心愛的人去吃頓燭光晚餐吧，濃情蜜意的場面，任誰見了都羨慕哦！貴人運較強，出門辦事易得到他人幫助而順利完成，可別忘記了感恩致謝！買本時尚雜誌看看，能夠多了解一些外界資訊。
愛情運：★★★★★
變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝、玩樂一番。
事業運：★★★★☆
今日在事業上必須積極地應對，越是閃避越會感受到壓力，勇敢的面對突發狀況，你才會有意外的收穫。
財運：★★★★☆
為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢，可能需要頻繁的與人接觸、交際應酬。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：09:00-10:00萊姆黃
開運方位：西南方向
摩羯座
事業和財富能同步發展。
整體運：★★★★☆
工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。
愛情運：★★★☆☆
伴侶有一點強勢，那自己就忍忍吧，畢竟他也是好意！
事業運：★★★★☆
直覺敏銳，能以客觀的角度分析他人的長處，洞悉別人的短處，非常有利於提高你的競爭力。
財運：★★★★☆
可嘗試在自己熟悉的領域中投資，只要帳目不出差錯，就能賺取較豐厚的收益。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：19:00-20:00和闐玉白
開運方位：西北方向
水瓶座
運勢頗有起伏。
整體運：★★☆☆☆
與對方的平靜相比，你的性情更令人難以捉摸，小心對方失去耐性喔！理財不缺顧問，願意給你出謀劃策的人還頗多；工作相當辛苦，今天會顯得困難重重，朋友的幫助也只是讓你度過一時的難關。
愛情運：★★☆☆☆
多一點包容與理解，對事情少一些堅持己見，夫妻之間就能避免很多爭吵。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運相當差，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！所以今日宜屏氣凝神，保持腦袋的清醒。
財運：★★★☆☆
財運程度普通，往往是發生危機，幸運之神才會眷顧。
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：18:00-20:00蘋果綠
開運方位：東南方向
雙魚座
運勢平順，默默付出必有回報。
整體運：★★★☆☆
今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手上事務才會有收獲。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。
愛情運：★★☆☆☆
情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人了。
事業運：★★★☆☆
任務進展到一半會有節外生枝的危險，這種情況多是因自己情緒失控而引起。
財運：★★★★☆
財運受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：17:00-19:00珍珠白
開運方位：東南方向
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